Agenda del fin de semana en Ituzaingó: Disfrutá de las mejores propuestas culturales gratis

La agenda del fin de semana en Ituzaingó destaca por su fuerte impronta cultural y su compromiso con la memoria histórica, ofreciendo espacios donde el arte, la música y el baile se apoderan del espacio público. Desde el Auditorio Municipal hasta las plazas más emblemáticas del partido, los vecinos podrán acceder a espectáculos de alta calidad sin costo alguno. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de propuestas organizadas por el Gobierno Municipal, las actividades que se desarrollan al aire libre quedan sujetas a las condiciones climáticas y se suspenden en caso de lluvia.

Este sábado y domingo, el foco estará puesto en la participación de los jóvenes y en el rescate de nuestras tradiciones más profundas. La descentralización de la cultura permite que cada barrio tenga una opción cercana para disfrutar en familia, reafirmando el acceso a la recreación como un derecho fundamental para todos los ituzainguenses.

Sábado de Carnaval, Memoria y Tradición en el Auditorio

La jornada del sábado 21 de marzo comenzará con una propuesta cargada de significado y alegría. En el marco del programa provincial Jóvenes y Memoria, se realizará la presentación audiovisual «Memoria Militante de Ituzaingó». Esta actividad busca poner en valor las historias de lucha y compromiso social de los habitantes del distrito, construyendo un puente de conocimiento entre las distintas generaciones.

Como cierre de este encuentro reflexivo, el espíritu festivo se hará presente con el “Carnaval por la Memoria”. El evento contará con el color y el ritmo de dos de las murgas más representativas de la zona: “Avivando la Locura” y “Los Incorregibles de Ituzaingó”. La cita es de 17:00 a 20:00 hs en el Auditorio Municipal Néstor Kirchner, ubicado en la Peatonal Eva Perón 848.

Por otro lado, los amantes de la música tradicional tienen su espacio asegurado en la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre). A partir de las 15:00 hs, se desarrollará el clásico Patio de Folklore, un punto de encuentro ineludible para bailarines y músicos que buscan compartir una tarde a puro zapateo y zarandeo en el corazón del centro de la ciudad.

Domingo de Tango y muestras de arte para recorrer Ituzaingó

La agenda del fin de semana en Ituzaingó continúa el domingo 22 de marzo con una propuesta dedicada al «dos por cuatro». El Baldosón de Tango se instalará en la Plaza San Martín desde las 15:00 hs, invitando a expertos y principiantes a disfrutar de la milonga al aire libre. Es una oportunidad ideal para quienes deseen dar sus primeros pasos en el baile nacional o simplemente deleitarse con la música ciudadana en un entorno familiar.

Además de los eventos en plazas y auditorios, el sábado se presenta como el día ideal para realizar un recorrido por el circuito de salas de arte municipales. De 10:00 a 17:00 hs, las siguientes exposiciones estarán abiertas al público de forma gratuita:

“Carmen y Daniel: la imagen como lugar de memoria”: Una muestra fotográfica y documental imperdible en la Galería de Arte (Soler 217).

Una muestra fotográfica y documental imperdible en la Galería de Arte (Soler 217). «Poesía de lo cotidiano»: Un recorrido por la sensibilidad de los objetos y momentos diarios en el Museo Histórico y de Arte (Olazábal 855).

Un recorrido por la sensibilidad de los objetos y momentos diarios en el Museo Histórico y de Arte (Olazábal 855). «Etiquetas»: Una exposición conceptual y contemporánea que se puede visitar en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler).

Resumen de sedes y horarios

Día Actividad Ubicación Horario Sábado 21 Cine y Carnaval por la Memoria Auditorio Néstor Kirchner 17:00 a 20:00 hs Sábado 21 Patio de Folklore Plaza San Martín 15:00 hs Sábado 21 Muestras de Arte Museos y Galerías 10:00 a 17:00 hs Domingo 22 Baldosón de Tango Plaza San Martín 15:00 hs

Recomendaciones para los asistentes

Para aprovechar al máximo la agenda del fin de semana en Ituzaingó, se recomienda asistir con ropa cómoda y, en el caso de las actividades en plazas, llevar equipo de mate y reposeras para disfrutar de las presentaciones con mayor confort. La gratuidad de estos eventos es una invitación abierta a toda la comunidad para reapropiarse de los espacios públicos y celebrar la cultura local.