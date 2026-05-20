Festival de Cine de Hurlingham: Con 4 competencias abre su convocatoria

El Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR) abrió formalmente el plazo de recepción de obras para su séptima entrega consecutiva, consolidándose como un espacio crítico para la visibilidad y sinergia de los nuevos creadores.

Esta edición del Festival de Cine de Hurlingham tendrá el lanzamiento de una categoría exclusiva pensada para que los estudiantes secundarios de todo el país compitan filmando con sus celulares, abriendo el juego a las nuevas narrativas digitales. Los cineastas independientes pueden postular sus obras a costo cero, mientras que los vecinos ya agendan un fin de semana completo de acceso libre a la cinematografía de autor.

Las proyecciones oficiales, debates y ceremonias de premiación del Festival de Cine de Hurlingham se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre en las salas del Centro Cultural Leopoldo Marechal. El evento mantiene su formato histórico de acceso totalmente gratuito para toda la comunidad.

Las cuatro categorías que integran la competencia oficial

La organización del Festival de Cine de Hurlingham estructuró su convocatoria anual bajo cuatro formatos de competencia bien diferenciados, permitiendo albergar desde grandes producciones independientes hasta formatos de experimentación ultra cortos.

Las categorías habilitadas para esta edición del Festival de Cine de Hurlingham son:

Competencia de Largometrajes: Películas de ficción y documental con una duración mínima de 60 minutos y un máximo de 120 minutos en pantalla.

Películas de ficción y documental con una duración mínima de 60 minutos y un máximo de 120 minutos en pantalla. Competencia de Cortometrajes: Obras de ficción y documental con una extensión máxima de hasta 15 minutos.

Obras de ficción y documental con una extensión máxima de hasta 15 minutos. Competencia de Videominuto: Trabajos con un tope estricto de 1 minuto de duración.

Trabajos con un tope estricto de 1 minuto de duración. Competencia Panorama Local: Secciones competitivas de cortometrajes (hasta 15 minutos) reservadas de forma exclusiva para realizadores nacidos o residentes en la Zona Oeste bonaerense.

Videominuto: El espacio para los jóvenes de todo el país

El relanzamiento de la sección competitiva de Videominuto busca descentralizar el alcance del Festival de Cine de Hurlingham y promover el cruce de lenguajes entre la educación y el arte audiovisual. Esta categoría convoca de forma directa a adolescentes de entre 12 y 18 años de todas las provincias argentinas.

Los jóvenes interesados pueden participar del Festival de Cine de Hurlingham enviando trabajos de hasta 60 segundos de forma individual o coordinados colectivamente a través de sus escuelas secundarias. La propuesta intenta incentivar el uso de tecnologías cotidianas para registrar realidades locales, fomentando la diversidad identitaria y construyendo audiencias críticas desde la etapa escolar.

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Cómo inscribir tus producciones: Plazos y plataformas obligatorias

Los realizadores interesados en someter sus materiales al dictamen del comité de preselección del Festival de Cine de Hurlingham tienen tiempo límite para postularse hasta el próximo viernes 7 de agosto inclusive. El trámite varía según el origen geográfico de la producción.

Para las producciones íntegramente argentinas (tanto largometrajes como cortometrajes), la inscripción es 100% gratuita. Los directores deben completar el formulario digital que se encuentra enlazado en el perfil oficial de Instagram del festival. Por su parte, los directores extranjeros que deseen competir deberán tramitar el envío de sus copias digitales a través de la plataforma internacional Festhome, abonando los aranceles correspondientes a ese soporte.

Panorama Local: El orgullo de filmar en el oeste del conurbano

El bloque de Panorama Local es, históricamente, el corazón identitario del Festival de Cine. Esta sección nació con la firme convicción de dar respuesta a la gran masa de directores, técnicos y actores que se forman y producen en los distritos de Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Hurlingham.

Al exigir que los participantes hayan nacido o residan en la región, FESTIHUR garantiza una pantalla de alta calidad para las historias que reflejan la fisonomía, las problemáticas y la cultura del conurbano. Esta categoría suele traccionar las funciones más concurridas de la grilla del centro cultural, transformando las proyecciones en debates vecinales.

Sinergia e identidad independiente para el futuro audiovisual

El Festival de Cine de Hurlingham se gestó originalmente con el deseo de abrir un nuevo canal de difusión en un universo cinematográfico que suele concentrar sus pantallas en los circuitos comerciales de la Capital Federal. Su meta a largo plazo es generar un círculo virtuoso de intercambio comercial y técnico entre los directores.

En un contexto global donde la diversidad cultural y el financiamiento de las artes se debaten diariamente, sostener la continuidad de un festival independiente con siete años de historia representa un logro de gestión cultural comunitaria. La cita de noviembre en el Leopoldo Marechal promete volver a transformar las calles del distrito en el epicentro de la vanguardia cinematográfica nacional.

Datos clave de la convocatoria de cine:

Fecha del festival: 6 al 8 de noviembre de 2026.

6 al 8 de noviembre de 2026. Sede central: Centro Cultural Leopoldo Marechal, Hurlingham.

Centro Cultural Leopoldo Marechal, Hurlingham. Cierre de inscripción: Viernes 7 de agosto.

Viernes 7 de agosto. Costo para cine argentino: Totalmente gratuito (Formulario en Instagram).

Totalmente gratuito (Formulario en Instagram). Costo para cine extranjero: A través de la plataforma digital Festhome.

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