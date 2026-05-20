Feria de Empresas: Con más de 3.000 estudiantes abre oportunidades laborales en la UM

La Feria de Empresas de la Universidad de Morón (UM) celebró su edición 2026 quebrando todas las marcas históricas al movilizar a más de 3.000 estudiantes y graduados en una sola jornada. Un total de 40 firmas líderes instalaron sus stands en el Hall del Bicentenario de la sede central.

En un contexto económico complejo, donde el acceso al primer empleo formal y las pasantías profesionales se han vuelto altamente competitivas que los sectores de la tecnología, la salud, la banca y el consumo masivo sigan apostando por el talento universitario local para expandir sus plantas operativas, es de destacar.

La Feria de Empresas, coordinada y ejecutado de manera integral por la Secretaría de Extensión Universitaria, funcionó como un ecosistema vivo donde los postulantes pudieron entregar currículums y realizar entrevistas exprés directamente con los gerentes de Recursos Humanos de las marcas participantes.

Un puente directo hacia los sectores que mueven la economía

La magnitud de la Feria de Empresas quedó reflejada en la diversidad de los sectores industriales y comerciales que dieron el presente. La propuesta de la UM logró nuclear en un mismo espacio físico a los jugadores corporativos más importantes de la Argentina, divididos en áreas estratégicas de alta demanda laboral.

Entre las 40 organizaciones presentes en la Feria de Empresas se destacaron entidades bancarias globales como el BBVA, consultoras internacionales de la talla de PwC Argentina, y gigantes del consumo masivo y la alimentación como Mastellone y McDonald’s. El rubro de la salud pública y privada, un sector en constante expansión en la región oeste, estuvo fuertemente representado por el Hospital Italiano, Medicus, DIM y Sanatorios del Oeste.

Transmisión por streaming y el debate sobre el primer empleo

Innovando en materia de difusión digital, la edición 2026 de la Feria de Empresas sumó canales de transmisión en vivo a través del ecosistema de streaming oficial de la UM. Este formato audiovisual permitió que los alumnos que no podían asistir de forma presencial siguieran de cerca las principales novedades operativas del mercado.

Durante la transmisión de la Feria de Empresas, la directora de la carrera de Recursos Humanos, Wanda Dahir, lideró rondas de debate con los representantes de las firmas invitadas. Los ejes centrales de las entrevistas rondaron las estrategias para confeccionar un currículum atractivo, cómo afrontar con éxito la primera entrevista laboral y cuáles son las habilidades blandas más valoradas hoy por las multinacionales.

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Herramientas de motivación: El método Ikigai presente

Además de la vinculación puramente comercial, la Feria de Empresas incluyó espacios formativos de alto impacto para el desarrollo personal de los asistentes. La feria contó con la participación especial de Fer Niizawa, conferencista internacional y especialista en gestión de talento humano.

Niizawa dictó una conferencia basada en su último libro, «IKIGAI: Felicidad y Sabiduría Japonesa para Transformar tu Vida». La charla ofreció a los más de 3.000 estudiantes herramientas prácticas para descubrir su propósito profesional, fusionar sus pasiones con las demandas del mercado laboral actual y planificar su plan de carrera a largo plazo sin descuidar el bienestar personal.

El respaldo institucional del sector privado a la universidad público-privada

El éxito rotundo de la Feria de Empresas consolida el posicionamiento académico de la institución en el conurbano. Mauro Vivas, secretario de Extensión Universitaria de la UM, manifestó el orgullo de la casa de altos estudios ante la masiva respuesta de las firmas contratistas.

«El récord de empresas de esta edición es una señal clara de que el mundo del trabajo también nos elige como espacio de encuentro», sostuvo Vivas. El funcionario remarcó que ver a los jóvenes conectando de igual a igual con profesionales de los sectores público y privado es el motor que impulsa a la universidad a expandir estos programas de vinculación productiva año tras año.

Las 40 empresas e instituciones clave presentes en la edición 2026:

La nómina completa de participantesde la Feria de Empresas incluyó firmas de logística, laboratorios farmacéuticos, concesionarias automotrices y entidades deportivas de primer nivel:

Banca y Consultoría: BBVA, PwC Argentina, Provincia Net.

BBVA, PwC Argentina, Provincia Net. Salud y Farmacia: Hospital Italiano, Medicus, DIM, Sanatorios del Oeste, Laboratorio ELEA, Laboratorio Andrómaco, Baliarda, Laboratorio Fecofar, Farmacia Central Oeste, Centro de Ojos Ituzaingó.

Hospital Italiano, Medicus, DIM, Sanatorios del Oeste, Laboratorio ELEA, Laboratorio Andrómaco, Baliarda, Laboratorio Fecofar, Farmacia Central Oeste, Centro de Ojos Ituzaingó. Consumo Masivo y Servicios: Mastellone, McDonald’s, Sheraton, Adecco, AMIA, Celsur, Ceven, Consult-ar, CrossRacer Aero, Deheza-Shell, Don Pedro, EGM Consulting, Eprocess, FORCAM, Gennera, Grupo Corven, HRC, Las Margaritas, Mabe, Recom.

Mastellone, McDonald’s, Sheraton, Adecco, AMIA, Celsur, Ceven, Consult-ar, CrossRacer Aero, Deheza-Shell, Don Pedro, EGM Consulting, Eprocess, FORCAM, Gennera, Grupo Corven, HRC, Las Margaritas, Mabe, Recom. Deporte: Club Atlético Vélez Sarsfield, SportClub.

La consolidación de este espacio es un síntoma positivo para el empleo joven en el Gran Buenos Aires. Al unificar la oferta académica con las necesidades reales de contratación de las corporaciones, se acortan los tiempos de búsqueda y se dinamiza la inserción de profesionales calificados en puestos de decisión estratégica.

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