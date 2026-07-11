Castelar Sur: un incendio destruyó parte de una vivienda y generó momentos de desesperación entre los vecinos

El siniestro ocurrió durante la noche del jueves en una casa ubicada sobre Gachet al 3700, en la esquina con Lacarra, en Castelar Sur. Bomberos Voluntarios de Morón, Defensa Civil y efectivos policiales lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a inmuebles linderos. No hubo personas heridas ni víctimas fatales, aunque la vivienda sufrió importantes daños materiales.

Momentos de gran tensión se vivieron durante la noche del jueves en Castelar Sur, cuando un incendio de importantes dimensiones afectó una vivienda ubicada sobre Gachet al 3700, en la intersección con Lacarra, provocando alarma entre los vecinos de la zona, quienes observaron una intensa columna de humo y llamas que podían verse desde varias cuadras.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el fuego se originó por causas que aún no fueron determinadas y rápidamente comenzó a propagarse dentro del inmueble, lo que motivó un llamado de emergencia al 911.

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Pocos minutos después arribaron al lugar efectivos de la Policía Bonaerense, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Morón y personal de Defensa Civil, que desplegaron un operativo para contener el avance del fuego y evitar que alcanzara viviendas linderas.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos con líneas de agua hasta lograr controlar completamente el foco ígneo. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar una posible reactivación de las llamas, procedimiento habitual en este tipo de intervenciones.

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Importantes daños materiales

Si bien el incendio generó importantes pérdidas materiales en distintos sectores de la vivienda, las llamas no llegaron a extenderse hacia las propiedades vecinas gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Hasta el momento no trascendió una evaluación oficial sobre la magnitud de los daños estructurales que sufrió la casa, aunque el inmueble resultó seriamente afectado por el fuego, el humo y las altas temperaturas.

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No hubo heridos ni evacuados

Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada durante el episodio y tampoco fue necesario trasladar vecinos a centros asistenciales.

Las personas que se encontraban en la vivienda lograron ponerse a resguardo antes de que el fuego avanzara, mientras que los habitantes de las casas cercanas permanecieron en el exterior por precaución hasta que la situación quedó completamente controlada.

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Investigan el origen del incendio

Finalizado el operativo, los bomberos dieron por extinguido el incendio y los móviles comenzaron a retirarse del lugar una vez descartado cualquier riesgo de reignición.

Por estas horas, las autoridades intentan establecer qué provocó el inicio del fuego. Las causas aún no fueron informadas oficialmente y serán materia de investigación mediante las actuaciones correspondientes.

El hecho volvió a poner de manifiesto la importancia de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, cuya intervención permitió evitar consecuencias mayores y que el incendio se propagara a otras viviendas de la cuadra.

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