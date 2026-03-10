Ventas minoristas pymes cayeron 5,6% en febrero

Las pymes en Argentina atraviesan un escenario complejo, donde la cautela del consumidor y la adaptación a nuevas formas de pago marcan el ritmo del sector. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes en febrero de 2026 registraron una caída interanual del 5,6%. Este dato profundiza la tendencia negativa del inicio de año, acumulando una retracción del 5,2% en el primer bimestre.

A pesar de este descenso frente al mismo mes del año pasado, se observó un ligero repunte intermensual del 2,6% en la medición desestacionalizada, lo que ofrece un pequeño alivio tras un enero particularmente difícil. Sin embargo, la contracción generalizada es evidente: seis de los siete rubros analizados cerraron el mes con signo negativo.

Sectores más afectados y la excepción de Farmacia

El informe de CAME detalla que el proceso de contracción afectó con mayor dureza a sectores vinculados al hogar y el consumo discrecional:

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles : sufrieron la caída más estrepitosa con un -14,4% interanual. La competencia del gasto contra la canasta escolar y el receso estival limitaron las compras en este rubro.

: registró un retroceso del .

: registró un retroceso del . Alimentos y bebidas : este sector clave cayó un 8,7% interanual. El aumento en productos básicos como carnes y lácteos obligó a los hogares a reducir el volumen de compra, priorizando productos de subsistencia y marcas más económicas.

: este sector clave cayó un interanual. El aumento en productos básicos como carnes y lácteos obligó a los hogares a reducir el volumen de compra, priorizando productos de subsistencia y marcas más económicas. Textil e indumentaria: cerró con una baja del 7,4%.

En contraste, el rubro de Farmacia logró mantenerse a flote con un leve incremento del 0,3% interanual. Este comportamiento se explica por el carácter esencial de sus productos y la atención a través de obras sociales, aunque los comerciantes reportan una caída en el ticket promedio, centrando las ventas casi exclusivamente en medicamentos recetados.

Desafíos operativos y cambios en el consumo

El relevamiento destaca que la rentabilidad de los comercios pymes está bajo presión constante. Los propietarios señalaron que el alza en los costos de servicios y transporte impacta directamente en sus márgenes de ganancia. Además, la falta de liquidez en los hogares ha transformado la dinámica en el punto de venta:

Prioridad por la financiación: Las tarjetas de crédito, especialmente en planes de cuotas, se han convertido en el sostén principal del consumo. Búsqueda de beneficios: Los consumidores dependen cada vez más de promociones bancarias y descuentos por pago en efectivo para concretar sus compras. Gestión de stock reducida: Muchos comercios han limitado su reposición de mercadería a productos de alta rotación para no inmovilizar capital en un marco de incertidumbre.

Expectativas y futuro de las ventas minoristas pymes

A pesar del presente desafiante, la mirada hacia adelante muestra una mezcla de realismo y esperanza. El 38,8% de los comerciantes encuestados percibe que su situación empeoró respecto al año pasado. Sin embargo, al proyectar a un año, el 42,9% de los empresarios aguarda una mejora, mientras que un 46,6% cree que las condiciones se mantendrán estables.

En cuanto a la inversión, el clima sigue siendo gélido: el 57,6% de los propietarios considera que el marco actual no es apto para realizar desembolsos. El futuro del sector minorista pyme en los próximos meses quedará sujeto a la capacidad de los ingresos familiares para recuperar terreno frente a la inflación de costos y servicios.