Franco Chaparro fue asesinado de un disparo en la cabeza en el Barrio Los Pinos, en La Matanza, y por el crimen apuntan a una mujer identificada como Karina Rojas.

Franco Chaparro murió a causa de esta mujer: Karina Rojas, según el barrio. Le dio un tiro en la cabeza a sangre fría. Todo por un freezer.

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El violento episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 18 de mayo de 2026 en el populoso sector conocido como Barrio Los Pinos, dentro del partido de La Matanza, donde vecinos quedaron conmocionados por la brutal secuencia del crimen.

De acuerdo a los primeros datos que comenzaron a circular en la zona, la víctima fue identificada como Franco Chaparro, quien habría recibido un disparo a quemarropa en la cabeza. Por el crimen señalan a una mujer llamada Karina Rojas, aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre su situación judicial ni el contexto exacto en el que ocurrió el ataque. Al parece se dio a la fuga.

Conmoción en Barrio Los Pinos por el crimen

El asesinato del joven generó fuerte impacto entre vecinos del barrio, que durante las primeras horas posteriores al hecho comenzaron a compartir mensajes y versiones sobre lo ocurrido en las redes sociales a las que pudo acceder Anticipos Diario. La secuencia del asesinato del joven habría sido extremadamente violenta y ocurrió en plena madrugada, en circunstancias que ahora buscan reconstruir investigadores policiales y judiciales.

Fuentes consultadas indicaron que efectivos policiales trabajaron en la escena para preservar pruebas y avanzar con testimonios que permitan esclarecer el homicidio de Franco Chaparro por solo se obtuvieron imágenes de Cámaras de Seguridad del vecindario.

Franco Chaparro murió sobre esta esquina, Le dio un tiro en la cabeza a sangre fría. Todo por un freezer.

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Investigación en curso por el asesinato

Hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre el móvil del crimen, ni sobre posibles antecedentes entre la víctima y la acusada. Tampoco trascendió si existieron discusiones previas o si hubo otras personas presentes durante el hecho.

La causa por el crimen de Franco Chaparro quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar cómo se produjo el ataque y cuál fue la mecánica exacta del disparo que terminó con la vida del joven.

Acá vas a ver dentro del círculo punteado amarillo cuando cae Franco Chaparro

en el Barrio Los Pinos de La Matanza ✔️​✔️​✔️​👇​:

La Matanza: Karina Rojas mató a Franco Chaparro por un freezer. Enteráte qué pasó en Diaro Anticipos – Periodismo En Serio. Leélo acá: https://t.co/tMbNGZGKjz pic.twitter.com/wfJ62Nvysp — Andrés Gustavo Llinares (@GustavoLli74551) May 19, 2026

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En los comentarios de Facebook se reconstruyó el crimen

Lucía Méndez: “Sí, señora. Lamentable todo”.

Participante anónimo 463: “Una lacra menos”.

Participante anónimo 904: “¿Pero por qué lo mata?”.

Lucía Méndez: “El hijo de ella rompió una heladera y se la vendió al chico, rota. La mujer lo apretó para que pague y el chico le dijo que le devolvíeran lo que gastó en arreglarla y le daba la heladera. La mujer no aceptó, lo apuró y le pegó un tiro en la cabeza”.

Participante anónimo 904: “Pobre familia”.

Participante anónimo 904: “¿Ya está presa?”.

Participante anónimo 320: “Se dio a la fuga en ese mismo momento. La verdad, ojalá la agarren y pague lo que hizo”.

Lucía Méndez: “Se escapó. Su familia la ayudó a irse de la villa”.

Tiendita_de_medias_y_mas: “¿Quién mató a quién?”.

Participante anónimo 156: “¡Préndanle fuego la casa a esos HDP!”

Participante anónimo 629: “Karina Rojas mató a un pibe. Escráchenla.”

Participante anónimo 315: “Qué hija de puta, es un asco. Pobre Franco, él estaba haciendo las cosas bien y era un buen pibe, educado. La lacra esa lo mató sin asco. Tiene hijos y ni ellos le importaron.”

KnowledgeableFlamingo8430: “Y pensar que hace un mes le mataron a la sobrina y pedía justicia. Parecía buena mina, pero terminó siendo una caca de persona. Que se vaya a lavar los táper con el hijo que tanto extraña”.

La inseguridad vuelve a quedar bajo la lupa en La Matanza

El crimen volvió a poner en el centro de la discusión la creciente preocupación por la inseguridad en distintos barrios de La Matanza, donde vecinos denuncian robos, enfrentamientos y hechos violentos cada vez más frecuentes.

En las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por mayor presencia policial, patrullajes y controles en zonas donde los habitantes aseguran sentirse abandonados. La muerte de Franco Chaparro impactó especialmente por la crudeza del caso y por la rápida viralización que tuvo en redes sociales.

Muchos usuarios señalaron que la violencia cotidiana ya forma parte de una realidad que atraviesa a numerosos sectores del distrito. El caso de Franco Chaparro generó conmoción y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en el Conurbano.

Mientras la investigación avanza, familiares, amigos y vecinos continúan reclamando justicia y respuestas concretas de las autoridades. La Matanza arrastra desde hace años fuertes cuestionamientos por hechos de inseguridad, homicidios y conflictos vinculados a la violencia urbana en distintos puntos del partido.

La repercusión del caso también volvió a reflejar el rol de las redes sociales como espacio de denuncia, reconstrucción y difusión inmediata de los hechos policiales. En grupos vecinales y publicaciones de Facebook aparecieron testimonios, acusaciones y relatos sobre lo ocurrido antes y después del crimen. La historia de Franco Chaparro quedó rápidamente instalada como uno de los casos más comentados de las últimas horas en el oeste del Conurbano bonaerense.

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