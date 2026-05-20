Documental de Divididos en Hurlingham: Una cita con fines solidarios

El Municipio de Hurlingham anunció la proyección oficial del documental de Divididos, «Sonidos, Barro y Piel», una obra audiovisual que sumerge al espectador en el proceso creativo del último álbum de estudio del trío más importante de la Argentina.

Este evento es la transformación de la entrada tradicional en un acto de compromiso social: el acceso es libre y gratuito, pero cada asistente debe entregar un alimento no perecedero al personal del programa «Hurlingham Solidario» en la puerta del centro cultural. El evento no solo celebra la música de una banda legendaria, sino que se convierte en una infraestructura de ayuda directa para los sectores más vulnerables de la comunidad.

La función especial del documental de Divididos se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo a las 20:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Leopoldo Marechal, situado en la Avenida Gobernador Vergara 2396, en la localidad de Villa Tesei.

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Sonidos, Barro y Piel: El viaje creativo de la aplanadora

El documental de Divididos que se proyectará no es un simple compilado de canciones o entrevistas tradicionales. «Sonidos, Barro y Piel» registra la intimidad de la convivencia y el proceso de preproducción y grabación de las nuevas canciones del trío compuesto por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella.

El documental de Divididos fue dirigido por el joven cineasta Leopoldo Montero Ciancio, quien acompañó a la banda durante semanas de aislamiento creativo en el estudio personal de Mollo en San Rafael, Mendoza. El film logra captar la esencia de la «aplanadora del rock» fuera de los grandes estadios, mostrando la faceta más humana, reflexiva y meticulosa de los músicos en la búsqueda de la identidad de su última placa discográfica.

¿La trama del documental? Una revisita al estudio La Calandria, lugar histórico para la banda Divididos, con escenas cargadas de intimidad: Mollo pintando paredes, Catriel sorprendiendo con su sentido del humor y momentos de creación analógica, en plena grabación de su nuevo disco entre 2019 y 2025. Un documental que revela el proceso creativo y la química entre los músicos: la amistad, la paciencia, el oficio que se sedimenta con los años.

Debate con el director y la participación de «Hurlingham Solidario»

El valor agregado de la noche será la participación exclusiva de su director. Tras la visualización del documental de Divididos, Leopoldo Montero Ciancio se presentará ante el público para liderar un debate abierto. El cineasta compartirá anécdotas inéditas de la filmación, detallará cómo es el desafío técnico de registrar a una banda tan pasional y conversará sobre los desafíos narrativos del documental de rock moderno.

Para garantizar el éxito de la colecta de alimentos, el evento cuenta con la logística del programa «Hurlingham Solidario». El Municipio solicita especialmente la donación de leche en polvo, fideos, arroz, legumbres y enlatados, insumos indispensables para sostener la red de comedores y merenderos del distrito.

Entradas: Reserva online obligatoria ante la alta demanda

Debido a que Divididos es una banda que mueve multitudes, se espera una concurrencia masiva que podría colmar la capacidad operativa del Centro Cultural Leopoldo Marechal. Para garantizar el orden de acceso y la seguridad del predio, la organización implementó un sistema de reserva online obligatoria.

Los vecinos interesados en asistir a ver el documental de Divididos deben tramitar sus tickets digitales sin costo a través de la plataforma oficial de la comuna: https://forms.hurlingham.gob.ar/saca-tu-entrada . Es fundamental aclarar que, aunque se cuente con la reserva online, la entrada no será validada en el ingreso si el pasajero no entrega su alimento no perecedero al personal de «Hurlingham Solidario».

Lo que tenés que saber sobre la noche de Divided solidario:

Evento: Proyección de «Sonidos, Barro y Piel», el documental de Divididos .

Proyección de «Sonidos, Barro y Piel», el . Día y Hora: Viernes 29 de mayo, 20:00 hs (Puntual).

Viernes 29 de mayo, 20:00 hs (Puntual). Lugar: Centro Cultural Leopoldo Marechal (Vergara 2396, Villa Tesei).

Centro Cultural Leopoldo Marechal (Vergara 2396, Villa Tesei). Entrada: Un alimento no perecedero (Colecta de Hurlingham Solidario).

Un alimento no perecedero (Colecta de Hurlingham Solidario). Extra: Charla y debate con el director Leopoldo Montero Ciancio post-función.

Charla y debate con el director Leopoldo Montero Ciancio post-función. Reserva: Obligatoria haciendo Click Aquí.

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