Salvá u Otta empezó a instalarse con fuerza entre los hinchas de Deportivo Morón después de la derrota ante All Boys. El golpe dejó mucho más que bronca por el resultado: abrió una discusión cada vez más intensa sobre las responsabilidades futbolísticas y el futuro inmediato del equipo.

La pregunta se repite en redes sociales, grupos de WhatsApp y en las inmediaciones del estadio: ¿Salvá u Otta? Para algunos, el principal apuntado debe ser el arquero Julio Salvá por el error en la jugada final. Para otros, el verdadero problema pasa por el ciclo del entrenador Walter Otta, que vuelve a quedar bajo presión.

El error de Julio Salvá volvió a quedar en el centro de la escena

La última pelota del partido fue determinante y terminó potenciando el debate Salvá u Otta. Muchos hinchas consideran que Julio Salvá tuvo responsabilidad directa en el gol de All Boys y que el arquero ya no transmite la seguridad de otros momentos en Morón.

Las críticas crecieron rápidamente y en redes aparecieron cuestionamientos muy duros. Algunos incluso pidieron un cambio en el arco para el próximo partido. El nombre de Julio Salvá quedó otra vez bajo la lupa y el debate Salvá u Otta explotó entre los simpatizantes.

Sin embargo, otros hinchas sostienen que cargar toda la culpa sobre el arquero sería simplificar un problema más profundo que arrastra el equipo desde hace varias fechas.

Salvá ui Otta. La atajada para la foto es buenísima. Lástima que la pelota entró y Deportivo Morón perdió la punta.

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Walter Otta también quedó apuntado tras la derrota

En medio de la discusión Salvá u Otta, el entrenador Walter Otta volvió a ser señalado por gran parte de los hinchas de Morón. El funcionamiento colectivo del equipo, la falta de respuestas futbolísticas y algunos cambios tácticos alimentaron el malestar.

Muchos simpatizantes creen que el problema excede un error puntual y que el ciclo del DT empieza a mostrar desgaste. El debate Salvá u Otta ya no pasa solamente por una jugada, sino por el presente general de Morón en el campeonato.

A pesar de las críticas, todavía existe un sector que respalda a Walter Otta y considera que el plantel necesita tiempo para recuperarse.

Salvá u Otta: una discusión que ya divide al mundo Morón

La derrota ante All Boys dejó abierto un escenario incómodo. El debate Salvá u Otta se instaló definitivamente y promete seguir creciendo durante la semana. Cada hincha parece tener una postura distinta: algunos creen que el ciclo de Julio Salvá está terminado; otros sostienen que el cambio debe empezar por el banco de suplentes.

Por ahora no hubo definiciones oficiales dentro del club. Pero algo quedó claro después del último partido: la paciencia empezó a agotarse y tanto Walter Otta como Julio Salvá quedaron bajo una presión enorme.

El debate Salvá u Otta ya divide al hincha de Morón

La derrota frente a All Boys dejó mucho más que bronca en Deportivo Morón. El debate empezó a instalarse con fuerza entre los hinchas.

Mientras algunos apuntan directamente contra el arquero por el error en la última jugada, otros consideran que el ciclo de Walter Otta muestra señales de desgaste y que el equipo perdió reacción en momentos decisivos.

En redes sociales, grupos de hinchas y conversaciones posteriores al partido, la discusión Salvá u Otta se convirtió en el centro absoluto de la escena y ya genera un clima de tensión de cara a los próximos encuentros del “Gallo”.

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Salvá u Otta: la discusión que explotó tras la caída en Floresta

Con el correr de las horas, la discusión dejó de ser una reacción caliente por la derrota y pasó a transformarse en una verdadera grieta entre los hinchas de Deportivo Morón.

Algunos sostienen que el error de Julio Salvá condicionó por completo el resultado ante All Boys, mientras que otros remarcan que el equipo de Walter Otta viene mostrando problemas futbolísticos desde hace varias fechas sobre todo en cancha rival.

La frase Salvá u Otta ya domina las redes sociales vinculadas al club y refleja el fuerte clima de incertidumbre que atraviesa el plantel en un momento delicado de la temporada.