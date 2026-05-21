Oeste del Conurbano. En dos décadas pasó a ser una zona de casas bajas y ritmo barrial a un territorio atravesado por torres, countries urbanos, edificios premium y una presión demográfica que modificó la vida cotidiana.

El Oeste dejó de ser “el Oeste de antes”

Durante años, localidades como Castelar, Ramos Mejía, Morón, Ituzaingó y Haedo crecieron bajo una lógica de barrio residencial: casas bajas, calles tranquilas, patios, árboles y centros comerciales relativamente pequeños. Pero ese paisaje empezó a cambiar aceleradamente a partir de los años 2000 y explotó definitivamente en la última década.

La cercanía con la Capital Federal, los valores más accesibles de la tierra y la expansión del mercado inmobiliario empujaron una transformación inédita. Donde antes había chalets familiares comenzaron a levantarse edificios de múltiples pisos, complejos cerrados y desarrollos cada vez más densos.

El fenómeno no ocurrió de manera aislada. Cambió el tránsito, la circulación, el valor del suelo, la identidad de los barrios y hasta la relación entre vecinos históricos y nuevos habitantes.

El Oeste tiene todo tipo de casas. Desde departamentos monoambientes hasta magníficas viviendas sobre enormes predios verdes.

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Castelar y Ramos Mejía: los símbolos del boom

Si hubo dos ciudades que representaron el salto inmobiliario del oeste fueron Castelar y Ramos Mejía.

En torno a las estaciones ferroviarias aparecieron decenas de torres que modificaron completamente el perfil urbano. Sectores históricamente residenciales comenzaron a convivir con edificios de gran altura, emprendimientos premium y una densidad poblacional mucho mayor que la prevista originalmente.

En muchos casos, vecinos denuncian que la infraestructura quedó vieja frente al crecimiento acelerado: problemas de tránsito, falta de estacionamiento, presión sobre servicios públicos y pérdida de espacios verdes.

A eso se sumó un fenómeno económico: propiedades que durante décadas fueron viviendas familiares pasaron a convertirse en activos inmobiliarios extremadamente rentables. Muchos terrenos terminaron vendidos a desarrolladoras.

En el oeste, según lo que buscas el barrio en el que vas a comprar.

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El caso Morón: crecimiento vertical y saturación

El centro de Morón atravesó una de las transformaciones más profundas del Oeste. La construcción en altura avanzó sobre calles históricas y el paisaje urbano cambió radicalmente.

En apenas algunos años aparecieron torres, edificios de departamentos y emprendimientos comerciales que incrementaron la circulación permanente de personas y vehículos.

La discusión urbanística se volvió central: mientras algunos sostienen que el desarrollo modernizó la ciudad y generó inversión, otros advierten sobre una saturación creciente y una pérdida del perfil barrial tradicional.

Parque Leloir: de zona arbolada a polo premium

En el oeste, Parque Leloir surgió como respuesta al encarecimiento de Castelar Norte. La gente más joven comenzó a migrar al verde.

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Otro de los casos paradigmáticos fue Parque Leloir. Lo que históricamente era una zona semiboscosa y residencial se convirtió en uno de los polos gastronómicos e inmobiliarios más cotizados del Oeste.

La llegada de desarrollos premium, oficinas, complejos residenciales y corredores comerciales transformó completamente el movimiento de la zona.

El crecimiento elevó el valor de las propiedades, pero también abrió debates sobre el impacto ambiental, la presión vehicular y el avance urbano sobre áreas históricamente verdes.

El Oeste como nueva frontera inmobiliaria

El proceso no se limitó a una sola ciudad. También alcanzó a Hurlingham, Villa Tesei, El Palomar y sectores de Ituzaingó donde comenzaron a multiplicarse emprendimientos que hace veinte años parecían exclusivos de zonas del corredor norte.

El Oeste pasó de ser una alternativa más económica a convertirse en una verdadera frontera de expansión urbana para miles de familias que dejaron la Capital Federal buscando espacio, conectividad y precios relativamente más accesibles.

Pero el fenómeno también dejó una pregunta abierta: cuánto crecimiento puede soportar una región cuya infraestructura muchas veces sigue pensada para el Conurbano de hace treinta años.

Por supuesto que en todo el oeste una casa es la mejor opción, pero a veces se presentan inaccesibles.

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La transformación que todavía no terminó

Lejos de frenarse, el desarrollo inmobiliario continúa. Nuevos edificios, barrios cerrados, complejos mixtos y corredores comerciales siguen expandiéndose sobre distintos puntos del Oeste.

La discusión ya no es solamente económica o inmobiliaria. También es cultural y urbana: qué identidad conservarán ciudades históricamente barriales frente a un crecimiento que cambió para siempre el paisaje del Oeste bonaerense.