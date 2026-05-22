Precios accesibles: 2 canastas de emergencia buscan aliviar el bolsillo en Morón

El Municipio de Morón formalizó la puesta en marcha de un nuevo cuadro de precios accesibles a través del programa local «Precios Moronenses», una iniciativa de abastecimiento que unifica valores de primera necesidad en comercios adheridos de todas las localidades del partido.

Estos dos combos cerrados con precios accesibles quiebran los precios de lista de las grandes cadenas tradicionales: un bolsón de 14 alimentos secos por $16.900 pesos y un paquete de 11 artículos de limpieza e higiene personal por $14.900 pesos.

La presentación oficial del programa de precios accesibles se realizó en las instalaciones del Supermercado Zeta, una de las firmas comerciales que lidera el acuerdo y que pondrá a disposición sus cinco sucursales operativas para garantizar el stock diario de los productos.

Almacén familiar: Qué incluye el combo de alimentos por $16.900

De acuerdo con las especificaciones técnicas analizadas en el lanzamiento, la primera canasta articulada bajo la política de precios accesibles se compone estrictamente de alimentos secos de alta rotación, pensados para cubrir la demanda nutricional básica de una familia tipo.

El desglose completo de las piezas que integran este bolsón alimentario de precios accesibles comprende:

Lácteos e Infusiones: 1 Leche Larga Vida de 1 litro, 1 Yerba de 500 gramos, 1 Cacao en polvo de 180 gramos y 1 Mermelada de pote de 500 gramos.

1 Leche Larga Vida de 1 litro, 1 Yerba de 500 gramos, 1 Cacao en polvo de 180 gramos y 1 Mermelada de pote de 500 gramos. Almacén Central: 1 Aceite mezcla de 900 ml, 1 paquete de Arroz de 1 kg, 1 paquete de Azúcar de 1 kg y 1 paquete de Fideos de 500 gramos.

1 Aceite mezcla de 900 ml, 1 paquete de Arroz de 1 kg, 1 paquete de Azúcar de 1 kg y 1 paquete de Fideos de 500 gramos. Conservas y Aderezos: 1 Atún desmenuzado, 1 Durazno en lata, 1 Puré de tomate de 520 gramos, 1 lata de Arvejas y 1 Mayonesa de 250 gramos.

1 Atún desmenuzado, 1 Durazno en lata, 1 Puré de tomate de 520 gramos, 1 lata de Arvejas y 1 Mayonesa de 250 gramos. Panificación: 1 paquete de Galletitas cracker en su presentación de 3 unidades.

Higiene y desinfección: Los 11 artículos de limpieza por $14.900

El segundo brazo del programa de precios accesibles ataca un rubro que ha registrado severos incrementos en las góndolas durante los últimos meses. La canasta de limpieza e higiene personal unifica sus precios accesibles en una cifra fija de $14.900 pesos, ofreciendo un kit de desinfección para el hogar y cuidado corporal.

El paquete cerrado de precios accesibles incluye 1 Papel higiénico de 4 unidades por 30 metros, 1 Rollo de cocina de 3 unidades por 40 paños, 1 Detergente de limón de 750 ml, 1 Lavandina de 1 litro, 1 Limpiador líquido de pisos de 900 ml y 1 Desinfectante en aerosol de 360 ml. El combo se completa con insumos textiles y de lavado: 1 Jabón líquido para lavarropas de 800 ml, 1 Suavizante para ropa de 900 ml, 1 Jabón de tocador de 120 gramos, 1 Rejilla americana y 1 Esponja salvauñas.

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Mapa de comercios adheridos: Dónde conseguir los combos

Para evitar el traslado innecesario de los vecinos y descentralizar el acceso a la política pública, el intendente Lucas Ghi firmó el convenio con bocas de expendio distribuidas de forma estratégica en el territorio:

Supermercado Zeta: Cinco sucursales (Av. Rivadavia 20022, Arias 2470, Av. del Libertador 702, Leandro N. Alem 1718 y Almirante Brown 640).

Cinco sucursales (Av. Rivadavia 20022, Arias 2470, Av. del Libertador 702, Leandro N. Alem 1718 y Almirante Brown 640). Supermercado Las Palmas: Intendente Agüero 1278.

Intendente Agüero 1278. El Económico: Monseñor Añeiros 3048.

Monseñor Añeiros 3048. Eco Express: Av. Rivadavia 18112.

Av. Rivadavia 18112. Supermercado Las Vegas: Eva Perón 3719.

Eva Perón 3719. Almacén DyD: Unamuno 3257.

Unamuno 3257. Autoservicio Su Gusto: Villegas 1386.

Villegas 1386. Minimercado Celeste: José Bianco 2398.

Tarjeta Joven: El nuevo beneficio que se suma a los adultos mayores

En paralelo al anuncio de las canastas con precios accesibles, el Municipio presentó una herramienta financiera destinada de forma exclusiva a acompañar a las juventudes de la comuna. La nueva «Tarjeta Joven» otorgará beneficios y descuentos directos en más de 250 comercios de diversos rubros del distrito.

Esta iniciativa replica el modelo de gestión implementado previamente con la credencial para adultos y adultas mayores, unificando los sectores etarios más vulnerables frente a la crisis. Ambas tarjetas pueden tramitarse de forma presencial en el espacio de Atención al Vecino del Palacio Municipal (Brown 946), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o en los diferentes operativos territoriales que las secretarías despliegan en los barrios.

Análisis del sector comercial y productivo local

El lanzamiento contó con el respaldo técnico y la presencia de Santiago Muñiz, secretario de Desarrollo Productivo de Morón; Pablo Manso, director de Comercio; y Javier Silva, presidente de la Cámara de Panaderos, junto a los representantes corporativos de los supermercados del distrito.

Las autoridades destacaron que el programa no funciona como un congelamiento forzado, sino como un acuerdo voluntario de márgenes de ganancia acotados. Al garantizar un flujo constante de clientes hacia los comercios de cercanía, el Estado municipal logra sostener los niveles de venta de las pymes locales y, de forma simultánea, asegura que la comunidad tenga un plato de comida y elementos de aseo esenciales garantizados en su mesa.

Resumen del programa Precios Moronenses 2026:

Canasta de Alimentos: 14 productos secos esenciales por $16.900 pesos.

14 productos secos esenciales por $16.900 pesos. Canasta de Limpieza: 11 artículos de higiene y desinfección por $14.900 pesos.

11 artículos de higiene y desinfección por $14.900 pesos. Bocas de expendio: 12 sucursales comerciales distribuidas en el partido de Morón.

12 sucursales comerciales distribuidas en el partido de Morón. Políticas complementarias: Tarjeta Joven y Tarjeta Adultos Mayores con descuentos en 250 comercios.

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