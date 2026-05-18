Mes de la celiaquía: 1 jornada clave para aprender a vivir sin gluten

En el marco del mes de la celiaquía, Ituzaingó se prepara para recibir una Jornada Integral de Concientización que busca masificar el conocimiento sobre una condición que afecta a miles de argentinos.

En este encuentro por el mes de la celiaquía, se hará la presentación formal de los nuevos alcances del Programa de Asistencia Alimentaria para Celíacos (PAAC), un plan municipal que transfiere dinero directo para la compra de insumos específicos. Esta acción es fundamental debido al costo restrictivo que tienen los alimentos certificados en las góndolas tradicionales, lo que dificulta el cumplimiento estricto del tratamiento.

La cita por el mes de la celiaquía, tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo a las 16:30 horas en la Peatonal Eva Perón 848. La actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

Qué es la celiaquía y cómo afecta al organismo

Para comprender el valor de estas acciones en el mes de la celiaquía, es necesario precisar que se trata de una enfermedad autoinmune crónica. Se caracteriza por una intolerancia total y permanente al gluten, un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC).

Cuando una persona celíaca consume estas sustancias, su sistema inmunológico reacciona dañando el revestimiento del intestino delgado, específicamente las vellosidades encargadas de absorber los nutrientes de los alimentos. Con el tiempo, este daño severo puede provocar desnutrición, osteoporosis, anemia crónica y otras complicaciones de salud de alta gravedad si no se interviene a tiempo.

Los síntomas de alerta: Cuándo realizar la consulta médica

Uno de los mayores desafíos sanitarios es el subdiagnóstico y es por eos informar en las acciones del mes de la celiaquía. Muchos pacientes conviven durante años con malestares difusos sin saber que padecen la afección, lo que agrava la condición de sus tejidos intestinales de forma silenciosa.

Los síntomas más frecuentes en la etapa adulta e infantil incluyen:

Diarrea crónica o constipación pertinaz.

Distensión abdominal dolorosa y gases constantes.

Pérdida de peso involuntaria y fatiga extrema.

Anemia que no responde a los suplementos de hierro.

Retraso del crecimiento en el caso de los niños.

Lesiones en la piel o aftas bucales recurrentes.

El tratamiento obligatorio: La cocina sin TACC en vivo

Hasta la fecha, la ciencia médica no ha desarrollado una cura farmacológica ni vacunas contra esta condición. El único tratamiento efectivo y seguro es mantener una dieta libre de gluten de forma estricta y de por vida, lo que implica reconfigurar por completo la dinámica del hogar.

Por este motivo, la jornada organizada por la Dirección General de Fortalecimiento Comunitario incluirá talleres de cocina sin TACC en vivo. Chefs especializados enseñarán técnicas de panificación y pastelería utilizando harinas alternativas (como de arroz, mandioca o maíz), capacitando a los asistentes para evitar la contaminación cruzada en sus cocinas, un peligro doméstico latente.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El Programa PAAC: Subsidios frente a la inflación de los alimentos

El aspecto económico tendrá un rol central durante los debates del viernes por el mes de la celiaquía,. El Gobierno Municipal utilizará los stands informativos para asesorar a los vecinos sobre los requisitos de inscripción al Programa de Asistencia Alimentaria para Celíacos (PAAC).

Esta política pública otorga una tarjeta de débito con fondos específicos destinados de forma exclusiva a la compra de productos sin gluten en comercios adheridos. Ante la disparidad de precios que sufren los alimentos certificados con el logo oficial del Ministerio de Salud, este subsidio se ha transformado en una herramienta de supervivencia indispensable para los sectores más vulnerables del distrito.

Feria de productos aptos y recreación comunitaria

Además del contenido estrictamente médico y social, el evento por el mes de la celiaquía, en la Peatonal Eva Perón contará con una feria de artesanos y productores independientes autorizados. Los visitantes podrán adquirir premezclas, panificados frescos, condimentos y productos de almacén con la garantía de estar libres de trazas de trigo o cebada.

Para amenizar la tarde familiar, las actividades conmemorativas del mes de la celiaquía cerrarán con un show musical en vivo y espacios de debate donde los centros de salud locales distribuirán folletería educativa sobre cómo leer correctamente las etiquetas frontales y reconocer los símbolos internacionales de «Sin TACC».

Contacto y canales de atención para los vecinos

Para aquellos ciudadanos que no puedan asistir al encuentro del viernes pero requieran asesoramiento técnico o asistencia alimentaria, el Municipio mantiene oficinas de atención permanentes durante toda la semana laboral.

Sede física: Dirección General de Fortalecimiento Comunitario (Fragio 183).

Dirección General de Fortalecimiento Comunitario (Fragio 183). Atención telefónica: Comunicándose al número 2120-1965 o al Centro Cultural Ituzaingó (2120-1872).

Comunicándose al número 2120-1965 o al Centro Cultural Ituzaingó (2120-1872). Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

La concientización colectiva es el primer paso hacia una sociedad más inclusiva y por eso la importancia del mes de la celiaquía,. Integrar las ferias comerciales con la educación médica permite que la celiaquía deje de ser un padecimiento solitario y se transforme en una condición manejable, garantizando que comer seguro en los espacios públicos sea un derecho accesible para todos los vecinos.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó