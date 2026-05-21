Oeste del Conurbano. En dos décadas pasó a ser una zona de casas bajas y ritmo barrial a un territorio atravesado por torres, countries urbanos, edificios premium y una presión demográfica que modificó la vida cotidiana.
El Oeste dejó de ser “el Oeste de antes”
Durante años, localidades como Castelar, Ramos Mejía, Morón, Ituzaingó y Haedo crecieron bajo una lógica de barrio residencial: casas bajas, calles tranquilas, patios, árboles y centros comerciales relativamente pequeños. Pero ese paisaje empezó a cambiar aceleradamente a partir de los años 2000 y explotó definitivamente en la última década.
La cercanía con la Capital Federal, los valores más accesibles de la tierra y la expansión del mercado inmobiliario empujaron una transformación inédita. Donde antes había chalets familiares comenzaron a levantarse edificios de múltiples pisos, complejos cerrados y desarrollos cada vez más densos.
El fenómeno no ocurrió de manera aislada. Cambió el tránsito, la circulación, el valor del suelo, la identidad de los barrios y hasta la relación entre vecinos históricos y nuevos habitantes.
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Castelar y Ramos Mejía: los símbolos del boom
Si hubo dos ciudades que representaron el salto inmobiliario del oeste fueron Castelar y Ramos Mejía.
En torno a las estaciones ferroviarias aparecieron decenas de torres que modificaron completamente el perfil urbano. Sectores históricamente residenciales comenzaron a convivir con edificios de gran altura, emprendimientos premium y una densidad poblacional mucho mayor que la prevista originalmente.
En muchos casos, vecinos denuncian que la infraestructura quedó vieja frente al crecimiento acelerado: problemas de tránsito, falta de estacionamiento, presión sobre servicios públicos y pérdida de espacios verdes.
A eso se sumó un fenómeno económico: propiedades que durante décadas fueron viviendas familiares pasaron a convertirse en activos inmobiliarios extremadamente rentables. Muchos terrenos terminaron vendidos a desarrolladoras.
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El caso Morón: crecimiento vertical y saturación
El centro de Morón atravesó una de las transformaciones más profundas del Oeste. La construcción en altura avanzó sobre calles históricas y el paisaje urbano cambió radicalmente.
En apenas algunos años aparecieron torres, edificios de departamentos y emprendimientos comerciales que incrementaron la circulación permanente de personas y vehículos.
La discusión urbanística se volvió central: mientras algunos sostienen que el desarrollo modernizó la ciudad y generó inversión, otros advierten sobre una saturación creciente y una pérdida del perfil barrial tradicional.
Parque Leloir: de zona arbolada a polo premium
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Otro de los casos paradigmáticos fue Parque Leloir. Lo que históricamente era una zona semiboscosa y residencial se convirtió en uno de los polos gastronómicos e inmobiliarios más cotizados del Oeste.
La llegada de desarrollos premium, oficinas, complejos residenciales y corredores comerciales transformó completamente el movimiento de la zona.
El crecimiento elevó el valor de las propiedades, pero también abrió debates sobre el impacto ambiental, la presión vehicular y el avance urbano sobre áreas históricamente verdes.
El Oeste como nueva frontera inmobiliaria
El proceso no se limitó a una sola ciudad. También alcanzó a Hurlingham, Villa Tesei, El Palomar y sectores de Ituzaingó donde comenzaron a multiplicarse emprendimientos que hace veinte años parecían exclusivos de zonas del corredor norte.
El Oeste pasó de ser una alternativa más económica a convertirse en una verdadera frontera de expansión urbana para miles de familias que dejaron la Capital Federal buscando espacio, conectividad y precios relativamente más accesibles.
Pero el fenómeno también dejó una pregunta abierta: cuánto crecimiento puede soportar una región cuya infraestructura muchas veces sigue pensada para el Conurbano de hace treinta años.
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La transformación que todavía no terminó
Lejos de frenarse, el desarrollo inmobiliario continúa. Nuevos edificios, barrios cerrados, complejos mixtos y corredores comerciales siguen expandiéndose sobre distintos puntos del Oeste.
La discusión ya no es solamente económica o inmobiliaria. También es cultural y urbana: qué identidad conservarán ciudades históricamente barriales frente a un crecimiento que cambió para siempre el paisaje del Oeste bonaerense.