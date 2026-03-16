Policía bonaerense detenido por el crimen de un chofer de DiDi en La Matanza

Impacto en La Matanza: asesinaron a balazos al chofer de DiDi Cristian Eduardo Pereyra (39) en la Autopista Presidente Perón. La investigación reveló que el viaje había sido pedido desde la cuenta de un policía bonaerense, Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que terminó detenido acusado de homicidio. El auto de la víctima apareció abandonado en Ciudad Evita y Asuntos Internos ya lo desafectó de la fuerza.

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El asesinato de un conductor de una aplicación de viajes ocurrido el sábado por la noche en Virrey del Pino, partido de La Matanza, generó un fuerte impacto en el Conurbano bonaerense luego de que la investigación diera un giro inesperado: el viaje que terminó en el crimen había sido solicitado desde una cuenta vinculada a un efectivo de la Policía Bonaerense, que terminó detenido acusado de homicidio.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, quien trabajaba como conductor de la aplicación de transporte DiDi. El hombre fue hallado gravemente herido sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de Ruta 3, en dirección hacia Ezeiza. Cuando llegó el primer móvil policial aún estaba consciente y alcanzó a explicar que había sido interceptado por varios hombres que le robaron el vehículo y le efectuaron disparos. Sin embargo, minutos después una ambulancia confirmó su fallecimiento en el lugar.

Los peritos de Policía Científica que trabajaron en la escena constataron que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego. El informe preliminar señala impactos en la espalda, a la altura de la escápula, en el pectoral derecho, en el codo izquierdo y en el brazo derecho. En el lugar también se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado, elementos que ahora serán analizados para determinar el arma utilizada en el ataque.

Mientras avanzaban las primeras diligencias, los investigadores del Gabinete Técnico Operativo rastrearon el origen del viaje que había tomado el conductor. De acuerdo con los registros de la aplicación, el traslado había sido solicitado desde una cuenta registrada a nombre de Matías Alejandro Vizgarra Riveros. Al verificar esos datos, los policías establecieron que se trataba de un oficial de 23 años de la Policía Bonaerense destinado en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza, con base operativa en Puente 12.

El efectivo fue convocado a declarar ante el fiscal de la causa, pero su relato presentó inconsistencias que despertaron sospechas entre los investigadores. Durante ese procedimiento exhibió su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9, con ocho municiones en el cargador. Ante esas contradicciones, el fiscal interviniente dispuso su inmediata aprehensión acusado de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

En paralelo, efectivos del Comando de Patrullas localizaron el automóvil de la víctima horas después del crimen. El Chevrolet Corsa que conducía Pereyra apareció abandonado en la intersección de Coronel Espejo y El Airampu, en Ciudad Evita, cerca de las vías ferroviarias y a unas diez cuadras de la base de la UTOI donde prestaba servicio el policía detenido.

Tras el procedimiento, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación inmediata del efectivo mientras avanza la investigación judicial. La causa quedó a cargo de la UFI temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que ordenó realizar peritajes balísticos sobre el arma reglamentaria del acusado, analizar los registros de la aplicación de viajes y relevar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del crimen.

El caso generó conmoción entre conductores de aplicaciones de transporte y vecinos del distrito, ya que todavía se intenta determinar con precisión qué ocurrió durante el viaje que terminó con el asesinato de Pereyra y cuál fue el rol del policía detenido en la secuencia que investiga la fiscalía.