Finde largo en Ituzaingó: 5 eventos imperdibles para disfrutar gratis

La agenda oficial para el finde largo en Ituzaingó ya se encuentra completamente disponible, ofreciendo un abanico de propuestas atractivas diseñadas para que las familias disfruten sin gastar un solo peso.

Uno de los eventos más esperados del finde largo en Ituzaingó es la apertura de la «Feria Club Artesanal» en el Barrio Procrear, que funcionará con puestos gastronómicos de vanguardia y espectáculos musicales extendidos hasta la medianoche durante tres días consecutivos.

Las actividades para el finde largo en Ituzaingó, coordinadas de forma integral por la Secretaría de Cultura y Educación local, se extenderán desde el viernes 22 hasta el feriado del lunes 25 de mayo inclusive. La totalidad de los eventos son abiertos a la comunidad, recordándose que la viabilidad de cada jornada al aire libre estará estrictamente supeditada a las condiciones climáticas.

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Las noches gastronómicas del Barrio Procrear hasta la medianoche

El epicentro de la atracción culinaria y nocturna de este finde largo en Ituzaingó se instalará en el Barrio Procrear, específicamente en los predios de la calle El Tirador 451. Allí, la Feria Club Artesanal desplegará un corredor que fusionará alta gastronomía, food trucks, productos artesanales y sets de música en vivo.

Los horarios de apertura y cierre confirmados por las autoridades municipales para este espacio son:

Viernes 22/05: Desde las 17:00 hasta las 00:00 horas.

Desde las 17:00 hasta las 00:00 horas. Sábado 23/05: Desde las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 horas.

Desde las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 horas. Domingo 24/05: Desde las 12:00 del mediodía hasta las 23:00 horas.

El debut del viernes: Merienda patria y salud digestiva

El cronograma de actividades de la primera jornada del finde largo en Ituzaingó arrancará temprano el viernes 22 de mayo en diferentes puntos neurálgicos de la comuna. De 14:00 a 17:00 horas, los Playones Deportivos ubicados en Pringles 2935 recibirán la propuesta «Pedacito de Patria», un encuentro comunitario donde se invita a los vecinos a asistir con sus propios equipos de mate para compartir una merienda grupal al aire libre.

Más tarde, a las 16:30 horas, la Peatonal Eva Perón 848 se transformará en la sede de la Jornada Integral de Concientización en el Mes de la Celiaquía, un evento clave de salud pública. Los asistentes podrán acceder a charlas especializadas, talleres informativos, espectáculos musicales y demostraciones de cocina sin TACC en vivo, junto a una feria exclusiva de productores de alimentos aptos para celíacos.

El fin de semana copará la Plaza San Martín: Folklore y tango

La Plaza San Martín, situada en la intersección céntrica de Mariano Acosta y 24 de Octubre, concentrará el finde largo en Ituzaingó la actividad bailable y tradicional del sábado y el domingo, convocando a los principales ballets y centros tradicionalistas de la región oeste.

El sábado 23 de mayo, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, el espacio verde albergará el clásico «Patio de Folklore», una peña abierta donde músicos locales tocarán en vivo para vecinos aficionados al baile tradicional. El domingo 24, en idéntica franja horaria, la plaza mudará su fisonomía urbana para recibir al «Baldosón de Tango», un circuito de milonga popular que invita a los tangueros a copar las pistas públicas del distrito.

Lunes 25 de mayo: La gran fiesta criolla «Cuando el encuentro se hace revolución»

El broche de oro del finde largo en Ituzaingó llegará el lunes 25 de mayo para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. De 15:00 a 18:00 horas, la Plaza San Martín será el escenario central de la fiesta popular criolla «Cuando el encuentro se hace revolución».

Durante el finde largo en Ituzaingó la comuna dispondrá de un operativo logístico que distribuirá chocolate caliente gratuito y pastelitos tradicionales a todos los concurrentes. La jornada patria contará con un cronograma ágil sobre el escenario mayor que incluirá agrupaciones de danzas folclóricas, una feria de microemprendedores de la economía social, intervenciones lúdicas para los niños y espectáculos musicales de cierre para despedir el feriado nacional.

Circuito de museos y exposiciones plásticas para el sábado

Para aquellos que prefieran los paseos de carácter puramente artístico e intelectual bajo techo el finde largo en Ituzaingó, el municipio mantendrá abiertas sus salas culturales y galerías oficiales durante el sábado 23 de mayo, en el horario especial de 10:00 a 17:00 horas, con tres opciones críticas:

Muestra de Arte “Gravitar”: De la artista Gabriela Bardo, inaugurada formalmente el viernes a las 18:00 horas en la Unidad de Gestión Municipal Sur (Olivera 2160).

De la artista Gabriela Bardo, inaugurada formalmente el viernes a las 18:00 horas en la Unidad de Gestión Municipal Sur (Olivera 2160). “Muestra Rodante”: Una selección de la prestigiosa colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, expuesta en la Galería Municipal de Arte (Soler 217).

Una selección de la prestigiosa colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, expuesta en la Galería Municipal de Arte (Soler 217). Muestra “Argentina no lo entenderías”: Una recopilación pictórica del reconocido artista Luc Mogni, disponible en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

Canales oficiales de consulta para el vecino

Quienes requieran ampliar información sobre cortes de calles programados por los desfiles o deseen realizar consultas sobre la grilla horaria de algún artista en particular, pueden canalizar sus dudas de forma presencial o telefónica.

La atención directa se realiza en las oficinas del Centro Cultural Ituzaingó, situadas en la esquina de Soler y Mansilla, o comunicándose de forma remota al número telefónico 2120-1872 durante los días hábiles previos, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Resumen del cronograma para el finde largo en Ituzaingó:

Viernes 22: Mateada en Playones (14 hs), Expo Celiaquía en Peatonal (16:30 hs) y Feria Procrear hasta la medianoche.

Mateada en Playones (14 hs), Expo Celiaquía en Peatonal (16:30 hs) y Feria Procrear hasta la medianoche. Sábado 23: Circuito de Museos abiertos (10 a 17 hs), Patio de Folklore en Plaza San Martín (15 hs) y Feria Procrear hasta la medianoche.

Circuito de Museos abiertos (10 a 17 hs), Patio de Folklore en Plaza San Martín (15 hs) y Feria Procrear hasta la medianoche. Domingo 24: Baldosón de Tango en Plaza San Martín (15 hs) y Feria Procrear hasta las 23 hs.

Baldosón de Tango en Plaza San Martín (15 hs) y Feria Procrear hasta las 23 hs. Lunes 25: Fiesta Patria Criolla con chocolate, pastelitos y shows en Plaza San Martín (15 hs).

Apropiarse del espacio público con propuestas artísticas accesibles y de calidad es el eje central de esta planificación comunitaria. El finde largo en Ituzaingó se transformará así en un espejo de la identidad barrial, demostrando que la cultura rioplatense sigue siendo el mejor punto de encuentro para afianzar los lazos históricos de los ciudadanos del conurbano.

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