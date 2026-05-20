25 de Mayo en Ituzaingó: Festejo con chocolate y rap histórico

Los festejos por el 25 de Mayo en Ituzaingó se consolidarán este lunes con una masiva fiesta popular que transformará el espacio público bajo el lema «Cuando el encuentro se hace revolución».

Cabe destacar que este 25 de Mayo en Ituzaingó será jornada patria disruptiva: un duelo de freestyle y rap improvisado que unirá la historia de 1810 con la cultura urbana actual en el escenario mayor. El evento busca congregar a miles de familias en un contexto donde los espacios de recreación gratuita y comunitaria son clave para el entramado social.

La cita del 25 de Mayo en Ituzaingó comenzará formalmente a las 15:00 horas en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Mariano Acosta y 24 de Octubre. Como es habitual en este tipo de convocatorias municipales al aire libre, los organizadores advirtieron que las actividades se suspenderán en caso de lluvia.

Escarapela gigante y estaciones de muralismo en vivo

La Secretaría de Cultura local diseñó este 25 de Mayo en Ituzaingó un circuito que excede las presentaciones sobre el escenario. El predio de la plaza contará con estaciones temáticas interactivas donde artistas locales realizarán muralismo en vivo, permitiendo que el público interactúe con los procesos de pintura y diseño.

Uno de los momentos más significativos de la jornada del 25 de Mayo en Ituzaingó será la confección comunitaria de una escarapela gigante. Esta intervención artística estará coordinada por el personal docente y los alumnos de los cinco jardines de infantes municipales del distrito, invitando a los niños y sus familias a dejar su marca en el símbolo patrio.

El cronograma oficial del escenario central

El inicio del festival popular estará marcado por la solemnidad del Himno Nacional Argentino a las 15:00 horas, dando paso inmediato a una grilla artística continua y ágil que repasará las danzas de diferentes regiones de la geografía nacional.

La primera mitad de la tarde del 25 de Mayo en Ituzaingó se estructuró bajo el siguiente esquema de horarios:

15:20 hs: Presentación central de Tango tradicional.

Presentación central de Tango tradicional. 15:25 hs: Ballets Infantiles y Juveniles “Del Monte Chaqueño”, acompañados por el grupo de percusión y danza Cutral Co.

Ballets Infantiles y Juveniles “Del Monte Chaqueño”, acompañados por el grupo de percusión y danza Cutral Co. 15:30 hs: Taller de Folklore del Centro de Desarrollo San Antonio, quienes interpretarán la clásica “Refalosa Pampeana”.

Taller de Folklore del Centro de Desarrollo San Antonio, quienes interpretarán la clásica “Refalosa Pampeana”. 15:35 hs: Ballet de Adultos Mayores “Aires de Tradición”.

Ballet de Adultos Mayores “Aires de Tradición”. 16:00 hs: Show en vivo del reconocido acordeonista y compositor de chamamé Santiago Torres.

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Teatro histórico: El secreto de la Jabonería de Vieytes

A las 16:50 horas, las celebraciones por el 25 de Mayo en Ituzaingó tomarán un tinte pedagógico e histórico. Los alumnos de los Talleres de Teatro municipales subirán a las tablas para realizar una representación dramática basada en los acontecimientos ocurridos en la «Jabonería de Vieytes».

La obra recreará las reuniones secretas que los criollos mantenían en las vísperas de la revolución para exigir el cabildo abierto. Esta intervención busca rescatar el valor de la militancia de los próceres de mayo, aportando un contenido riguroso pero dinámico para que los más chicos comprendan el trasfondo de la fecha patria.

Un cierre a puro freestyle y rock local

Tras la presentación del Ballet Juvenil de Danza Estilizada “Raíces de tierra adentro” a las 17:10 horas, el festival del 25 de Mayo en Ituzaingó dará un giro contemporáneo. El cierre de la jornada estará a cargo de Lujo y los alumnos del taller municipal de rap, quienes realizarán un set de freestyle improvisado con rimas que conectarán la revolución de 1810 con la realidad de los barrios de Ituzaingó.

El broche de oro musical lo pondrá la banda local “Disculpen la demora”, encargada de despedir a los vecinos. Durante toda la tarde, además, funcionará una feria de microemprendedores de la economía social donde se podrán adquirir artesanías y productos gastronómicos criollos.

Datos clave de la jornada patria:

Ubicación: Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre).

Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre). Horario de inicio: Lunes 25 de mayo, 15:00 hs.

Lunes 25 de mayo, 15:00 hs. Entrada: Libre y gratuita para toda la comunidad.

Libre y gratuita para toda la comunidad. Servicios: Puestos de chocolate caliente, pastelitos y feria de emprendedores.

Puestos de chocolate caliente, pastelitos y feria de emprendedores. Condición: Se suspende estrictamente por malas condiciones climáticas.

Mantener viva la memoria colectiva a través del arte urbano y las tradiciones criollas es el objetivo de esta nueva fiesta popular. La plaza central de Ituzaingó se transformará así en el epicentro de un festejo que une el pasado colonial con la expresión de los jóvenes del conurbano, garantizando el acceso democrático a la cultura nacional.

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