Línea 154: el plan urgente para eliminarla y transformarla en ramal

El Gobierno nacional avanza formalmente en el proyecto para decretar la supresión de la línea 154, cuyo recorrido actual será absorbido y reconvertido en un nuevo ramal de la línea 45. Si bien el servicio dejará de existir bajo su número tradicional, el trazado se extenderá de punta a punta hasta la terminal de Retiro.

Se trata de un plan de racionalización de recorridos que busca optimizar la rentabilidad de las empresas operadoras ante el nuevo esquema de subsidios.

La propuesta de la Línea 154, impulsada a solicitud de la empresa Microómnibus 45 SACIF, abrió un período administrativo clave. Tras su publicación en el Boletín Oficial, se otorgó un plazo de 15 días hábiles para que usuarios, municipios y empresas competidoras presenten impugnaciones antes de su aplicación definitiva.

Los motivos de la fusión: Una de las trazas menos rentables

La desaparición de la línea 154 (Plaza Constitución – Estación Lanús) responde a una necesidad económica de la empresa operadora, M.O. 45, que administra el servicio desde el año 2002. Históricamente, este recorrido se consolidó como uno de los más cortos de la jurisdicción nacional y, consecuentemente, como uno de los que menos volumen de pasajeros transporta diariamente.

Fuentes del sector explicaron que la fusión con la línea 45 es un viejo anhelo de la compañía para optimizar la flota y los choferes. Años atrás, la empresa ya había ramalizado el servicio de hecho, pero la autoridad de aplicación la obligó a dar marcha atrás y mantener el número 154 de forma independiente. Con el marco regulatorio actual, la unificación finalmente recibió el visto bueno inicial del Estado.

Cómo quedará el nuevo recorrido extendido hasta Retiro

Para los usuarios habituales de la línea 154, el edicto publicado en el Boletín Oficial trae una combinación de cambios operativos y beneficios de conectividad. El trazado actual entre la Estación Lanús y Plaza Constitución se conservará por completo, garantizando que los barrios del sur del conurbano no pierdan su cobertura de transporte.

La gran novedad radica en que, una vez que el colectivo de la Línea 154 llegue a Constitución, no finalizará su marcha. Al convertirse en un ramal de la 45, el servicio continuará su trayecto siguiendo la traza troncalizada por el centro porteño hasta alcanzar la terminal de Retiro, permitiendo realizar un viaje directo sin necesidad de combinar con el Subte o las líneas ferroviarias.

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La séptima línea eliminada en el plan de reordenamiento

De completarse los plazos legales, la línea 154 se transformará formalmente en la séptima línea de colectivos en ser eliminada del AMBA desde diciembre de 2023. Esta estrategia del Ministerio de Infraestructura busca fusionar recorridos superpuestos para reducir el parque automotor ocioso.

Los antecedentes inmediatos de líneas suprimidas o fusionadas incluyen:

Línea 5: Absorbida y ramalizada dentro de la Línea 8.

Absorbida y ramalizada dentro de la Línea 8. Línea 6: Fusionada de forma parcial con la Línea 50.

Fusionada de forma parcial con la Línea 50. Línea 23: Fusionada parcialmente con la traza de la Línea 115.

Fusionada parcialmente con la traza de la Línea 115. Línea 75: Ramalizada de manera muy acotada dentro de la Línea 32.

Ramalizada de manera muy acotada dentro de la Línea 32. Línea 90: Fusionada en su tramo corto con la Línea 151.

Fusionada en su tramo corto con la Línea 151. Línea 99: Absorbida parcialmente dentro de la Línea 106.

Absorbida parcialmente dentro de la Línea 106. 🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cambios drásticos en la Línea 45: Adiós a los servicios expresos

El edicto oficial no solo afecta a la línea 154; también introduce modificaciones de peso en la operatoria habitual de la línea 45. La transformación más trascendente para los pasajeros de la zona sur es la eliminación definitiva de sus servicios expresos (semirrápidos).

Los ramales B de la Línea 154 (Remedios de Escalada – Retiro) y C (Constitución – Ciudad Universitaria), que hasta ahora funcionaban bajo la modalidad de paradas limitadas, pasarán a prestarse como servicios comunes. La ventaja de esta reconversión es económica: los usuarios abonarán una tarifa más baja (la correspondiente al boleto mínimo común) y los colectivos podrán detenerse en todas las paradas de la traza, aumentando el flujo de pasajeros transportados. Las autoridades aclararon que estos colectivos mantendrán su recorrido rápido utilizando la Autopista 9 de Julio Sur.

Guerra de impugnaciones: La aplicación no será inmediata

A pesar del avance administrativo, los pasajeros deben saber que la desaparición de la línea 154 no se ejecutará mañana. La Secretaría de Transporte de la Nación prevé una fuerte resistencia por parte de las cámaras empresariales competidoras del corredor sur, lo que podría congelar el expediente durante varios meses.

Un ejemplo claro de estas demoras burocráticas es el proyecto para extender la línea 28 hasta el Aeroparque Jorge Newbery. A pesar de haber sido dictaminado en marzo del año pasado, el trámite continúa paralizado por las objeciones cruzadas entre las empresas del sector. M.O. 45 SACIF, que también opera las líneas 33, 119 y 179, confía en que la aprobación de la extensión de la 119 sirva como precedente para destrabar este nuevo reordenamiento en el corto plazo.

El reordenamiento de los colectivos en el Gran Buenos Aires y de la Línea 154 marca una tendencia irreversible hacia la concentración de recorridos en grandes líneas troncales. Mientras el Gobierno busca recortar el gasto en subsidios y las empresas intentan salvar la rentabilidad de las trazas periféricas, los usuarios deberán seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial para conocer cómo se moverán en su próximo viaje hacia la Capital Federal.

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