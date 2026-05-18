Tiene 8 años y se convirtió en el primer chico de la Provincia de Buenos Aires en completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 en apenas quince días. La historia de Vladimir Blasco Gaudencio, vecino de Barrio Texalar, Castelar Sur, comenzó a llamar la atención entre familiares, compañeros de escuela y fanáticos de las figuritas por una verdadera hazaña que muy pocos pudieron lograr en tan poco tiempo.

El pequeño estudiante del Colegio San José de Morón, donde cursa 3° grado, consiguió llenar todas las páginas del tradicional álbum de Panini gracias a una mezcla de pasión, intercambio de figuritas y mucha constancia. Y aunque tiene 8 años, ya vive una experiencia que muchos coleccionistas adultos todavía no pudieron completar.

Tiene 8 años Vladimir Blasco Gaudencio y está super feliz con su álbum de figuritas del Mundial 2026 completoi

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Tiene 8 años y ya completó el álbum más buscado

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 explotó en todo el país y en las escuelas del oeste bonaerense no se habla de otra cosa. En ese contexto, la noticia de que un chico de la Provincia de Buenos Aires logró terminarlo en apenas dos semanas sorprendió incluso a otros coleccionistas. Es el primero en hacerlo.

Pero además de completar el álbum, tiene 8 años y una rutina llena de actividades. Juega al fútbol en el Club 77, donde integra la categoría 2017, comparte entrenamientos con amigos y disfruta cada partido como un verdadero fanático del deporte. Y completó el álbum con la figurita de otro crack, Leonel Messi.

Tiene 8 años y en quince días llenó el álbum de figuritas Panini del Mundial 2026

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El sueño de viajar por el mundo

Aunque hoy todos hablan de las figuritas, Vladimir Blasco Gaudencio también tiene otros sueños. Dice que quiere ser piloto para viajar por todo el mundo, conocer países y vivir nuevas experiencias. Además, disfruta tocar el piano, una actividad que combina con la escuela y el fútbol.

Nacido en 2017, el chico de Castelar Sur ya se ganó un lugar especial entre los fanáticos del álbum mundialista Panini. Y es que no todos pueden decir que, con tan corta edad, lograron completar una colección histórica en apenas quince días.

Vladimir Blasco Gaudencio tiene ocho años, estudia en el San José, juega al Fútbol en el 77 FC, quiere volar y llenó el Panini del Mundial 2026 en 15 días

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La familia detrás de la colección

Sus padres, Vanesa Gaudencio y Borja Blasco Cue, acompañaron todo el proceso desde el primer paquete de figuritas hasta la última repetida intercambiada. Entre kioscos, cambios con amigos y búsquedas de las difíciles, el desafío terminó convirtiéndose en una verdadera aventura familiar.

Mientras el furor por el álbum del Mundial 2026 sigue creciendo en todo el país, la historia del chico de Castelar Sur no deja de llamar la atención. Porque tiene 8 años, vive en el Oeste bonaerense, juega al fútbol, toca el piano y ya logró algo que miles de fanáticos todavía siguen intentando: llenar completo el álbum Panini más esperado del planeta.