Aumento de casos de meningitis: ya son 172 en lo que va del año

El aumento de casos de meningitis encendió las alarmas de las autoridades sanitarias al registrarse 172 infectados en lo que va de 2026, una cifra que supera la mediana histórica de 152 contagios para el mismo período.

Lo alarmante de esta alerta médica es la velocidad fulminante con la que actúa la patología y el aumento de casos : puede pasar de una aparente gripe a causar daños neurológicos irreversibles o la muerte en menos de 24 horas. Los sistemas de inmunización detectaron que casi el 50% de los adolescentes no cuenta con las dosis de refuerzo obligatorias.

La meningitis es una inflamación severa de las meninges, las membranas encargadas de proteger el cerebro y la médula espinal. Aunque puede ser causada por virus, hongos o parásitos, las variantes bacterianas son las más agresivas y destructivas para el organismo.

La trampa de los primeros síntomas: Confusión que cuesta vidas

El mayor desafío clínico que presenta este aumento de casos es el diagnóstico tardío. En sus fases iniciales, la infección se manifiesta con síntomas comunes a otras afecciones cotidianas, lo que provoca que las familias posterguen la visita a la guardia médica y aumente drásticamente el riesgo general.

En adultos y niños mayores de 5 años, las señales aparecen de forma repentina e incluyen:

Fiebre alta e inexplicable.

Dolor de cabeza intenso y punzante.

Rigidez en el cuello (dificultad para doblar la nuca).

Sensibilidad extrema a la luz (fotofobia).

Náuseas, vómitos y confusión mental.

Señales de alerta en bebés menores de un año

En los lactantes y recién nacidos, las manifestaciones clínicas son todavía más esquivas y difíciles de identificar para los padres. La enfermedad se presenta a través de irritabilidad extrema, llanto persistente que no calma con nada, somnolencia profunda, rechazo total al alimento o abultamiento en las fontanelas (mollera).

El Dr. Enrique Casanueva, infectólogo pediatra y jefe emérito del Hospital Universitario Austral, advierte que reconocer estos signos de manera precoz es indispensable. La consulta inmediata permite a los médicos iniciar las terapias con antibióticos específicos antes de que la bacteria destruya tejidos del sistema nervioso central y ayudar al paciente, pero también frenar el aumento de casos.

El peligro del Meningococo y la amenaza del serogrupo B

Dentro del universo de las infecciones bacterianas, el meningococo (Neisseria meningitidis) es el agente más temido por los servicios de guardia. Esta bacteria posee una tasa de letalidad estimada de entre el 10% y el 15%, atacando con una agresividad inusitada a pacientes previamente sanos.

Asimismo, quienes logran sobrevivir a la fase aguda se enfrentan a un escenario complejo: hasta un 20% desarrolla secuelas permanentes. Entre los daños crónicos más reportados se encuentran la pérdida de la capacidad auditiva, severas dificultades cognitivas, parálisis motrices y trastornos neurológicos que requerirán tratamientos de rehabilitación de por vida. Por eso el aumento de casos representa un problema grave.

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La alarmante brecha de vacunación en los adolescentes

La inmunización masiva es la única barrera real para frenar el aumento de casos a nivel comunitario. Si bien la cobertura en Argentina se mantiene alta en los primeros meses de vida con un 83,5% en la dosis de los 3 meses, el esquema se debilita peligrosamente con el paso de los años.

El refuerzo de los 15 meses desciende al 72,9%, pero la caída más alarmante se registra en la dosis única obligatoria de los 11 años, donde la cobertura se desploma al 51,9% lo que genera el aumento de casos. Esta brecha presupone un riesgo epidemiológico severo, ya que los adolescentes y adultos jóvenes presentan las tasas más altas de portación sana de la bacteria en sus gargantas.

Brotes en el interior del país y advertencia de la OPS

La preocupación por el aumento de casos no se limita a las grandes urbes del AMBA. En las últimas semanas, la provincia de Salta confirmó 8 casos de distintas etiologías, lo que obligó a las autoridades locales a reforzar las tareas de inspección y vigilancia epidemiológica en todas las regiones del norte argentino.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una advertencia para toda América Latina por el aumento de casos . El organismo señaló que, si bien las tasas reportadas parecen bajas, la carga real de la enfermedad podría estar severamente subestimada debido a las limitaciones y retrasos que registran los sistemas de notificación oficial.

Radiografía del escenario sanitario:

Contagios actuales: 172 registros en 2026 (por encima de la mediana de 152).

172 registros en 2026 (por encima de la mediana de 152). Foco de contagio: El 95% de los cuadros en bebés fue causado por el serogrupo B.

El 95% de los cuadros en bebés fue causado por el serogrupo B. Población en riesgo: Máxima incidencia en menores de 1 año y hasta los 5 años.

Máxima incidencia en menores de 1 año y hasta los 5 años. Falla de cobertura: Solo el 51,9% de los chicos de 11 años tiene el refuerzo al día.

«Gracias a las vacunas, la vida actual ha cambiado respecto a las enfermedades infecciosas. Nos hemos acostumbrado tanto a ellas que corremos el peligro de no saber apreciarlas», reflexiona el Dr. Casanueva. Sostener la vacunación oportuna es un acto de responsabilidad colectiva indispensable para cuidar la salud de los más vulnerables.

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