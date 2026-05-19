Club Morón brilló. En una noche donde mostró carácter, intensidad y un funcionamiento colectivo cada vez más sólido, Club Morón derrotó como local a Claridad por 92 a 67 y dio un paso importante en su objetivo de seguir creciendo dentro de la Zona Metropolitana C. El equipo dirigido por Andrés Moggio construyó una victoria contundente a partir de una enorme segunda mitad y especialmente de un tercer cuarto demoledor que terminó quebrando por completo el partido.

Acá te dejamos un extracto del partido con la volcada de Mata Varela ✔️​✔️​✔️​👇​:

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La gran figura de la noche fue nuevamente Ignacio Biondi, quien tuvo una actuación sobresaliente y terminó como máximo anotador del encuentro con 33 puntos. El escolta fue determinante tanto desde el perímetro como atacando el aro y volvió a convertirse en el líder ofensivo del conjunto local en los momentos más importantes del juego.

Nacho Biondi jugando para el Club Morón después de un mes sin pisar el piso flotante. La rompió.

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También se destacó el trabajo de Mata Varela, autor de 17 unidades, aportando intensidad, presión defensiva y soluciones ofensivas en momentos clave.

Mata Varela es el principal reboteador de todo el torneo. Comenzó este año en el Club Morón en una buena jugada de los manageres Licha Raffioni y Ariel Huerta.

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Por el lado visitante, el jugador más destacado fue Felipe Ciurana, quien cerró su planilla personal con 18 puntos, aunque no logró evitar la caída de un equipo de Claridad que mostró dos caras completamente distintas a lo largo de la noche.

Un comienzo intenso y con personalidad

El inicio del encuentro mostró rápidamente cuál era la intención de Club Morón. Desde el salto inicial, el equipo de Andrés Moggio salió a jugar con mucha intensidad defensiva, presión constante y un ritmo alto de circulación de balón.

Con buenas decisiones ofensivas y una importante efectividad desde la línea de tres puntos, el local logró sacar las primeras diferencias en el marcador. Las intervenciones de Ignacio Biondi y Matías Aranda fueron claves para darle claridad al ataque de Club Morón, que además logró incomodar permanentemente a su rival con una defensa agresiva y ordenada.

Urgente zapatillas con velcro para Papote que estuvo 12 minutos atándose los cordones. O que vaya a Gimnasia Artística del Club Morón que hay Mica le enseña a los chicos como hacerlo más rápido.

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En ese contexto, Claridad sufrió mucho durante los primeros minutos. El conjunto visitante tuvo problemas para encontrar espacios, perdió varias pelotas y nunca terminó de sentirse cómodo en el desarrollo del primer cuarto. Finalmente, el parcial terminó favorable para Club Morón por 17 a 13.

La reacción de Claridad y un primer tiempo parejo

En el segundo período, el partido cambió parcialmente. Claridad logró corregir varios de los problemas que había mostrado en el inicio y comenzó a jugar con mayor intensidad ofensiva.

Acá podés escuchar a algunos de los protagonistas del encuentro con un cierre a todo orquesta ✔️​✔️​✔️​👇​:

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El equipo visitante mejoró su circulación de balón, encontró algunos lanzamientos cómodos y logró equilibrar el trámite durante buena parte del cuarto. Incluso, sobre el cierre de la primera mitad, consiguió empatar el marcador por primera vez en la noche, generando cierta preocupación entre los hinchas locales.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía inclinarse hacia un cierre totalmente igualado, apareció nuevamente la experiencia y la tranquilidad de los jugadores de Club Morón. Con paciencia, juego colectivo y algunas conversiones importantes, el conjunto de Morón logró sostener la ventaja y se fue al descanso arriba por 34 a 31.

En el Club Morón siempre hay show. Acá el de Agustín Babasso que se tira como si le hubieran cortado la pierna. A los 40 segundos parecía el Correcaminos.

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El tercer cuarto que definió el partido

Todo cambió en el arranque de la segunda mitad. Allí apareció la mejor versión de Club Morón, que salió decidido a romper definitivamente el partido y terminó firmando un tercer cuarto de altísimo nivel.

Con una defensa mucho más agresiva y una intensidad física notable, el equipo local comenzó a recuperar balones, correr la cancha y encontrar soluciones rápidas en ataque. Ignacio Biondi siguió siendo determinante, mientras que el resto del equipo acompañó con gran efectividad y mucha entrega.

El funcionamiento colectivo de Club Morón fue uno de los aspectos más destacados del partido. El movimiento de balón, las ayudas defensivas y la velocidad para salir de contraataque terminaron desbordando completamente a Claridad, que nunca encontró respuestas para volver a meterse en juego.

La diferencia comenzó a crecer rápidamente y el público presente en el gimnasio empezó a acompañar cada acción con entusiasmo. El local llegó a sacar una ventaja de 27 puntos y cerró el tercer período arriba por 65 a 38, en el que fue, sin dudas, el pasaje más dominante del encuentro.

En redes sociales y entre seguidores del básquet metropolitano, muchos hinchas remarcaron justamente ese tercer cuarto como uno de los mejores momentos colectivos de Club Morón en lo que va del campeonato. Varios comentarios destacaron la intensidad defensiva del equipo de Andrés Moggio, el liderazgo de Ignacio Biondi y la energía que mostró el plantel durante toda la segunda mitad.

Club Morón deslumbro. Hizo un juego muy, muy bueno y gana con decisión y altura.

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Una victoria que alimenta la ilusión

En el último cuarto, Club Morón manejó el ritmo del partido con mucha tranquilidad y administró correctamente la amplia ventaja obtenida. Aunque Claridad intentó reaccionar y achicar diferencias, el equipo local nunca perdió el control del encuentro y terminó sellando una victoria contundente por 92 a 67.

Más allá del resultado, el triunfo dejó muy buenas sensaciones entre los hinchas y el entorno del club. El equipo mostró una evolución importante en defensa, mayor confianza ofensiva y una idea colectiva cada vez más clara dentro de la cancha. Además, dentro del mundo del básquet metropolitano, varios comenzaron a mencionar a Club Morón como uno de los equipos que puede transformarse en protagonista durante la segunda parte del torneo si mantiene este nivel de juego.

Tras este importante triunfo, Club Morón deberá viajar el próximo lunes a Munro para disputar el último encuentro de la primera parte del campeonato. Por su parte, Claridad buscará recuperarse cuando visite a Padua el martes 26 de mayo de 2026, en otro duelo clave dentro de la pelea de la Zona Metropolitana C.

Cómo sigue el torneo

Tras esta importante victoria, Club Morón afrontará una etapa decisiva dentro de la Zona Metropolitana C, donde cada partido comenzará a tener peso directo en la pelea por la clasificación y las posiciones de privilegio. El próximo compromiso será el lunes frente a Unión Vecinal de Munro, en condición de visitante, en un duelo que dentro del ambiente del básquet metropolitano ya aparece marcado como una prueba importante para medir el verdadero potencial del equipo dirigido por Andrés Moggio.

La fase regular continuará con cruces clave ante rivales como CASA de Padua, Sportivo Pilar, GEI, River Plate y Presidente Derqui, en un campeonato que tendrá posteriores etapas eliminatorias y playoffs metropolitanos rumbo a las instancias nacionales de ascenso. En redes sociales y entre seguidores del torneo, varios comenzaron a ubicar a Club Morón como uno de los equipos capaces de meterse en la pelea grande si logra sostener el nivel colectivo y la intensidad defensiva que mostró ante Claridad.

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