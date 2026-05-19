Ghi y Larreta. Así habla el intendente de Morón, Lucas Ghi, de Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de la Ciudad de Buenos Aires que hoy se distanció del PRO, del ex Presidente Mauricio Macri, donde puede ataca a Jorge Macri, su sucesor frente a la CABA.

La frase exacta de Lucas Ghi fue: “Si me hacen un múltiple choice con Horacio Rodríguez Larreta, probablemente tengamos muchas coincidencias en relación con el Estado”.

La relación política entre Ghi y Larreta quedó en el centro de la escena tras una inesperada definición pública del jefe comunal que a todos se les pasó de largo ya que fue en el canal de streaming Gelatina. El intendente de Morón admitió coincidencias con Horacio Rodríguez Larreta, habló de construir una “gran primaria” y dejó abierta la puerta a un armado amplio para reorganizar el mapa político opositor y de centro en medio de la discusión por las reelecciones indefinidas.

El vínculo entre Ghi y Larreta comenzó a generar ruido político no solamente por la referencia puntual al ex jefe de Gobierno porteño, sino también porque las declaraciones aparecieron en un momento de fuerte fragmentación dentro de distintos espacios políticos y cuando ya empiezan a discutirse escenarios electorales para los próximos años.

“Pero yo sé que, si me hacen un multiple choice con Horacio Rodríguez Larreta, probablemente tengamos muchas coincidencias en relación con el Estado.” La frase la pronunció durante una entrevista en Gelatina, en el programa de Flor Halfon, en el marco de una conversación política sobre acuerdos, coincidencias ideológicas y posibles reconfiguraciones opositoras.

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Qué quiso decir con “gran primaria”

Luego, el intendente profundizó la idea: “en cuanto a sentar a todo el mundo en la mesa y construir síntesis, seguramente van a convivir liderazgos distintos. Y después, si tienen que dirimir, que lo hagan en una gran primaria”. Esto lo plantea Lucas Ghi para escapar al «Martín Vuelve» por el cual también su Jefa de Gabinete, Estefanía Franco, no se durmió un segundo y trabaja en la fundación de un partido vecinal, entre otras cosas, luego de que el PJ oficialista sacara 1700 votos en la interna que se realizara meses atrás.

Por el contexto de las declaraciones, la discusión sobre Ghi y Larreta parece apuntar a una PASO amplia de la que participen espacios opositores y de centro, donde distintos sectores puedan competir antes de una elección general.

La referencia a Horacio Rodríguez Larreta y conceptos como “sentar a todo el mundo en la mesa”, “construir síntesis” y “liderazgos distintos” sugieren la búsqueda de un armado político amplio, con dirigentes de perfiles diferentes pero con coincidencias en temas de Estado.

En ese escenario, la eventual “gran primaria” podría incluir: A) sectores moderados del PRO vinculados a Horacio Rodríguez Larreta; B) espacios peronistas no kirchneristas o federales; C) dirigentes de centro o socialdemócratas; D) radicales dialoguistas; E) otros sectores opositores con perfil institucional o moderado.

La hipótesis de una convergencia entre espacios distintos volvió a instalar el debate sobre Ghi y Larreta, especialmente porque la frase del intendente no sonó como una crítica aislada sino como un reconocimiento político explícito de coincidencias programáticas para enfrentar a Javier Milei.

El sencillo problema que ese armado no esta en manos de ningún intendente, sólo de dirigentes nacionales. A nivel nacional, Horacio Rodríguez Larreta debería sentarse con Cristina o Axcel Kicillof. Y en Morón, Lucas Ghi debería hacerlo, visto el desierto existente, con Claudio Faro. La pregunta es: ¿tiene sentido esto? ¿Tiene algún sentido de realidad?

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Un mensaje que excede a Morón

La discusión alrededor de Ghi y Larreta también impacta porque muestra un corrimiento del debate tradicional entre oficialismo y oposición. Las palabras del intendente dejaron entrever que existen sectores dispuestos a explorar acuerdos más amplios en torno al rol del Estado, la gestión y la construcción de consensos.

En el análisis político, varios interpretan que las declaraciones apuntan a una etapa posterior a la polarización extrema, donde algunos dirigentes buscarían reconstruir espacios de centro o acuerdos transversales.

La frase sobre “sentar a todos en la mesa” fue leída justamente como un mensaje orientado a la construcción de nuevas mayorías políticas. Allí aparece nuevamente el eje de Ghi y Larreta, ya no solamente como coincidencia ideológica parcial, sino como símbolo de una posible articulación más amplia entre sectores moderados.

Ghi y Larreta. En Gelatina, los medios para adolescentes y jóvenes que ahora elige el intendente, habló de todo incluso del apoyo que le debe dar Cristina a Kicillof.

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Qué pasa si no hay reelección de intendentes

El planteo también puede leerse en clave bonaerense. Si finalmente no se habilita una nueva reelección de intendentes, muchos jefes comunales quedarían obligados a redefinir su futuro político y se abriría una disputa interna por sucesiones, candidaturas y nuevos liderazgos territoriales.

En ese contexto, una “gran primaria” podría funcionar como herramienta para ordenar tensiones dentro de distintos espacios políticos, especialmente en municipios donde varios dirigentes buscarían ocupar el vacío que dejarían intendentes sin posibilidad de competir nuevamente.

La discusión no sería solamente ideológica, sino también territorial: quién conduce, quién hereda estructuras locales y cómo se reorganizan las alianzas en un escenario de recambio forzado.

Ese escenario vuelve a potenciar el debate sobre Ghi y Larreta, ya que la construcción de alianzas amplias podría transformarse en una herramienta clave para reorganizar espacios políticos locales y provinciales.

Qué pasa con una eventual candidatura de Estefanía Franco y José María Ghi

En Morón, ese escenario también alimenta especulaciones políticas sobre posibles nombres para una futura sucesión dentro del oficialismo.

En ese contexto, tanto Estefanía Franco como José María Ghi —hermano de Lucas Ghi— podrían empezar a aparecer dentro de conversaciones políticas vinculadas a un eventual recambio local.

La discusión no pasa solamente por nombres propios, sino también por quién podría garantizar continuidad territorial, estructura política y volumen electoral dentro del espacio que hoy gobierna Morón. Ahora bien, suponiendo que Lucas Ghi llega entero a 2027, cosa que no creo gracias a la mala gestión de Axel Kicillof producto del estrangulamiento que le hizo el Gobierno Nacional de Javier Milei y no logró preveerlo (Dios!, cómo no se dio cuenta?), Lucas Ghi: puede transferir sus votos a otro candidato y eso votos, ¿cuántos son?

Dentro de ese escenario, algunos sectores ya observan cómo podría influir el clima político que generó la discusión sobre Ghi y Larreta, especialmente si comienzan a consolidarse espacios más amplios o alianzas transversales. ¿Sería un «luquismo» con el PRO Morón y quien quiera sumarse siempre y cuando sea de centro izquierda?

Me da esta impresión. Así como Lucas Ghi le pide a los grandes dirigentes que frenen a Javier Milei, a su vez les pide a los territoriales que frenen a Martín Sabbatella. La entrevistadora estaba guionada, por lo cual no preguntó nada de esto sino que se concentró en lo que Lucas Ghi quería responder.

Por ahora no existen candidaturas oficialmente lanzadas, pero el debate político generado alrededor de Ghi y Larreta vuelve inevitable la aparición de dirigentes, funcionarios y referentes cercanos al oficialismo en las especulaciones sobre el futuro político de Morón y miran con celos el sillón de Laferrere.

Morón y Lucas Ghi atraviesan horas de fuerte reconfiguración política interna de la mano de Estefanía Franco que lidera el equipo que está armando un partido local que sostenga a Lucas Ghi.

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Un debate que recién empieza

Más allá de las interpretaciones, las declaraciones dejaron algo claro: el debate sobre acuerdos políticos amplios ya empezó a instalarse públicamente.

La aparición de coincidencias entre dirigentes de distintos espacios volvió a poner sobre la mesa discusiones que hasta hace pocos años parecían imposibles. En ese contexto, el eje Ghi y Larreta empezó a circular como uno de los puntos políticos más comentados surgidos de la entrevista.

La posibilidad de una “gran primaria”, la discusión sobre liderazgos compartidos y el futuro de las reelecciones indefinidas configuran un escenario todavía abierto, donde distintas figuras políticas intentan posicionarse antes de la próxima gran reorganización electoral.