Morón perdió la punta en la última jugada ante All Boys y sufrió un duro golpe en Floresta. El equipo de Walter Otta cayó 1 a 0 en el estadio Islas Malvinas y dejó escapar una oportunidad inmejorable para quedar como único líder de la Zona A de la Primera Nacional.

El Gallo llegaba al partido sabiendo que una victoria lo dejaba arriba de todos tras el empate de Colón, pero terminó regresando al Oeste con una derrota agónica que golpeó fuerte desde lo futbolístico y también desde lo anímico. La sensación en Floresta fue clara: Morón perdió mucho más que tres puntos.

Morón perdió eficacia en el primer tiempo

Desde el inicio, Deportivo Morón mostró una postura ofensiva y dominó el partido durante buena parte del primer tiempo. A los dos minutos, Franco Fagundez tuvo un mano a mano clarísimo ante Nicolás Carrizo, que respondió salvando al conjunto de Floresta.

El equipo de Walter Otta presionaba alto, manejaba mejor la pelota y encontraba espacios frente a un All Boys que no lograba acomodarse. Poco después, otra gran jugada de Mariano Bíttolo terminó con una definición defectuosa de Berterame cuando el Gallo parecía estar muy cerca del primero.

La visita siguió generando peligro y volvió a desperdiciar una situación clarísima a los 13 minutos. Otra vez Fagundez quedó solo frente al arquero rival, pero dudó demasiado y permitió el cierre de la defensa local.

Ahí empezó a construirse una historia que terminaría de la peor manera: Morón perdió demasiadas oportunidades y terminó pagándolo carísimo.

La lesión de Livera cambió el partido

Cuando Morón atravesaba su mejor momento, llegó una situación que alteró el desarrollo. A los 31 minutos del primer tiempo, Joaquín Livera debió abandonar la cancha por lesión y en su lugar ingresó Iván Vaquero.

La modificación obligó a reorganizar el fondo defensivo y el equipo perdió parte de la solidez y del equilibrio que había mostrado durante el arranque.

Aun así, el Gallo volvió a generar peligro antes del descanso. Sobre los 37 minutos, Olivares habilitó de gran manera a Fagundez, que nuevamente se encontró con una enorme respuesta de Carrizo.

El primer tiempo terminó sin goles y con una sensación clara: Morón perdió la oportunidad ideal para encaminar el partido cuando fue ampliamente superior.

All Boys reaccionó y Morón perdió claridad

En el complemento, el partido cambió completamente. All Boys adelantó líneas, empezó a disputar con mayor intensidad el mediocampo y obligó a Morón a retroceder varios metros.

El equipo de Floresta, que llegaba con una racha negativa de ocho partidos sin victorias, comenzó a crecer mientras el Gallo perdió precisión y profundidad ofensiva.

La necesidad de ganar también empezó a jugarle en contra al conjunto de Walter Otta, que comenzó a equivocarse en los caminos y dejó de generar peligro constante.

Con el correr de los minutos, Morón perdió el control emocional y futbolístico de un encuentro que había arrancado dominando claramente.

La expulsión de Franco Vázquez condicionó al Gallo

El panorama terminó de complicarse a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Franco Vázquez fue expulsado por doble amarilla. Con un jugador menos, Morón dejó de buscar el triunfo y empezó a sostener un empate que igualmente lo mantenía en la cima del campeonato.

Incluso, sobre el cierre, Julio Salvá protagonizó una atajada impresionante sobre la línea que evitó lo que parecía ser el gol de All Boys.

Pero la resistencia duró apenas unos segundos más.

Un error fatal dejó a Morón sin nada

Después de despejar el peligro tras un córner, Juan Cruz Esquivel intentó salir jugando y perdió una pelota increíble en el borde del área. La jugada terminó con un centro de Iván Zafarana y un cabezazo de Santiago Apa, completamente libre, para marcar el 1 a 0 definitivo a los 45 minutos del segundo tiempo.

El gol provocó el delirio en Floresta y dejó una conclusión dolorosa para el Oeste: Morón perdió el partido, perdió la punta y dejó escapar una chance enorme en la pelea por el ascenso.

Morón perdió la cima y ahora mira a Colón

Con esta derrota, Colón pasó a ser el único líder de la Zona A, mientras que el Gallo quedó como escolta con 22 unidades.

En Santa Fe siguieron el encuentro con enorme expectativa porque el resultado modificaba directamente la pelea por el primer puesto. Para muchos hinchas, la noticia de la noche fue que Morón perdió sobre la hora y dejó libre el camino para el Sabalero.

Ahora se viene otro duelo decisivo

El próximo compromiso de Deportivo Morón será el domingo 24 de mayo, cuando reciba a Estudiantes de Caseros desde las 15 horas.

El equipo de Walter Otta necesitará recuperarse rápidamente para seguir prendido en la pelea por el ascenso y dejar atrás una derrota que, por cómo se dio, puede transformarse en una de las más dolorosas de la temporada.

Síntesis del partido

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Alejo Rodríguez y Alejo Tabares; Emiliano Purita, Alexis Melo, Luciano Leguizamón e Ignacio Palacio; Thiago Calone y Bruno Medina. DT: Darío Stefanatto.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Elías Contreras, Brian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Juan Manuel Olivares; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

Gol: 90’ Santiago Apa (All Boys).

Expulsado: 78’ Franco Vázquez (Deportivo Morón).