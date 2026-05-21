Inserción laboral en Ituzaingó: 2 jornadas de talleres para jóvenes

El programa municipal “Camino al Empleo en tu Escuela” activó sus talleres de capacitación para blindar la inserción laboral de los jóvenes de Ituzaingó, quienes están próximos a terminar la educación media.

En esta edición lo nuevo es la inclusión de módulos de ciberseguridad dictados por especialistas para enseñar a los adolescentes a identificar convocatorias laborales falsas y perfiles fraudulentos que proliferan en redes sociales y canales de mensajería y ayudarlos en su Inserción laboral.

Los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de la inexperiencia y la urgencia de quienes buscan su primer sueldo para robar datos personales o cometer estafas financieras bajo promesas de inserción laboral.

La jornada presencial de entrenamiento reunió a un centenar de alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito en el Auditorio Néstor Kirchner de la intendencia, abriendo un ciclo de formación técnica que el gobierno local sostiene desde el año 2019.

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El peligro de las ofertas falsas: El nuevo enemigo del primer empleo

La Secretaría de Desarrollo Productivo local alertó que la búsqueda de empleo mutó casi por completo hacia el ecosistema digital, desplazando los canales tradicionales de reclutamiento. Sin embargo, esta democratización tecnológica trajo consigo un incremento exponencial de las estafas virtuales camufladas como ofertas de contratación remota o puestos con sueldos en dólares de dudosa procedencia.

Durante las disertaciones en el auditorio municipal, las autoridades explicaron detalladamente las principales banderas rojas que los jóvenes deben identificar antes de postularse a una búsqueda online en este camino de la inserción laboral. Se hizo especial hincapié en desconfiar de aquellas empresas que exigen un desembolso de dinero previo para «capacitaciones obligatorias» o compras de herramientas de trabajo, una de las modalidades delictivas más denunciadas.

Redes sociales bajo la lupa: Tu perfil público es tu carta de presentación

El eje de la capacitación estuvo centrado en la inserción laboral y en cómo el comportamiento digital influye de forma directa en el proceso de selección de personal. Las especialistas explicaron que las áreas de Recursos Humanos analizan minuciosamente la huella digital y las interacciones de los postulantes en plataformas como Instagram, TikTok y LinkedIn antes de concretar una entrevista formal.

La inserción laboral exitosa de los jóvenes depende, en gran medida, de entender que las redes sociales funcionan hoy como una extensión del currículum tradicional. Se enseñó a los alumnos a configurar la privacidad de sus perfiles personales y a potenciar sus habilidades comunicacionales públicas para transformarse en candidatos atractivos frente a las demandas actuales del sector privado local.

Capacitación en el Auditorio Municipal: Quiénes participaron

El encuentro del miércoles 20 de mayo convocó a alumnos del CENS (Centro de Estudios de Nivel Secundario) y de los colegios tradicionales San Judas Tadeo y Nuestra Señora de Guadalupe. Las ponencias principales estuvieron a cargo de dos funcionarias técnicas del gabinete municipal de Ituzaingó:

Lic. Natalia Lazzeri: Secretaria de Desarrollo Productivo, quien analizó las demandas de las pymes de la zona oeste.

Secretaria de Desarrollo Productivo, quien analizó las demandas de las pymes de la zona oeste. Lic. Yamila B. Marzorati: Directora de Empleo y Capacitaciones, encargada de coordinar los simulacros de entrevistas laborales.

Ambas profesionales guiaron a los cien estudiantes en dinámicas grupales orientadas a romper el miedo escénico y a estructurar discursos claros, precisos y asertivos ante los reclutadores corporativos para lograr su inserción laboral.

Las dos etapas del programa «Camino al Empleo en tu Escuela»

El programa municipal de inserción laboral no se limita a una charla teórica aislada, sino que se compone de una estrategia pedagógica de dos jornadas consecutivas de trabajo en los establecimientos educativos. Este formato garantiza un seguimiento personalizado de cada estudiante del último ciclo.

En la primera etapa, los talleristas asisten a las aulas para guiar el armado técnico del currículum vitae, enseñando a destacar las trayectorias escolares, proyectos técnicos y habilidades tecnológicas, aun cuando no se cuente con experiencia laboral previa. En la segunda jornada, se realizan simulacros de entrevistas individuales y grupales para pulir la postura corporal, el lenguaje técnico y la resolución de problemas en tiempo real.

El rol del Estado municipal frente a la desocupación juvenil

La sostenibilidad de este programa desde hace siete años refleja una política pública focalizada en el noroeste del conurbano para combatir las tasas de informalidad laboral que suelen afectar a los menores de 25 años. Facilitar herramientas de inserción laboral gratuitas permite nivelar las oportunidades de los jóvenes de los distintos barrios de Ituzaingó.

Al articular los talleres escolares con la Oficina de Empleo Municipal, el distrito busca crear un circuito cerrado donde los egresados secundarios puedan ingresar directamente a las bolsas de trabajo de las industrias y comercios locales. Esto agiliza los tiempos de contratación y garantiza que las primeras experiencias de los jóvenes se den en entornos bajo las normativas legales vigentes.

El debut de estos talleres en el ciclo lectivo 2026 marca el inicio de un recorrido indispensable para los futuros trabajadores del distrito. En un mercado altamente competitivo, contar con el asesoramiento de especialistas para proteger la identidad digital y profesional es la mejor defensa para dar el primer paso con seguridad y firmeza en el mundo del trabajo.

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