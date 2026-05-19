Caída del consumo: Farmacity en crisis con un rojo operativo de $12.297 millones

La caída del consumo masivo golpeó de lleno la estructura de Farmacity, que cerró el primer trimestre de 2026 con un rojo operativo de $12.297 millones de pesos debido al debilitamiento del poder adquisitivo y el impacto persistente de la inflación.

Entre enero y marzo, debido a la caída del consumo, la empresa registró ingresos por $501.705 millones, lo que representa un crecimiento real de apenas el 0,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto demuestra que incluso los líderes del rubro de salud y bienestar están perdiendo la batalla contra la recesión.

Un mercado minorista rezagado frente al sector financiero

En su reseña informativa, la compañía describió un escenario macroeconómico especialmente complejo y heterogéneo para el comercio minorista por la caída del consumo. Mientras sectores como el agro, la energía y las finanzas mostraron una evolución positiva, la industria y el comercio continuaron rezagados, profundizando la caída del consumo generalizada.

La firma atribuyó este deterioro a la falta de una recomposición real de los salarios frente a la inflación y a un mercado laboral debilitado. Esta coyuntura limitó drásticamente la capacidad de compra de las familias, por lo tanto la caída del consumo, y provocó un aumento en los niveles de mora, tensionando los márgenes de ganancia del sector.

El nuevo patrón de compra: Segundas marcas, racionalidad y caída del consumo

El documento presentado por la empresa expone un cambio drástico en el comportamiento de los clientes en las sucursales generando una caída del consumo. El mercado atraviesa un patrón de consumo mucho más restrictivo y racional, caracterizado por la priorización absoluta de bienes de primera necesidad, una extrema sensibilidad al precio y la sustitución hacia segundas marcas o productos de marca propia.

Esta dinámica impactó de lleno en las categorías de consumo discrecional, que históricamente traccionaban la rentabilidad del negocio. Rubros como la perfumería, la cosmética y el cuidado personal sufrieron una fuerte contracción, obligando a la cadena a reconfigurar su estrategia de stock en las góndolas.

La trampa del balance: Ganancia financiera vs. Pérdida operativa

A pesar del millonario quebranto en su actividad comercial, el resultado final neto de Farmacity terminó siendo positivo por $4.961 millones de pesos. Sin embargo, el informe advierte que esta mejora no provino del mostrador, sino de un fenómeno estrictamente financiero asociado a la revaluación del peso y al efecto de la inflación sobre su posición monetaria neta.

La empresa obtuvo una ganancia financiera de $21.068 millones de pesos, lo que funcionó como un respirador artificial para evitar un cierre trimestral negativo. En términos de actividad pura, los gastos de comercialización ($123.728 millones) y de administración ($25.484 millones) continuaron absorbiendo la mayor parte del margen bruto generado por las ventas.

Radiografía por marcas: Simplicity resiste, pero Get The Look se hunde

El análisis por unidad de negocios demuestra que el formato tradicional de farmacias sigue sosteniendo al grupo, representando más del 92% de la facturación total con ingresos por $463.114 millones de pesos. El resto de las marcas del ecosistema mostraron un comportamiento dispar ante la caída del consumo:

Simplicity: La cadena de belleza y hogar facturó $34.234 millones de pesos, mostrando una leve baja en su EBITDA respecto al año anterior.

La cadena de belleza y hogar facturó $34.234 millones de pesos, mostrando una leve baja en su EBITDA respecto al año anterior. Get The Look: El segmento de perfumería profundizó su crisis, arrojando un EBITDA negativo de $1.638 millones de pesos.

El segmento de perfumería profundizó su crisis, arrojando un EBITDA negativo de $1.638 millones de pesos. The Food Market: La unidad de alimentos saludables facturó $1.679 millones de pesos y, aunque sigue en rojo, logró reducir sus pérdidas respecto a 2025.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Perspectivas frágiles y una apuesta por la deuda financiera

Respecto al panorama para el resto de 2026, la cadena se mostró cautelosa y proyectó una recuperación gradual pero aún frágil. Ante este escenario, la estrategia de la compañía se ha volcado hacia los mercados de capitales para garantizar su sustentabilidad.

Voceros de la firma confirmaron la reciente emisión de Obligaciones Negociables por primera vez en su historia, alcanzando una cifra de u$s 15 millones. Estos fondos estarán destinados a sostener la expansión del negocio en diferentes jurisdicciones del país, financiar capital de trabajo y optimizar su estructura financiera para resistir la parálisis del mercado interno.

Cifras clave del trimestre comercial:

Pérdida Operativa: $12.297 millones de pesos.

$12.297 millones de pesos. Ingresos Totales: $501.705 millones de pesos (Apenas +0,4% interanual).

$501.705 millones de pesos (Apenas +0,4% interanual). Ganancia Neta: $4.961 millones de pesos (Impulsada por resultados financieros).

$4.961 millones de pesos (Impulsada por resultados financieros). Gastos Comerciales: $123.728 millones de pesos.

La realidad de la cadena fundada en 1997 es el reflejo de un entramado comercial que debe reinventarse para sobrevivir en un contexgto de caída del consumo. Mientras el consumo masivo no muestre señales firmes de recuperación, el desafío de las grandes superficies será mantener la eficiencia operativa sin trasladar la totalidad de los costos fijos a unos consumidores que ya no tienen margen para gastar.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó