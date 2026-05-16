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Colectivos Morón a Capital ida y vuelta: las líneas más usadas para viajar

Miles de vecinos utilizan diariamente los principales colectivos de Morón hacia Capital Federal para viajar a Once, Palermo, Constitución, Chacarita y otros puntos clave de CABA. Qué líneas funcionan, cuáles son más rápidas y cuáles mantienen servicio nocturno.

Por Andres Llinares

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Colectivos Morón a Capital son una de las búsquedas más frecuentes entre vecinos del oeste
Colectivos Morón a Capital son una de las búsquedas más frecuentes entre vecinos del oeste

Colectivos Morón a Capital son una de las búsquedas más frecuentes entre vecinos del oeste que necesitan viajar diariamente hacia distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá tenés todos los detalles. Miles de pasajeros utilizan todos los días líneas históricas como la 166, 136, 96, 153 y 88 para llegar a Once, Palermo, Constitución, Chacarita y otros barrios porteños.

Entre los principales colectivos de Morón a Capital, la línea 166 continúa siendo una de las más utilizadas por quienes buscan llegar de forma directa a Palermo atravesando zonas clave como Flores, Caballito y Once. En paralelo, la 136 y la 88 mantienen recorridos tradicionales hacia el centro porteño, mientras que la 96 conecta con Constitución y la 153 con Chacarita. Muchas de estas líneas funcionan además con servicios nocturnos o frecuencias extendidas.

Aunque el tren Línea Sarmiento sigue siendo el medio más rápido para llegar desde Morón a Capital Federal, los colectivos de Morón a CABA continúan ocupando un rol central para quienes necesitan viajes directos, conexiones específicas o recorridos sin combinación dentro de CABA.

Colectivos Morón a Capital. El 166 es tan conocido que lo uso hasta Milo J para promocionar uno de sus discos.
Colectivos Morón a Capital. El 166 es tan conocido que lo uso hasta Milo J como nombre para uno de sus discos.

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Colectivos que conectan Morón con CABA

Las líneas de colectivos de Morón a Capital siguen siendo una herramienta central para miles de trabajadores, estudiantes y vecinos que viajan diariamente entre el oeste bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

LíneaDestino principal
1) 166Palermo
2) 136Once / Primera Junta
3) 153Chacarita
4) 96Constitución
5) 88Once
6) 182Chacarita
7) 302Liniers, Ramos Mejía y conexiones metropolitanas
8) 55Belgrano
9) 57Plaza Italia

Con recorridos históricos y ramales que atraviesan gran parte del conurbano, los colectivos de Morón a Capital mantienen una conexión clave entre el oeste y los principales centros urbanos porteños.

Colectivos Morón a Capital. No solo el 166, también el 136 es muy utilizado.
Colectivos Morón a Capital. No solo el 166, también el 136 es muy utilizado.

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Qué colectivos van a cada zona de Capital

Dependiendo del destino final dentro de CABA, existen distintas líneas de colectivos de Morón a Capital que permiten llegar de manera directa hacia Once, Palermo, Constitución, Chacarita, Belgrano y otros barrios porteños.

Zona de CABALíneas desde Morón
1) Once88, 136
2) Palermo166, 57
3) Constitución96
4) Chacarita153, 182
5) RetiroConexiones indirectas
6) Caballito166, 96, 55
7) Flores166, 136, 96
8) Belgrano55
9) Primera Junta136

La variedad de recorridos convierte a los colectivos de Morón a Capital en una de las principales opciones de movilidad para los vecinos del oeste bonaerense.

Colectivos Morón a Capital. Acá tiene cada uno de los recorridos de Morón hacia Ciudad de Buenos Aires y viceversa.
Colectivos Morón a Capital. Acá tiene cada uno de los recorridos de Morón hacia Ciudad de Buenos Aires y viceversa.

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Colectivos nocturnos o con servicio extendido

Algunas líneas de colectivos Morón a Capital mantienen frecuencias reducidas durante la madrugada y continúan funcionando fuera del horario pico, algo fundamental para trabajadores nocturnos y pasajeros que regresan tarde desde Capital.

LíneaServicio nocturno
1) 166Sí, frecuencia reducida
2) 96
3) 136Parcial
4) 88Parcial
5) 153Menor frecuencia
6) 182Limitado

Aunque las esperas suelen extenderse durante la noche, varios colectivos de Morón a Capital continúan garantizando la conexión entre el conurbano oeste y la Ciudad de Buenos Aires durante gran parte de la madrugada.

Colectivos Morón a Capital. El 136 rápido se pintó de verde.
Colectivos Morón a Capital. El 136 rápido se pintó de verde.

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Cuáles suelen ser más rápidos de los colectivos Morón a Capital

No todas las líneas tienen los mismos tiempos de viaje: algunas cuentan con recorridos más directos y menos detenciones, mientras que otras priorizan cobertura territorial.

LíneaCaracterística
1) 166Muy directa hacia Palermo
2) 57Más rápida en tramos largos
3) 136Buena conexión con Once
4) Línea SarmientoGeneralmente la más rápida

Entre los colectivos de Morón a Capital, la rapidez del viaje suele depender tanto del recorrido como del tránsito sobre accesos clave como Rivadavia, Gaona o la Autopista del Oeste.

Colectivos Morón a Capital. El 136 común que para en todas las paradas.
Colectivos Morón a Capital. El 136 común que para en todas las paradas.

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Líneas con mayores quejas de inseguridad o saturación

Las horas pico, el hacinamiento y algunos episodios de inseguridad forman parte de las principales quejas que suelen repetirse entre usuarios de determinadas líneas que unen los colectivos Morón a Capital.

LíneaProblemas frecuentes
1) 166Congestión y robos en horas pico
2) 96Tramos muy cargados
3) 136Demoras y saturación
4) 88Viajes largos y hacinamiento

La saturación del transporte público continúa siendo uno de los principales problemas estructurales para quienes utilizan colectivos de Morón a Capital diariamente.

Colectivos Morón a Capital. Hay buenas líneas, y malas líneas. Hay líneas puntuales e higiénicas. Y hay líneas que no respetan los horarios y van y vienen todos sucios.
Colectivos Morón a Capital. Hay buenas líneas, y malas líneas. Hay líneas puntuales e higiénicas. Y hay líneas que no respetan los horarios y van y vienen todos sucios.

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Principales nodos de combinación

Liniers, Once, Primera Junta y Constitución aparecen entre los principales puntos de combinación para quienes utilizan colectivos desde el oeste bonaerense hacia distintos sectores porteños.

PuntoConexiones
1) LiniersSubte, tren y colectivos
2) OnceLínea Sarmiento + Subte A/H
3) Primera JuntaSubte A
4) PalermoSubte D + tren San Martín
5) ConstituciónTrenes Roca + Subte C

Estos centros de conexión permiten combinar colectivos, trenes y subtes, facilitando la movilidad diaria de miles de pasajeros metropolitanos.

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Alternativa más usada por los vecinos de Morón

Además de los colectivos, muchos vecinos del oeste eligen diariamente el tren de Línea Sarmiento como principal vía de acceso rápido hacia Capital Federal.

Medio de transporteVentaja principal
1) Línea SarmientoRapidez hacia Once
2) Colectivo 166Viaje directo a Palermo
3) Colectivo 136Buena conexión con Once
4) Tren + subteMayor cobertura en CABA

La combinación entre tren, subte y colectivos sigue siendo el esquema de movilidad más utilizado por quienes viven en Morón y trabajan o estudian en la Ciudad de Buenos Aires.

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