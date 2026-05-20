Aumento de trenes: cambian los planes y será solo del 60%

El aumento de trenes metropolitanos sufrió una modificación de último momento luego de que el Gobierno nacional decidiera recular y fijar una suba total del 60% hasta septiembre, anulando el drástico 90% que había anunciado la semana pasada.

La marcha atrás del aumento de trenes se fundamentó en el masivo rechazo recibido durante las instancias de consulta pública virtual y en un posterior análisis técnico sobre la caída de la demanda. El nuevo esquema debutó este lunes con un incremento menor en la tarifa mínima, que pasó de $280 a $310.

A diferencia de las líneas ferroviarias, donde se frenó el aumento de trenes, la situación para el transporte automotor es mucho más compleja: los colectivos de jurisdicción nacional implementaron subas con porcentajes más agresivos y mantienen intacto el esquema de aumentos en tres tramos que asestará nuevos golpes al bolsillo en junio y julio.

El nuevo cronograma mensualizado hasta septiembre

La Secretaría de Transporte de la Nación detalló que la adecuación del aumento de trenes se estructuró para amortiguar el impacto en el consumo de los usuarios recurrentes. Los valores modificados rigen desde este lunes para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren de la Costa.

El nuevo cuadro de indexación mensual para el boleto mínimo con el aumento de trenes quedó definido de la siguiente manera:

Tarifa actual (Mayo): $310,00 (representa un incremento inicial del 10,7%).

$310,00 (representa un incremento inicial del 10,7%). Junio: El pasaje mínimo escalará a $349,99.

El pasaje mínimo escalará a $349,99. Julio: La tarifa base se posicionará en $380,08.

La tarifa base se posicionará en $380,08. Agosto: El boleto trepará a los $419,99.

El boleto trepará a los $419,99. Septiembre: El tramo final fijará el piso del viaje en $449,81.

Con este escalonamiento en el aumento de trenes, el acumulado general entre mayo y septiembre cerrará en un 60%, logrando recortar un 30% la proyección que el Ministerio de Economía manejaba originalmente.

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Colectivos en la mira: Las subas son más fuertes de lo previsto

Mientras el aumento de trenes recortó sus expectativas, el transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional absorbió el mayor peso del ajuste tarifario tras finalizar un extenso período de congelamiento de precios. Los incrementos en este sector presentan fuertes variaciones y golpean con mayor dureza a los usuarios que realizan trayectos de larga distancia dentro del conurbano.

El nuevo esquema de tarifas para colectivos según la sección recorrida quedó establecido así:

Sección 1 (Hasta 3 km): Pasó de $700 a $714 (suba del 2%).

Pasó de $700 a $714 (suba del 2%). Sección 2 (De 3 a 6 km): Pasó de $779,78 a $807,07 (suba del 3,5%).

Pasó de $779,78 a $807,07 (suba del 3,5%). Sección 3 (De 6 a 12 km): Pasó de $839,86 a $894,17 (suba del 6,5%).

Pasó de $839,86 a $894,17 (suba del 6,5%). Sección 4 (De 12 a 27 km): Pasó de $899,99 a $983,78 (suba del 9,3%).

Pasó de $899,99 a $983,78 (suba del 9,3%). Sección 5 (Más de 27 km): Pasó de $959,71 a $1085,49 (un fuerte incremento del 13%).

La trampa de la fórmula IPC para las líneas provinciales

Es crucial que los pasajeros distingan la jurisdicción de la línea que abordan diariamente. El cuadro tarifario anterior rige de forma estricta para los colectivos de jurisdicción nacional. En contraste, las líneas que dependen de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se indexan bajo una modalidad automática diferente.

Estas unidades modifican sus tarifas de forma mensual aplicando una fórmula matemática determinada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec más un 2% adicional. Este mismo mecanismo es el que regula las subas en la red de Subtes porteña, sumando ocasionales incrementos por excepción que el gobierno bonaerense suele decretar para compensar los costos operativos de las empresas provinciales.

Crisis de prestaciones: Pagar más por un peor servicio

El malestar social por el aumento de trenes y colectivos se potencia por el crítico estado en el que se encuentran las prestaciones del sistema de transporte. Los usuarios se enfrentan a diario a un escenario de desinversión que se traduce en cancelaciones imprevistas, demoras prolongadas y un marcado recorte de frecuencias en las franjas horarias de mayor circulación.

Las empresas operadoras argumentan que, a pesar de los nuevos valores, los ingresos por boleto y los subsidios estatales actuales no alcanzan para cubrir el mantenimiento básico del material rodante, la compra de repuestos importados y las paritarias del personal. Esta encrucijada estructural amenaza con profundizar el deterioro de las frecuencias de las líneas de trenes justo cuando viajar en ellas se vuelve más costoso.

Resumen del nuevo esquema de tarifas ferroviarias con el aumento de trenes (Mayo – Septiembre 2026):

Mes de Aplicación Valor del Boleto Mínimo Porcentaje de Variación Acumulado Mayo (Actual) $310,00 Base del nuevo esquema Junio $349,99 Primer aumento mensual Julio $380,08 Segundo aumento mensual Agosto $419,99 Tercer aumento mensual Septiembre $449,81 Tope final del 60% aprobado

El reordenamiento tarifario del AMBA y el freno del aumento de trenes expone la delgada línea entre la necesidad oficial de reducir el gasto público y la capacidad de resistencia económica de la población. Aunque la consulta pública virtual logró frenar el impacto del 90% inicial, el esquema de indexación permanente obligará a los trabajadores a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos para garantizar su movilidad diaria hacia sus puestos de trabajo.

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