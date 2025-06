(por Aldana Farinelli).- Nacido en Hurlingham, Ignacio Arnedo creció con su papá Fernando Mario, quien supo ser presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham e intendente interino, su mamá, sus hermanos, su abuela, y su tío el fotógrafo Pablo de Vega, alias “Papu”, quien lo introdujo en la fotografía cuando le cedió su reflex analógica Canon A1 en la previa de un viaje a Córdoba.

“Yo estaba planificando un viaje con un amigo a Córdoba. Nos íbamos en bicicleta y carpa y dos días antes de irme vi la cámara y le dije a mi tío, che, ¿Me la prestás? ¿Me la puedo llevar? Me dijo, sí, claro”, recordó Ignacio Arnedo que en ese entonces era Licenciado en Comercio Internacional y trabajaba en el Departamento de Comercio Exterior del Banco Piano. “Siempre digo que es mi otra vida, porque profesionalmente estaba ya encarrilado, pero bueno, me estaba esperando la fotografía”.

Con algunos tips de su tío que le enseñó a medir la luz y enfocar la imagen, emprendió su viaje y al volver llevó a revelar los rollos a Casa José ubicada en Florida y Lavalle.

Su inexperiencia le hizo pedirlas en tamaño de 15×21 y al verlas no pudo creer el resultado. “Me derrumbó algo físico, como una emoción muy grande de ver el viaje reflejado ahí. Imágenes de la naturaleza, de mi amigo, de paisajes, de vivencias. Me emocionó mucho el momento”.

De aficionado a ser el fotógrafo oficial de Divididos

Fue en el 2006 cuando su pasión lo llevó a soñar más alto y se propuso algo: fotografiar a la banda de su tío que se preparaba para su show en Obras: Divididos. “Todavía me acuerdo cuando lo llamé a Diego para preguntarle si podía ir a hacerle fotos y me contestó, “déjame que lo hable con los pibes (Ricardo y Catriel)”, recordó.

Pasadas las 48 horas, que para Nacho fueron “los dos días más largos de mi existencia”, llegó la confirmación. “Allá fui, con una emoción tremenda y también un cagazo tremendo. De golpe me encontraba haciéndole fotos a una banda de la cual era fanático y había visto un montón de shows en vivo y los había vivido con todo y de golpe estaba en una situación totalmente nueva”.

Ricardo Mollo (Ignacio Arnedo)

Para la ocasión eligió una cámara Pocket, una Canon G6. “Eso habla un poco de la generosidad de ellos de haberme dado ese lugar en el momento en el cual yo estaba aprendiendo. La verdad me siento como muy afortunado por eso porque la verdad que aprender a sacar fotos en vivo con Divididos es un montón”, reflexionó.

“Ellos eran Divididos”, refuerza Diego que tomó esta experiencia “como un envión y una motivación muy importante” que le sirvió para ganar confianza por “todo lo que transmiten más que nada de sus acciones como seres humanos no solo lo musical es como muy nutritivo estar con ellos”.

El fotógrafo recuerda la tarea previa que hacía para sacar la mejor fotografía en cada instante: Grababa el show en VHS y, por ejemplo, recordaba que en Voodoo Child, Ricardo tocaba la guitarra con los dientes. Nacho tomaba notaba y sabía que cuando comenzaran a sonar los primeros acordes tenía que elegir una ubicación estratégica para lograr la mejor captura.

“Ahora un poco trato de hacer lo contrario, por ahí miro los shows anteriores y veo de qué manera fotografié y busco hacer otros puntos de vista”, afirmó.

Los piojos (Ignacio Arnedo)

Desde hace 19 años Nacho es parte de los shows de la aplanadora del rock y mantiene el entusiasmo como el primer día: “Ellos tienen un cancionero muy grande, varían mucho las listas, varían mucho los lugares en los que tocan, desde lugares más chicos como el Teatro de Flores, pueden tocar en un Luna Park, en un Movistar, en una cancha de fútbol y también van variando las puestas en escena, las iluminaciones que tienen”.

¿Sentís que ser de Hurlingham potenció tu vínculo con el rock?

En mi casa se escuchaba música desde que tengo uso de razón. Mi viejo escuchaba mucho folclore, sobre todo santiagueño, Alfredo Ábalos, Los Carabajal, Los Manseros Santiagueños, también escuchaba Atahualpa Yupanqui y mi tío tenía un tocadiscos Ken Brown y escuchaba mucho Led Zeppelin, The Doors, The Beatles, The Who, y Steve Wonder. Lo que más potenció mi vínculo con el rock fue haber visto en vivo, no me olvido la la primera y única vez que vi a Sumo que fui con mi viejo a ver a mi tío (Diego Arnedo). Tenía 11, 12 años y no entendía nada de lo que estaba viendo, de hecho a partir de ahí empecé a escuchar rock nacional. Después no me olvido más tampoco cuando fui a ver a Divididos a El Galpón de Hurlingham. Creo que lo que más potenció mi vínculo con el rock fue esto de la experiencia de pasar de escucharlo desde un equipo a ir a verlo en vivo.

Su paso por la Rolling Stone

Entre el 2013 y el 2023, Nacho fue el editor de la revista Rolling Stone. En la actualidad sigue colaborando con retratos y fotografías de shows, dos polos que lo cautivan en sus diferencias. “Los shows son algo más físico, adrenalínico, en donde uno no controla nada, tiene que estar ahí tratando de capturar momentos que generen algo. En cuanto a la fotografía de estudio, los retratos, uno controla la luz, puede expresarse, y también está la interacción con los retratados”.

El bordo (Ignacio Arnedo)

Flashes del Rock

Hace unas semanas, Arnedo inauguró la muestra “Flashes del Rock”, ideada por el escritor local Isaac Castro, quien también se puso al hombro el Mapa Interactivo de Rock de Hurlingham.

En una reunión entre el fotógrafo y el autor, Castro se preguntó cómo Nacho nunca había llevado sus fotografías a su ciudad natal. “A mí me pone muy contento y orgulloso que la muestra sea en Hurlingham porque es el lugar donde tengo mi sentido de pertenencia. La inauguración fue para mí muy emocionante. También hay otra parte emotiva que se me aparecía mi viejo, que ya no vive, pero él estuvo en la gestión que inauguró el Centro Cultural Marechal entonces recuerdo que él estaba muy contento y orgulloso«.

Y es que su padre, Fernando Mario Arnedo, supo ser presidente del Concejo Deliberante, y hasta llegó a la intendencia en un breve período.

En la muestra, disponible hasta el 10 de junio, los vecinos encontrarán retratos a músicos hechos en estos últimos 15 años, principalmente para la revista Rolling Stone. Hay retratos de Chango Spasiuk, Hernán Kallis, Pablo Guerra, El Bordo, entre otros.

Walas, de Massacre (Ignacio Arnedo)

Para la selección de las fotos y el diseño de la muestra, Arnedo contó con el apoyo de Aspix, reconocido fotógrafo que ha retratado en los 80 a Sumo, Los Redondos, Spinetta, Fito Paez y Los Abuelos de la Nada.

Arnedo buscó poner a Divididos como el corazón de la muestra, luego hay una un sector de que son “más fotos en la naturaleza, otro que los agrupamos como algo más cromático. Otra parte de la muestra son músicos solos”, detalló

Los desafíos de la fotografía actual

Consultado acerca de los principales desafíos de la fotografía actual, Arnedo considera: “estamos en un momento en que hay una superproducción de imágenes sin sentido ya que todo el mundo se convierte en fotógrafo con el simple hecho de tener un teléfono en la mano”.

En sus palabras, el desafío es “con la fotografía digital tratar de eso pensarlo como algo más de estar presente en cada disparo, es decir, ser consciente de cuando hago clic, no tirar una ráfaga de cuando un músico está haciendo algo y después elegir la foto. Creo que un poco el desafío para mí pasa por ahí, por estar presente en cada foto que uno hace”.

Su foto favorita

Después de tantos años detrás del lente, de escenarios vibrantes y retratos legendarios, hay una imagen que Nacho elige como su favorita. No es de un show, ni de una estrella del rock. Es una foto de sus hijas. “La veo y me emociona”, confiesa. “En la fotografía hay como una presencia de luz, es fundamental, y mis hijas son mi luz. Es la foto que veo hoy y me emociona”. Esa imagen, tan íntima como luminosa, encierra lo esencial de su recorrido: cada clic es una forma de amar, de recordar y, sobre todo, de dejar una huella.

Para ver sus trabajos podés seguirlo en las redes haciendo Click Aquí.