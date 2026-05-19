De la Policía Municipal al Municipio bajo fuego. Un violento raid delictivo sembró terror en apenas cuatro minutos en pleno Haedo, donde una banda encapuchada atacó a una jubilada, robó una vivienda y luego irrumpió en una sociedad de fomento durante un cumpleaños infantil.

El brutal episodio ocurrió durante la tarde del sábado 18 de mayo de 2026 sobre la calle Congreso al 1700, en la localidad de Haedo, partido de Morón. Según reconstruyeron vecinos y víctimas, todo sucedió entre las 15:39 y las 15:43 horas, en un raid delictivo que dejó golpeados, familias aterradas y una celebración infantil completamente arruinada. Vecinos de la zona cuestionaron además la escasa presencia de móviles de la Policía Municipal durante el horario en que ocurrieron los ataques.

Acá te dejamos una síntesis de lo que ocurrió en Haedo registrado por las cámaras vecinales privadas ✔️​✔️​✔️​👇​:

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El ataque a la jubilada en Haedo

La primera víctima fue una jubilada que se encontraba en la vereda de su casa cortando yuyos con una pala. En ese momento, una camioneta azul frenó bruscamente frente a la vivienda y varios delincuentes encapuchados descendieron del vehículo.

Los asaltantes la levantaron por la fuerza, la golpearon en el ingreso y la arrastraron hacia el interior de la propiedad. Una vez adentro, continuaron golpeándola mientras exigían dinero y objetos de valor.

En medio del violento robo, los delincuentes se dirigieron hacia una habitación donde dormía el hijo de la mujer. Allí lo despertaron a los golpes y comenzaron a exigirle dólares y pertenencias de valor.

Sin encontrar grandes sumas de dinero, la banda terminó llevándose un teléfono celular y varios instrumentos musicales folclóricos pertenecientes a la familia: una guitarra, un charango y un bombo. Tras el asalto, familiares reclamaron una mayor prevención de la Policía Municipal en sectores residenciales de Haedo.

De la Policía Municipal al Municipio bajo fuego. Un hecho delictivo cada 24 horas en Haedo. Eso sí, no hay víctimas fatales. No te acostumbres por favor.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El cumpleaños terminó en terror

Pero el raid no terminó allí. Apenas salieron de la vivienda con los objetos robados, los delincuentes subieron nuevamente a la camioneta azul y avanzaron apenas unos metros.

Justo enfrente, a menos de 30 metros, un jubilado había estacionado su camioneta blanca frente a la Sociedad de Fomento Primera Junta, donde familiares y vecinos preparaban un cumpleaños infantil.

El hombre se encontraba descargando tortas, gaseosas y otros elementos para la fiesta cuando fue sorprendido por los ladrones. Según relataron testigos, lo golpearon brutalmente y luego ingresaron de manera violenta a la institución barrial.

Dentro de la sociedad de fomento, los delincuentes les robaron celulares y pertenencias a las personas que estaban participando de los preparativos del cumpleaños, generando escenas de desesperación entre adultos y chicos. Algunos vecinos aseguraron que esperaban una respuesta más rápida de la Policía Municipal tras los primeros gritos y movimientos sospechosos en la cuadra.

De la Policía Municipal al Municipio bajo fuego. Dos adultos que no pudieron defenderse atacados por sorpresa por encapuchados. El Municipio no puede frenar la ola de inseguridad.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cuánto cuesta un Agente de la Policía Municipal en Morón

La creación de la Policía Municipal no se agota en la decisión política: implica una inversión concreta por cada agente. Con valores estimados del mercado argentino, el costo de equipamiento individual y operativo alcanza cifras significativas:

1) Protección Chaleco antibalas: $1.200.000 2) Armamento Pistola reglamentaria: $1.000.000 3) Munición Cargadores y balas: $200.000 4) Comunicación Radio portátil: $150.000 5) Uniforme superior Camisa o chomba táctica: $60.000 6) Uniforme inferior Pantalón táctico: $80.000 7) Calzado Borceguíes: $100.000 8) Identificación Placa y credencial: $100.000 9) Equipamiento Cinturón táctico: $80.000 10) Iluminación Linterna táctica: $15.000 11) Seguridad Esposas: $50.000 12) Elementos extra Guantes, silbato, libreta: $30.000 13) Movilidad Patrullero o moto: $25.000.000 14) Registro Cámara corporal: $300.000 15) Protección adicional Casco táctico: $200.000 16) Defensa no letal Bastón policial: $50.000 17) Defensa química Gas pimienta: $20.000 18) Defensa eléctrica Pistola Taser: $3.000.000 19) Total Equipamiento por agente: $31.635.000

El cálculo incluye tanto el equipamiento personal como la asignación proporcional de movilidad, lo que eleva de manera considerable el costo final por efectivo en el marco de la creación de la Policía Municipal.

Una infografía clara sobre la creación de la Policía Municipal: cuánto saldría equipar cada agente. La cuenta da que cada cien agentes, Morón gastaría en equipamiento 3.100.000 millones

Se llevaron hasta la camioneta con la torta

Finalmente, la banda escapó utilizando dos vehículos: la camioneta azul en la que habían llegado y la camioneta blanca robada al jubilado.

Los delincuentes huyeron llevándose incluso la torta de cumpleaños que estaba dentro del vehículo sustraído, en una secuencia que provocó indignación y conmoción entre los vecinos de Haedo.

Fuentes vecinales señalaron que la zona viene registrando reiterados hechos de inseguridad y cuestionaron la falta de prevención policial y de patrullajes de la Policía Municipal en horarios de plena circulación familiar.

Una mujer adulta forcejeando en la vereda luego de ser sorprendida por encapuchados. De la Policía Municipal al Municipio bajo fuego.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó