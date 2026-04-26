No llores por mí Inglaterra gratis ahora en CINE.AR PLAY y revive las invasiones inglesas con una historia inesperada donde el fútbol cambia todo. La película No llores por mí, Inglaterra, dirigida por Néstor Montalbano, volvió a circular en la plataforma pública y se puede ver sin costo, en un contexto donde No llores por mí, Inglaterra encuentra una nueva audiencia digital.

Acá te dejamos el trailer de la película que hoy podés aprovechar gratis ✅​✅​✅​👇:

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Una comedia histórica con fútbol en pleno 1806

Estrenada en 2018, No llores por mí, Inglaterra se sitúa durante la Primera Invasión Inglesa de 1806, uno de los episodios más relevantes del período colonial en el Río de la Plata. Sin embargo, No llores por mí, Inglaterra no busca una reconstrucción estricta, sino que propone una mirada satírica donde los ocupantes introducen el fútbol como forma de control social.

En ese escenario, No llores por mí, Inglaterra desarrolla una trama donde un grupo de criollos transforma ese juego en espectáculo popular. Así, No llores por mí, Inglaterra construye una competencia simbólica entre locales e ingleses que funciona como metáfora del conflicto político y cultural de la época.

No llores por mí Inglaterra gratis ahora en CINE.AR PLAY. Para aprovechar un día como hoy.

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Un elenco fuerte con figuras reconocidas

El film combina comedia y reconstrucción histórica con un elenco amplio: A) Gonzalo Heredia; B) Mike Amigorena; C) Diego Capusotto; D) Luciano Cáceres; E) Laura Fidalgo.

También participan Mirta Busnelli, Roberto Carnaghi, Eduardo Calvo, Damián Dreizik y Esteban Menis, en un reparto que refuerza el tono coral de No llores por mí, Inglaterra.

Se trata de una comedia con un eje central: la invención del fútbol durante la primera Invasión Inglesa

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Ficha técnica completa

En lo técnico, muestra un trabajo cuidado en varias áreas: A) Dirección: Néstor Montalbano; B) Guión: Guillermo Hough y Néstor Montalbano; C) Dirección de fotografía: Sebastián Pereyra, Eva Duarte y Daniela Calcagno; D) Música: Pablo Borghi; E) Montaje: César Custodio; F) Sonido: Fernando Soldevila; G) Vestuario: Marcela Vilariño; H) Asistencia de dirección: Esteban Rey Cazes.

La producción de No llores por mí, Inglaterra estuvo a cargo de Pelícano Cine y Cordón Films, con participación de equipos técnicos que sostienen la ambientación de época.

El afiche adaptado en forma apaisada para poder apreciarlo

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Dónde ver No llores por mí, Inglaterra gratis ahora

La película No llores por mí, Inglaterra se encuentra disponible en CINE.AR PLAY, la plataforma pública de cine nacional. A diferencia de la televisión, no tiene horario: si aparece el botón “ver”, se puede reproducir en el momento.

Un dato clave sobre No llores por mí, Inglaterra

En CINE.AR PLAY, los contenidos como No llores por mí, Inglaterra no son permanentes. Esto significa que No llores por mí, Inglaterra puede ser retirada del catálogo sin previo aviso, por lo que su disponibilidad actual representa una oportunidad concreta para acceder sin costo.

Una de las «estrellas» de No llores por mí Argentina: Diego Capusotto

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Una historia que mezcla humor, política y fútbol

Más allá de su tono de comedia, la película propone una lectura interesante sobre el rol del fútbol como herramienta cultural, incluso en contextos de conflicto. Esa combinación entre historia, identidad y espectáculo conviertela película en una propuesta atractiva para el público actual.

Ficha completa de “No llores por mí, Inglaterra”

Cuadro sintético con los principales responsables de No llores por mí, Inglaterra, pensado para lectura rápida en celular y con foco en dirección, guión y protagonistas.

1) Rol 2) Integrante 1) Dirección Néstor Montalbano 2) Guión Guillermo Hough / Néstor Montalbano 3) Fotografía Sebastián Pereyra / Eva Duarte / Daniela Calcagno 4) Música Pablo Borghi 5) Protagonista Gonzalo Heredia 6) Protagonista Mike Amigorena 7) Protagonista Laura Fidalgo 8) Protagonista Diego Capusotto

Este formato permite ubicar de un vistazo quiénes están detrás del film y quiénes la protagonizan, concentrando la información clave sin recargar la lectura en pantalla chica.

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