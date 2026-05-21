EDUCATECH 2026: Jornada clave en Ituzaingó sobre el futuro de la inteligencia artificial

El Municipio de Ituzaingó inauguró oficialmente la primera jornada de EDUCATECH 2026, una propuesta de vanguardia diseñada para capacitar a los jóvenes en las disciplinas que ya dominan el mercado global.

Con la puesta en marcha de estos laboratorios interactivos en tiempo real EDUCATECH 2026, los alumnos experimentaron con herramientas avanzadas de inteligencia artificial aplicadas a la resolución de problemas cotidianos de su comunidad.

El uso de algoritmos de automatización y generación de contenido está transformando los perfiles profesionales exigidos por las empresas. Forzar este debate en las escuelas secundarias permite nivelar las oportunidades de inserción para los adolescentes locales.

El encuentro EDUCATECH 2026, que tuvo lugar el pasado martes 19 de mayo, se desarrolló en las instalaciones del Auditorio Néstor Kirchner, ubicado en la Peatonal Eva Perón 848. Allí se congregaron delegaciones escolares, equipos directivos y funcionarios del gabinete municipal.

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IA en vivo: El laboratorio interactivo que capturó a las aulas

La fisonomía de los talleres tradicionales mutó hacia un esquema de experimentación tecnológica directa. Durante el despliegue de EDUCATECH 2026, los especialistas a cargo de las ponencias no se limitaron a explicaciones teóricas, sino que ejecutaron demostraciones técnicas en tiempo real utilizando plataformas de inteligencia artificial generativa.

Los estudiantes del último año de la educación media pudieron interactuar directamente con el software, analizando los mecanismos de procesamiento de datos y la formulación de comandos (prompts). Las dinámicas grupales del EDUCATECH 2026 permitieron poner a prueba los límites de la creatividad humana en contraposición con la capacidad de respuesta automatizada de las máquinas, abriendo un intenso debate en el auditorio.

Oportunidades y riesgos del entorno digital: El foco de los expertos

El eje central de las disertaciones del EDUCATECH 2026 giró en torno al uso responsable de los entornos virtuales. El programa impulsado por la Secretaría de Innovación, Transparencia y Asuntos Estratégicos busca que los jóvenes dejen de ser meros consumidores pasivos de tecnología y se transformen en desarrolladores críticos de soluciones locales.

Los paneles de debate del EDUCATECH 2026 abordaron tres puntos sensibles de la agenda digital actual:

Creatividad humana: Cómo potenciar el pensamiento lateral frente a la estandarización algorítmica.

Cómo potenciar el pensamiento lateral frente a la estandarización algorítmica. Sesgos de la IA: La identificación de errores y datos falsos emitidos por sistemas automatizados.

La identificación de errores y datos falsos emitidos por sistemas automatizados. Seguridad de datos: El resguardo de la privacidad de los estudiantes en las plataformas de internet.

Escuelas participantes y articulación institucional en Ituzaingó

La convocatoria inaugural de EDUCATECH 2026 reunió a los alumnos de 6° año de secundaria de dos de las instituciones educativas tradicionales del distrito: el Colegio General Manuel Belgrano y el Colegio José Manuel Estrada. Los jóvenes asistieron acompañados por sus equipos docentes para integrar los saberes tecnológicos al diseño de sus proyectos escolares de fin de año.

El encuentro contó con el respaldo político y técnico de los funcionarios municipales de las carteras asociadas al desarrollo de competencias digitales. Estuvieron presentes Sandra Rey, secretaria de Innovación, Transparencia y Asuntos Estratégicos; Marcela Solís y Alejandro Carrano, coordinadores operativos del área tecnológica; y Ayelén Estévez, secretaria de Cultura y Educación del municipio.

Proyectos estudiantiles: Pensar soluciones para el barrio

Uno de los pilares más ambiciosos del programa es la creación de un espacio permanente para que los estudiantes presenten proyectos de innovación vinculados a las problemáticas de sus propios barrios. La comuna busca financiar o incubar aquellas ideas que utilicen la tecnología para mejorar la calidad de vida comunitaria.

Entre las temáticas propuestas por los alumnos de Ituzaingó se destacaron sistemas de optimización de reciclaje mediante sensores caseros, aplicaciones de alerta vecinal para zonas periféricas y plataformas de asistencia comercial para pymes locales. Esta articulación entre educación técnica y gestión pública pretende consolidarse como un semillero de empleo joven calificado en la zona oeste.

El rol de la Secretaría de Innovación frente a la brecha digital

La sostenibilidad de estas políticas públicas resulta clave para evitar la profundización de la brecha digital en el conurbano bonaerense. Facilitar el acceso a especialistas informáticos y software licenciado permite que las escuelas públicas y privadas del distrito unifiquen sus criterios de enseñanza bajo los estándares internacionales más exigentes.

Al integrar los talleres de EDUCATECH 2026 con la agenda de la Secretaría de Cultura y Educación, el gobierno local intenta estructurar un plan de alfabetización tecnológica continua. Esto garantiza que los egresados secundarios cuenten con los saberes prácticos indispensables para competir en un mercado donde la programación, el análisis de datos y la gestión de inteligencia artificial ya no son complementarios, sino requisitos obligatorios de contratación.

Radiografía del lanzamiento tecnológico escolar:

Sede del programa: Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848).

Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848). Colegios convocados: Alumnos de 6° año del Manuel Belgrano y José Manuel Estrada.

Alumnos de 6° año del Manuel Belgrano y José Manuel Estrada. Ejes técnicos: Inteligencia artificial, innovación, creatividad y seguridad informática.

Inteligencia artificial, innovación, creatividad y seguridad informática. Autoridades coordinadoras: Secretaría de Innovación y Secretaría de Cultura y Educación.

El inicio de este ciclo de talleres marca la pauta de una gestión orientada a la modernización de los recursos pedagógicos locales. Frente a un futuro laboral incierto y condicionado por la automatización informática, la educación pública se consolida como el único faro capaz de dotar a los jóvenes de las herramientas críticas necesarias para liderar la transformación tecnológica de su propio territorio.

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