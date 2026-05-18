Horror en Castelar. El nuevo episodio de horror en Castelar ocurrió durante la tarde del lunes 11 de mayo de 2026, cuando la menor de 13 años fue atacada por tres sujetos de los que no se sabe absolutamente nada. Según consta en la denuncia judicial, tres sujetos aparecieron desde uno de los laterales del denominado Vagón Cultural y la manosearon. La víctima logró escapar en medio de una situación desesperante y llegó llorando hasta donde se encontraba su mamá, ubicada a unas diez cuadras del lugar.

Horror en Castelar: investigan cámaras y buscan identificar a los agresores

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de Morón, encabezada por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los tres sospechosos involucrados en el hecho.

Hasta el momento no hubo detenidos por el caso de horror en Castelar ya que las cámara de seguridad municipal no funcionan y el relevamiento de las cámaras privadas lo tienen que hacer las mismas víctimas.

Horror en Castelar: El Vagón Cultura subió vandalismo, sirvió de vivienda, fue incendiado, es centro de distribución de productos ilegales, y ahora escondite para abusadores. No se toman medidas mínimas de seguridad como poner cámaras o cerrarlo de noche con rejas. Los mal usos seguirán produciéndose.

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Horror en Castelar: vecinos denuncian zonas liberadas y falta de patrullaje

El caso de horror en Castelar su suma a robos, arrebatos y hechos violentos en las inmediaciones de la Estación del Ferrocarril Sarmiento y los corredores comerciales. A esos pedidos se sumaron vecinos que denuncian zonas liberadas, móviles insuficientes y escasa presencia preventiva en horarios nocturnos.

Horror en Castelar: la Plaza del Vagón ya había sido escenario de otros ataques

Vecinos recordaron además que no es la primera vez que la Plaza del Vagón aparece vinculada a hechos de inseguridad y vandalismo. Meses atrás fue incendiado justamente el Vagón de la Plaza y que ocurrió? Nada. Por qué? Porque no tiene cámaras de seguridad. Semanas atrás también se denunciaron ataques contra La Calesita de Atilio, uno de los espacios históricos más emblemáticos de la zona. El nuevo caso de horror en Castelar volvió a generar temor entre familias, comerciantes y personas que diariamente circulan por el área cercana a la estación ferroviaria.

Horror en Castelar: por ahora hubo abuso. Da para más. Nadie se hace cargo.

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Horror en Castelar en medio de una fuerte crisis policial en Morón

El episodio ocurrió además en medio de una fuerte crisis dentro de la estructura policial de Morón. En las últimas horas trascendió el desplazamiento del jefe del Comando de Patrullas local, Ricardo Núñez, luego de la difusión de una denuncia por violencia de género en su contra y de una resolución judicial que ordenó retirarle el arma reglamentaria. La situación provocó repercusiones políticas y nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del esquema de seguridad del distrito, en un contexto donde el horror en Castelar y otros hechos delictivos aumentan la preocupación social.

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