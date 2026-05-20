Enfermedades respiratorias. Hurlingham amplió la telemedicina pediátrica las 24 horas. Frente al aumento estacional de consultas durante el invierno, el Municipio puso en marcha nuevas medidas sanitarias para fortalecer la red pública de salud, mejorar el acceso a medicamentos y agilizar la atención de niños y familias ante enfermedades respiratorias.

Acá te dejamos los consejos de Damián Selci y el nuevo estado de situación del área de salud a causa de las enfermedadees respiratorias ✅​✅​✅​👇​:

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La decisión fue tomada por la gestión de Damián Selci luego de analizar los datos relevados por el sistema de admisión digitalizado implementado en 2025, una herramienta que permite detectar con anticipación los picos de demanda en hospitales y centros de salud. Según los registros municipales, entre mayo y agosto las consultas vinculadas a infecciones respiratorias agudas aumentan cerca de un 60% en comparación con otros períodos del año.

Más profesionales, guardias reforzadas y seguimiento sanitario

A partir de ese monitoreo, el Municipio decidió incorporar más profesionales de la salud, fortalecer las guardias y ampliar el circuito de seguimiento entre el Hospital San Bernardino y los distintos CAPS del distrito. El objetivo es detectar los cuadros respiratorios de manera temprana para evitar complicaciones y reducir los casos graves.

Desde el área de Salud remarcaron que la prevención y la atención rápida resultan claves durante los meses de bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

La telemedicina pediátrica funcionará las 24 horas por las enfermedaes respiratorias

Entre las medidas anunciadas se destaca la ampliación del servicio de Telemedicina Pediátrica, que hasta ahora funcionaba únicamente en horario nocturno y desde esta semana tendrá cobertura durante todo el día.

Las familias podrán realizar consultas médicas, recibir orientación profesional y despejar dudas sin necesidad de trasladarse a una guardia, algo especialmente importante en jornadas de frío intenso o alta circulación viral.

La medida apunta también a descomprimir la atención presencial y facilitar el acceso rápido a controles médicos desde los hogares.

Extienden el horario de farmacia en el Hospital San Bernardino

Otra de las decisiones adoptadas por la gestión municipal fue la extensión horaria de la farmacia del Hospital San Bernardino, que durante el invierno funcionará de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados, domingos y feriados de 8 a 14.

El objetivo es garantizar el acceso a medicamentos, tratamientos e insumos vinculados a enfermedades respiratorias durante los meses de mayor demanda sanitaria.

Semana Mundial del Parto Seguro en Hurlingham

Además del refuerzo sanitario por el invierno, el Municipio confirmó que desde el lunes 18 de mayo de 2026 se desarrollará la Semana Mundial del Parto Seguro, con charlas, talleres y actividades gratuitas destinadas a embarazadas y familias.

Las actividades se realizarán en distintos CAPS y en el Hospital Municipal de Hurlingham, con propuestas orientadas al acompañamiento integral de la salud materna y neonatal.

Crece la preocupación por las enfermedades respiratorias en el Conurbano

Con la llegada de las bajas temperaturas, las consultas por enfermedades respiratorias comenzaron a aumentar en distintos centros de salud del Conurbano bonaerense. En ese contexto, el Municipio de Hurlingham decidió reforzar la atención pediátrica y ampliar herramientas de prevención para evitar complicaciones derivadas de las enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y pacientes de riesgo.

Las autoridades sanitarias remarcaron además la importancia de la detección temprana de enfermedades respiratorias y recomendaron no subestimar síntomas como fiebre, tos persistente o dificultades para respirar. El fortalecimiento de la telemedicina pediátrica busca justamente acelerar la atención de cuadros vinculados a enfermedades respiratorias y descomprimir las guardias hospitalarias durante el invierno.