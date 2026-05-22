Campaña de abrigo en Club Morón: la institución puso en marcha una nueva iniciativa solidaria destinada a recolectar ropa y elementos de invierno para asistir a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante las bajas temperaturas.

La campaña de abrigo se extenderá hasta el próximo 1° de junio y las donaciones podrán acercarse a la administración de Club Morón, donde se recibirán distintos elementos para afrontar el invierno. La administración esta en la sede de la entidad: Bernardo de Irigoyen 138, entre Azopardo y Bouchard, Castelar.

Qué se puede donar en la campaña de abrigo

Desde la institución detallaron que la campaña de abrigo está recibiendo: A) ropa de invierno; B) bufandas; C) medias; D) calzados; E) camperas.

Además, remarcaron que toda colaboración “suma y ayuda” para acompañar a quienes más lo necesitan en esta época del año.

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Cómo deben entregarse las donaciones

Desde Club Morón solicitaron que las prendas y elementos donados para la campaña de abrigo se encuentren limpios, en buen estado y colocados dentro de bolsas cerradas.

También pidieron, en caso de ser posible, rotular las bolsas indicando qué contienen para facilitar la organización y clasificación de las donaciones.

Una campaña de abrigo que busca ayudar durante el invierno

La campaña de abrigo se suma a distintas iniciativas comunitarias que Club Morón viene impulsando en los últimos años, consolidando un perfil social que trasciende lo deportivo y busca acompañar a vecinos de distintos barrios en momentos complejos.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, desde la institución señalaron que aumenta la demanda de ropa de abrigo y calzado, especialmente para niños y adultos mayores, por lo que remarcaron la importancia de colaborar antes de la finalización de la campaña de abrigo prevista para el 1° de junio.

Las donaciones serán organizadas y distribuidas entre familias que necesiten asistencia durante el invierno. Por ese motivo, desde Club Morón insistieron en la necesidad de entregar las prendas en condiciones adecuadas para que puedan ser utilizadas de manera inmediata por quienes las reciban.

El rol social de Club Morón en los barrios

Desde hace varios años, Club Morón desarrolla distintas actividades solidarias vinculadas con la asistencia social, el deporte comunitario y el acompañamiento a vecinos que atraviesan situaciones económicas difíciles. En ese contexto, la campaña de abrigo representa una nueva acción destinada a fortalecer la ayuda durante los meses más fríos del año.

La campaña de abrigo también apunta a generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad colectiva en un contexto donde muchas familias necesitan apoyo para afrontar el invierno. Por eso, desde la institución destacaron el compromiso permanente de socios, hinchas y vecinos que suelen participar activamente de este tipo de iniciativas.

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Más vecinos se suman a la campaña de abrigo

Con el correr de los días, la campaña de abrigo comenzó a recibir distintas colaboraciones de socios, simpatizantes y vecinos que se acercan a la sede para entregar ropa y elementos de invierno. Desde el club señalaron que el objetivo es ampliar la ayuda antes de las jornadas de temperaturas más bajas previstas para las próximas semanas.

Además, remarcaron que la campaña de abrigo busca fortalecer el espíritu solidario que históricamente caracterizó a la comunidad de Club Morón, promoviendo acciones concretas de acompañamiento social dentro y fuera de la institución.

Entre todos podemos hacer un invierno más cálido

A través de la campaña de abrigo, desde la entidad destacaron el valor del compromiso colectivo y agradecieron a los vecinos y socios que se sumen a colaborar.

“Entre todos podemos hacer un invierno un poco más cálido para muchas familias”, expresaron desde el club al difundir la campaña solidaria.

Las donaciones para la campaña de abrigo se reciben en la administración de Club Morón hasta el próximo 1° de junio.

Quienes quieran colaborar con la campaña de abrigo pueden acercar sus donaciones durante los horarios habituales de atención de la administración. Desde Club Morón remarcaron que cada aporte, por pequeño que parezca, puede transformarse en una ayuda importante para personas que necesitan atravesar el invierno con mejores condiciones.

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