Ituzaingó y la Rendición de Cuentas volvieron a quedar en el centro del debate político del distrito en lo que ya es una constante. Pese a ello, se aprobó por mayoría en una sesión realizada el miércoles 13 de mayo de 2026 marcada por discusiones sobre el uso de los recursos públicos, el ajuste económico y el financiamiento universitario.

La sesión fue presidida por el titular dle Concejo Deliberante: Juan Manuel Álvarez Luna y tuvo como eje central la evaluación económica de la gestión municipal. Además de la aprobación de la Rendición de Cuentas en Ituzaingó, el cuerpo avanzó con la creación de una Comisión de Evaluación Urbanística destinada a intervenir en temas vinculados al ordenamiento territorial y al cuidado ambiental.

Ituzaingó y la Rendición de Cuentas: “Gestionar es sostener al pueblo”

La exposición principal sobre Ituzaingó y la Rendición de Cuentas en Ituzaingó estuvo a cargo de la concejal de Fuerza Patria, Valeria Susperreguy, quien defendió la administración municipal y vinculó la situación financiera local con el escenario económico nacional.

“Es verdad que la Argentina venía enfrentando dificultades, pero hoy vemos cierres de comercios y fábricas, trabajadores que pierden sus ingresos y una fuerte caída de la actividad económica. Este contexto exige respuestas concretas por parte del Estado Nacional”, pidió a la oposición ante las críticas a la gestión local.

Además defendió el rol del estado al afirmar que “es el sistema público el que tiene que dar soluciones” y entonces fue que destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para asistir a los vecinos frente a la crisis que genera el Gobierno Nacional al retirarse.

La concejal resumió la postura oficialista con una frase que atravesó buena parte del debate por la Rendición de Cuentas en Ituzaingó: “gestionar es sostener al pueblo en tiempos difíciles”.

Ituzaingó y la Rendición de Cuentas. Hubo críticas de la oposición pero visto lo hecho por el Gobierno Nacional no penetraron en el oficialismo.

Ituzaingó y la Rendición de Cuentas: la oposición

El bloque opositor decidió no acompañar a Ituzaingó y la Rendición de Cuentas y apuntó especialmente contra los gastos municipales destinados a publicidad y folletos informativos. Las críticas fueron respondidas por el concejal de Fuerza Patria, Alfredo Almeida, quien defendió esas partidas presupuestarias y aseguró que forman parte de políticas públicas de prevención y difusión de derechos.

“Gastamos en publicidad para que la gente se vacune, para que los vecinos y vecinas se enteren de muchos beneficios y derechos. Ituzaingó invierte en la gente, en obras, en salud, educación y cultura”, expresó.

En el tramo más duro de su intervención durante el debate por la Ituzaingó y la Rendición de Cuentas, Almeida agregó: “Lo malo es gastar la plata de la gente en cascadas, comprar propiedades y no poder justificarlas; lo malo es entregar al país», haciendo referencia a los gastos del Jefe de Gabinete Nacional, Manuel Adorni, y sus caprichos arquitectónicos y los convenios de Javier Milei con el capital extranjero.

La Universidad pública y el achique

En otro momento de la sesión, concejales oficialistas destacaron la multitudinaria movilización realizada en defensa de la universidad pública y reclamaron que “el Gobierno nacional cumpla la ley” de financiamiento universitario.

El debate se produjo luego de referencias a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, que volvió a reunir a estudiantes, docentes y organizaciones en distintos puntos del país.

Desde La Libertad Avanza, algunos concejales intentaron erróneamente relativizar la magnitud de la movilización y volvieron a plantear la necesidad de auditorías en las universidades nacionales, que, sugestivamente, se realizan cada seis meses.

“Que las universidades se dejen auditar”, señalaron durante el debate, al tiempo que sostuvieron que “no hay partidas” suficientes para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por la Justicia. Un cuestionamiento raro presentó La Libertad Avanza de Ituzaingó ya que la universidades recorrieron todos los canales instituciones con éxito pero el Poder Ejecutivo se declaró en rebeldía.

Ituzaingó creó una Comisión de Evaluación Urbanística

En la misma sesión donde se trató Ituzaingó y la Rendición de Cuentas, también se votó por mayoría la creación de la Comisión de Evaluación Urbanística, una herramienta que buscará “impulsar la participación ciudadana en temas vinculados al desarrollo urbano y al cuidado ambiental”.

Según se fundamentó en el proyecto, la iniciativa apunta a establecer criterios técnicos y consensuados para el tratamiento de distintas solicitudes urbanísticas, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica tanto a vecinos como a actores involucrados en el desarrollo de la ciudad. Podría decirse que Ituzaingó camina hacia un nuevo Código de Ordenamiento Urbano luego del crecimiento exponencial que tuvo en los últimos cinco años.

La propuesta establece la conformación de un “órgano técnico consultivo” dentro del ámbito legislativo destinado a analizar, dictaminar y elevar recomendaciones sobre situaciones no contempladas en el actual Código de Ordenamiennto Urbano.

De acuerdo al texto aprobado, la Comisión de Evaluación Urbanística deberá evaluar “las consecuencias en el ordenamiento territorial, la infraestructura urbana, el ambiente y el interés público” de distintos proyectos o pedidos urbanísticos.

El antecedente de la Rendición de Cuentas 2024 en Ituzaingó

La discusión sobre la Rendición de Cuentas en Ituzaingó volvió además sobre lo ocurrido en mayo de 2025, cuando la Rendición correspondiente al ejercicio 2024 —primer año de gestión de Pablo Descalzo— terminó aprobándose tras un empate 10 a 10.

En aquella oportunidad, el entonces presidente del Concejo Deliberante, Pablo Piana, utilizó el voto doble para destrabar la votación y permitir la aprobación del expediente oficial.

“Cuentas Claras”, el portal económico de Ituzaingó

Desde el oficialismo remarcaron además que la Municipalidad de Ituzaingó mantiene habilitado el portal “Cuentas Claras”, donde se publica información vinculada a presupuestos, ejecución financiera y movimientos administrativos de la gestión local.