Salario militar Milei quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un informe interno de las Fuerzas Armadas que reveló una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la llegada del actual Gobierno. Los datos muestran que los haberes militares aumentaron muy por debajo de la inflación y de los servicios básicos.

Salario militar Milei encendió las alarmas en las Fuerzas Armadas

Según el documento al que accedió LPO, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios militares registraron una suba acumulada del 139,03%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor avanzó un 219,14% en el mismo período.

La diferencia expone un derrumbe del ingreso real de miles de efectivos militares, tanto activos como retirados, en medio de un contexto marcado por el ajuste presupuestario y la crisis económica.

Los datos también reflejan que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles treparon un 417,41%, convirtiéndose en el mayor golpe al bolsillo de los uniformados.

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Servicios básicos y alimentos, los rubros más afectados

El informe muestra que los haberes militares partieron de una base de 100 puntos en diciembre de 2023 y llegaron a 239,03 puntos en marzo de 2026. En contraste, el IPC alcanzó 319,14 puntos y el costo de vivienda y servicios básicos escaló hasta 517,41.

La mayor brecha aparece justamente en los gastos esenciales. El costo de la vivienda, la electricidad, el agua y el gas más que quintuplicó su valor inicial, mientras que los salarios apenas lograron duplicarse.

En alimentos, el índice pasó de 100 a 289,91 puntos, muy por encima de los ingresos militares.

Fuentes castrenses señalaron que esta situación “profundiza el deterioro del poder adquisitivo” y genera una “creciente vulnerabilidad económica” en sectores de ingresos fijos.

Malestar con Carlos Presti y tensión interna

La crisis salarial también incrementó el malestar con el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien enfrenta cuestionamientos dentro de las Fuerzas Armadas por la falta de respuestas ante el deterioro económico del sector.

Fuentes militares hablaron de una “desazón general” y sostuvieron que gran parte del personal considera que Presti “no es la voz de las FFAA dentro del Gobierno”.

En paralelo, la crisis de la obra social militar y el ajuste en Defensa profundizaron el clima de tensión interna.

Sectores de la Fuerza Aérea Argentina incluso advirtieron que los recortes podrían afectar “severamente” la operatividad de los aviones F-16.

El plan Salario militar Milei que quedó frenado

La situación salarial venía arrastrando problemas desde años anteriores, aunque dentro de las Fuerzas Armadas sostienen que el deterioro se agravó desde la llegada de Javier Milei.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en Economía y Jorge Taiana en Defensa, se había iniciado un esquema de recomposición para equiparar salarios militares con los de las fuerzas de seguridad.

Ese proceso quedó interrumpido tras el cambio de gestión y, según las fuentes consultadas, muchos efectivos activos ahora deben buscar un segundo trabajo para poder sostener sus gastos básicos.

El Salario militar Milei se deshizo y los militares dejan las Fuerzas Armadas. La interna en Milei y Villaruel la pagan los uniformados. Nadie se salva de un entredicho con el Presidente de La Nación.

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Salario militar Milei: preocupación en las Fuerzas Armadas

Salario militar Milei se convirtió en uno de los temas de mayor preocupación dentro de las Fuerzas Armadas tras conocerse un informe interno que expone una fuerte caída del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Los datos muestran que los aumentos salariales quedaron muy por debajo de la inflación acumulada y del aumento de servicios esenciales.

El informe sobre salario militar Milei detalla que los haberes subieron un 139,03% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 219,14%. La situación impacta especialmente en efectivos activos, retirados y escalas salariales más bajas.

Dentro del debate por el salario militar Milei, también crece el malestar por el aumento de tarifas de vivienda, agua, electricidad y gas, que superaron el 417%. Fuentes militares aseguran que muchos efectivos ya deben buscar otros trabajos para sostener sus gastos básicos.

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