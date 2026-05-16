Colectivos Morón a Capital son una de las búsquedas más frecuentes entre vecinos del oeste que necesitan viajar diariamente hacia distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá tenés todos los detalles. Miles de pasajeros utilizan todos los días líneas históricas como la 166, 136, 96, 153 y 88 para llegar a Once, Palermo, Constitución, Chacarita y otros barrios porteños.
Entre los principales colectivos de Morón a Capital, la línea 166 continúa siendo una de las más utilizadas por quienes buscan llegar de forma directa a Palermo atravesando zonas clave como Flores, Caballito y Once. En paralelo, la 136 y la 88 mantienen recorridos tradicionales hacia el centro porteño, mientras que la 96 conecta con Constitución y la 153 con Chacarita. Muchas de estas líneas funcionan además con servicios nocturnos o frecuencias extendidas.
Aunque el tren Línea Sarmiento sigue siendo el medio más rápido para llegar desde Morón a Capital Federal, los colectivos de Morón a CABA continúan ocupando un rol central para quienes necesitan viajes directos, conexiones específicas o recorridos sin combinación dentro de CABA.
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Colectivos que conectan Morón con CABA
Las líneas de colectivos de Morón a Capital siguen siendo una herramienta central para miles de trabajadores, estudiantes y vecinos que viajan diariamente entre el oeste bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
|Línea
|Destino principal
|1) 166
|Palermo
|2) 136
|Once / Primera Junta
|3) 153
|Chacarita
|4) 96
|Constitución
|5) 88
|Once
|6) 182
|Chacarita
|7) 302
|Liniers, Ramos Mejía y conexiones metropolitanas
|8) 55
|Belgrano
|9) 57
|Plaza Italia
Con recorridos históricos y ramales que atraviesan gran parte del conurbano, los colectivos de Morón a Capital mantienen una conexión clave entre el oeste y los principales centros urbanos porteños.
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Qué colectivos van a cada zona de Capital
Dependiendo del destino final dentro de CABA, existen distintas líneas de colectivos de Morón a Capital que permiten llegar de manera directa hacia Once, Palermo, Constitución, Chacarita, Belgrano y otros barrios porteños.
|Zona de CABA
|Líneas desde Morón
|1) Once
|88, 136
|2) Palermo
|166, 57
|3) Constitución
|96
|4) Chacarita
|153, 182
|5) Retiro
|Conexiones indirectas
|6) Caballito
|166, 96, 55
|7) Flores
|166, 136, 96
|8) Belgrano
|55
|9) Primera Junta
|136
La variedad de recorridos convierte a los colectivos de Morón a Capital en una de las principales opciones de movilidad para los vecinos del oeste bonaerense.
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Colectivos nocturnos o con servicio extendido
Algunas líneas de colectivos Morón a Capital mantienen frecuencias reducidas durante la madrugada y continúan funcionando fuera del horario pico, algo fundamental para trabajadores nocturnos y pasajeros que regresan tarde desde Capital.
|Línea
|Servicio nocturno
|1) 166
|Sí, frecuencia reducida
|2) 96
|Sí
|3) 136
|Parcial
|4) 88
|Parcial
|5) 153
|Menor frecuencia
|6) 182
|Limitado
Aunque las esperas suelen extenderse durante la noche, varios colectivos de Morón a Capital continúan garantizando la conexión entre el conurbano oeste y la Ciudad de Buenos Aires durante gran parte de la madrugada.
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Cuáles suelen ser más rápidos de los colectivos Morón a Capital
No todas las líneas tienen los mismos tiempos de viaje: algunas cuentan con recorridos más directos y menos detenciones, mientras que otras priorizan cobertura territorial.
|Línea
|Característica
|1) 166
|Muy directa hacia Palermo
|2) 57
|Más rápida en tramos largos
|3) 136
|Buena conexión con Once
|4) Línea Sarmiento
|Generalmente la más rápida
Entre los colectivos de Morón a Capital, la rapidez del viaje suele depender tanto del recorrido como del tránsito sobre accesos clave como Rivadavia, Gaona o la Autopista del Oeste.
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Líneas con mayores quejas de inseguridad o saturación
Las horas pico, el hacinamiento y algunos episodios de inseguridad forman parte de las principales quejas que suelen repetirse entre usuarios de determinadas líneas que unen los colectivos Morón a Capital.
|Línea
|Problemas frecuentes
|1) 166
|Congestión y robos en horas pico
|2) 96
|Tramos muy cargados
|3) 136
|Demoras y saturación
|4) 88
|Viajes largos y hacinamiento
La saturación del transporte público continúa siendo uno de los principales problemas estructurales para quienes utilizan colectivos de Morón a Capital diariamente.
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Principales nodos de combinación
Liniers, Once, Primera Junta y Constitución aparecen entre los principales puntos de combinación para quienes utilizan colectivos desde el oeste bonaerense hacia distintos sectores porteños.
|Punto
|Conexiones
|1) Liniers
|Subte, tren y colectivos
|2) Once
|Línea Sarmiento + Subte A/H
|3) Primera Junta
|Subte A
|4) Palermo
|Subte D + tren San Martín
|5) Constitución
|Trenes Roca + Subte C
Estos centros de conexión permiten combinar colectivos, trenes y subtes, facilitando la movilidad diaria de miles de pasajeros metropolitanos.
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Alternativa más usada por los vecinos de Morón
Además de los colectivos, muchos vecinos del oeste eligen diariamente el tren de Línea Sarmiento como principal vía de acceso rápido hacia Capital Federal.
|Medio de transporte
|Ventaja principal
|1) Línea Sarmiento
|Rapidez hacia Once
|2) Colectivo 166
|Viaje directo a Palermo
|3) Colectivo 136
|Buena conexión con Once
|4) Tren + subte
|Mayor cobertura en CABA
La combinación entre tren, subte y colectivos sigue siendo el esquema de movilidad más utilizado por quienes viven en Morón y trabajan o estudian en la Ciudad de Buenos Aires.