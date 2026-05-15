Tren San Martín limitado: 2 zonas clave sin servicio este domingo

El sistema ferroviario del área metropolitana vuelve a enfrentar una jornada de complicaciones. El Tren San Martín limitado circulará este domingo 17 de mayo bajo un esquema de emergencia que dividirá la traza en dos sectores aislados, producto de la ejecución de obras de mantenimiento impostergables.

La intervención profunda es en el Puente Reconquista, ubicado entre William Morris y Bella Vista, donde se realizará un cambio masivo de durmientes para garantizar la estabilidad del tendido. Los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, buscando revertir el deterioro del sistema de vías. Para el lector, el impacto práctico es directo: no habrá trenes entre Hurlingham y José C. Paz durante la mayor parte del día, lo que obliga a buscar transportes alternativos para cruzar el centro del conurbano bonaerense.

Desde el primer tren de la jornada y hasta las 18:00 horas, el servicio se prestará exclusivamente en dos tramos: entre la terminal de Retiro y Hurlingham, y desde José C. Paz hacia las cabeceras de Pilar y Dr. Cabred por lo que estará el tren San Martín limitado.

Obras críticas: Por qué el Tren San Martín limitado es inevitable

La parálisis del tramo central responde a la necesidad de ocupar la totalidad del tendido de ambas vías para realizar tareas de depuración, nivelación y alineación. Según informó la empresa acerca del tren San Martín limitado, el sector comprendido entre las estaciones San Miguel y José C. Paz será el epicentro de las maniobras pesadas, imposibilitando el paso de cualquier formación por seguridad operativa.

A diferencia de otras tareas de mantenimiento menores, el cambio de durmientes en el puente sobre el Río Reconquista requiere precisión milimétrica y maquinaria pesada que no puede operar con tráfico activo. Estas acciones son calificadas como «críticas» dentro del plan de contingencia actual para evitar incidentes mayores y mejorar la velocidad de circulación a mediano plazo.

Estaciones afectadas y alternativas de viaje

Con el Tren San Martín limitado, las estaciones de William Morris, Bella Vista, Muñiz y San Miguel quedarán sin servicio ferroviario durante las horas que dure la intervención. Los pasajeros que necesiten viajar desde Retiro hacia la zona de Pilar deberán contemplar el uso de colectivos para sortear el bache que se genera entre Hurlingham y José C. Paz.

Es importante destacar que el tren San Martín limitado afecta a una de las zonas de mayor tránsito de pasajeros del noroeste bonaerense. Las autoridades recomiendan salir con tiempo adicional y verificar la disponibilidad de unidades de transporte automotor en los centros de transbordo, ya que se espera una presión extra sobre las líneas de colectivos que recorren la ex Ruta 8 y avenidas aledañas.

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Emergencia Ferroviaria: La urgencia de los trabajos

Los trabajos del domingo no son aislados. Forman parte de un paquete de medidas urgentes tomadas por el Estado Nacional para frenar la desinversión en el sistema de transporte masivo. La depuración y nivelación de vías permite que las locomotoras y coches sufran menos desgaste, reduciendo las probabilidades de descarrilamientos o roturas de material rodante que paralizan el servicio de forma inesperada durante la semana.

En el caso del San Martín, el estado de las vías ha sido foco de quejas constantes por parte de los usuarios debido a las vibraciones y la baja velocidad en ciertos tramos. La intervención del domingo busca atacar uno de los puntos más sensibles de la traza, donde el paso sobre el agua exige una estructura de soporte impecable.

Factor climático: ¿Se puede suspender la obra?

Trenes Argentinos advirtió que la ejecución de las tareas está sujeta a las condiciones meteorológicas. Ante la posibilidad de lluvias intensas que impidan los trabajos de soldadura o nivelación de balasto, la intervención podría ser postergada a último momento y por lo tanto el tren San Martín limitado.

En ese escenario, el servicio retomaría su cronograma habitual de domingo, aunque con las precauciones propias de una zona de vías intervenida. Se recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio antes de salir de sus hogares a través de la App de Trenes Argentinos o el sitio web oficial de modificaciones de servicio del Gobierno Nacional para no encontrarse con el tren San Martín limitado.

Cómo informarse en tiempo real

Para evitar demoras innecesarias, la empresa habilitó diversos canales de consulta. Dado que el servicio de Tren San Martín limitado finalizará a las 18:00 horas, después de ese horario se espera que las formaciones vuelvan a completar el recorrido entre Retiro y las cabeceras de Pilar/Cabred, aunque de forma paulatina.

Web oficial: argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos.

argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos. Aplicación: App Trenes Argentinos disponible para Android y iOS.

App Trenes Argentinos disponible para Android y iOS. Redes sociales: Cuentas oficiales de Trenes Argentinos para alertas inmediatas.

El domingo será una jornada de paciencia para el usuario del San Martín, pero la finalización de estos trabajos es el único camino para garantizar que el lunes, al inicio de la semana laboral, la línea pueda operar con mayores márgenes de seguridad en un tramo vital para la conexión del Gran Buenos Aires.

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