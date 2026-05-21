El “Cap Arcona”, los Anchorena y la aristocracia argentina que viajaba hacia Europa

Anchorena y la aristocracia argentina. La imagen de una despedida en el puerto resume buena parte del espíritu de la aristocracia argentina de comienzos del siglo XX. En junio de 1930, una crónica social registró a Leonor Uriburu de Anchorena como testigo de la efusiva despedida de Aarón de Anchorena y de Rafael Aguirre Lynch, quienes partieron a bordo del lujoso transatlántico alemán Cap Arcona. Detrás de aquella escena elegante se escondía todo un universo de poder, viajes internacionales y vínculos entre algunas de las familias más influyentes de la Argentina.

Anchorena, Leonor Uriburu de y Rafael Aguirre Lynch Anchorena antes de subir al Cap Arcona en su versión original: blanco y negro

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La figura de Leonor Uriburu de Anchorena

Leonor Uriburu de Anchorena pertenecía a dos de los linajes más tradicionales y poderosos del país: los Uriburu y los Anchorena, apellidos históricamente ligados a la política, la aristocracia terrateniente y la vida social de elite en Buenos Aires. Era hija de José Evaristo Uriburu, presidente argentino entre 1895 y 1898, y de Leonor de Tezanos Pinto y Segovia, integrante de otra destacada familia patricia sudamericana.

Su figura aparece asociada a reuniones diplomáticas, recepciones y viajes transatlánticos en una época en la que la alta sociedad argentina mantenía una profunda fascinación cultural por Europa. Como muchas mujeres de su entorno, quedó retratada principalmente en crónicas sociales, fotografías familiares y relatos vinculados al exclusivo círculo aristocrático porteño de las primeras décadas del siglo XX.

Aarón de Anchorena, símbolo de una generación

Aarón de Anchorena fue una de las figuras más emblemáticas de aquella aristocracia cosmopolita. Estanciero, empresario y hombre de fortuna, desarrolló una intensa pasión por los viajes, la aventura y la exploración. Su nombre quedó ligado a la historia rioplatense por su participación pionera en la aeronavegación sudamericana y por sus emprendimientos vinculados al turismo y la vida social de elite.

Además de sus actividades en Argentina, mantuvo una estrecha relación con Uruguay, particularmente con la región de Colonia, donde desarrolló importantes propiedades y ayudó a transformar zonas rurales en espacios turísticos exclusivos. Su famosa estancia Anchorena, convertida posteriormente en residencia presidencial uruguaya, terminó simbolizando el refinamiento y el estilo internacional de una generación de familias argentinas acostumbradas a cruzar el Atlántico rumbo a Europa.

El apellido Anchorena y una época de esplendor aristocrático

El apellido Anchorena terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la aristocracia argentina de comienzos del siglo XX. Asociados a enormes extensiones rurales, residencias lujosas y vínculos políticos de peso, los Anchorena protagonizaron una etapa histórica en la que la elite argentina mantenía una estrecha conexión económica y cultural con Europa. Desde recepciones diplomáticas hasta travesías en transatlánticos como el “Cap Arcona”, el nombre Anchorena quedó ligado a una época de glamour, poder y sofisticación que todavía hoy despierta fascinación en la historia social argentina, aunque las clases trabajadores y los peones rurales eran explotados.

Rafael Aguirre Lynch y las familias patricias

Rafael Aguirre Lynch también formó parte del núcleo de familias tradicionales vinculadas al campo, la política y la vida social porteña. Integrante de los históricos linajes Aguirre y Lynch, su apellido aparecía frecuentemente asociado a reuniones diplomáticas, viajes internacionales y actividades sociales características de la elite argentina de entreguerras.

A lo largo de su vida compartió espacios con representantes de familias como los Anchorena, los Alvear y los Uriburu, protagonistas de una Argentina profundamente conectada con Europa. Viajar en lujosos transatlánticos formaba parte de un estilo de vida donde el prestigio social también se medía por los vínculos internacionales, las temporadas en París y las travesías oceánicas.

El “Cap Arcona”, un palacio flotante entre Europa y Sudamérica

El Cap Arcona fue uno de los más famosos transatlánticos de lujo alemanes de las décadas de 1920 y 1930. Construido por la compañía Hamburg Süd, entró en servicio en 1927 y rápidamente se convirtió en símbolo del viaje elegante entre Europa y Sudamérica. Sus rutas conectaban puertos de Alemania con Brasil, Uruguay y Argentina, por lo que era habitual ver a miembros de la aristocracia argentina embarcando rumbo al Viejo Continente.

El barco era reconocido por su lujo y sofisticación. Poseía enormes salones, comedores decorados al estilo europeo, amplias cubiertas y servicios exclusivos destinados a pasajeros adinerados. En aquellos años, viajar en transatlántico era mucho más que trasladarse: constituía un acontecimiento social y una demostración de prestigio.

Argentina se enteró de la tragedia y el barco ya no tocó nunca más el puerto de Buenos Aires

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De símbolo de lujo a tragedia de guerra

Sin embargo, la historia del “Cap Arcona” tuvo un final dramático. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, el barco fue utilizado por la Alemania Nazi para transportar miles de prisioneros provenientes de campos de concentración. Poco después, aviones británicos atacaron la embarcación en el Mar Báltico al creer que trasladaba tropas alemanas.

El hundimiento provocó la muerte de miles de personas y quedó registrado como una de las mayores tragedias marítimas del conflicto. Con el paso del tiempo, el “Cap Arcona” dejó de ser recordado solamente como un símbolo del lujo y de los viajes aristocráticos para convertirse también en emblema de una de las catástrofes humanitarias menos conocidas del final de la Segunda Guerra Mundial.

Un barco brutal para cruzar el Atlántico

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El lujo flotante que unía Europa con Sudamérica

El Cap Arcona fue uno de los transatlánticos más imponentes de su época y símbolo del vínculo marítimo entre Hamburgo y Sudamérica. Construido en 1927 en los astilleros Blohm & Voss, el gigantesco buque medía más de 206 metros de largo, contaba con cuatro hélices y estaba preparado para transportar a 1.200 pasajeros distribuidos entre primera, segunda y tercera clase. La embarcación era presentada por la compañía alemana como un ejemplo de modernidad, equipada con avanzados sistemas de seguridad y tecnología de comunicación inalámbrica.

La naviera promocionaba al Cap Arcona como un “nuevo transatlántico rápido” capaz de unir Hamburgo con Río de Janeiro en apenas 12 días y llegar hasta Buenos Aires en 15 jornadas. Sus mástiles alcanzaban los 86 metros de altura y las enormes chimeneas tenían un diámetro de 7 metros, dimensiones que reflejaban el nivel de ambición tecnológica y comercial de la navegación europea de entreguerras.

Décadas después, el nombre del Cap Arcona quedaría marcado también por la tragedia y la memoria histórica, transformándose en uno de los barcos más recordados del siglo XX.