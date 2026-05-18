Nuevo canal de Ituzaingó: Una vía directa para recibir alertas en tu celular

El acceso a la información pública y la gestión de reclamos urbanos dan un giro drástico. El nuevo canal de Ituzaingó en WhatsApp ya se encuentra operativo de forma oficial, permitiendo a los ciudadanos recibir reportes de tránsito, alertas meteorológicas y cronogramas de servicios directo en sus teléfonos.

Este nuevo canal de Ituzaingó tiene por objetivo la centralización de las urgencias vecinales: ya no será necesario navegar por múltiples plataformas o esperar comunicados tardíos para enterarse de un corte de calle por obra o de un operativo de vacunación barrial.

El uso del nuevo canal de Ituzaingó se consolida como la vía más eficiente para mitigar el impacto de los incidentes viales cotidianos.

La iniciativa del nuevo canal de Ituzaingó, coordinada por la Secretaría de Imagen y Comunicación del municipio, se presenta como un entorno seguro libre de spam, diseñado exclusivamente para emitir datos verificados y oficiales de interés comunitario.

Qué información recibirán los vecinos en WhatsApp a través del nuevo canal de Ituzaingó

La fisonomía de la comunicación gubernamental local muta hacia un esquema de alertas dinámicas. Al sumarse al nuevo canal de Ituzaingó, los usuarios contarán con un flujo de datos específicos divididos en cuatro grandes áreas de interés diario:

Gestión urbana: Reportes sobre el avance de obras públicas, pavimentaciones, cortes de calles programados y desvíos de colectivos.

Reportes sobre el avance de obras públicas, pavimentaciones, cortes de calles programados y desvíos de colectivos. Salud y comunidad: Alertas sobre operativos sanitarios, campañas de vacunación gratuitas, castraciones de mascotas y farmacias de turno.

Alertas sobre operativos sanitarios, campañas de vacunación gratuitas, castraciones de mascotas y farmacias de turno. Agenda recreativa: Cartelera completa de actividades culturales gratuitas, eventos deportivos en polideportivos y ferias itinerantes de fin de semana.

Cartelera completa de actividades culturales gratuitas, eventos deportivos en polideportivos y ferias itinerantes de fin de semana. Seguridad y emergencias: Alertas meteorológicas tempranas emitidas por Defensa Civil y números de asistencia rápida ante contingencias.

Para resguardar la comodidad de los suscriptores, el nuevo canal de Ituzaingó no funciona como un grupo de chat convencional, lo que impide que las cuentas de los vecinos queden expuestas ante terceros, garantizando la privacidad de los datos personales.

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Cómo unirse al nuevo canal de Ituzaingó hoy mismo

El proceso de suscripción del nuevo canal de Ituzaingó se ha simplificado para asegurar que personas de todas las edades puedan incorporarse sin dificultades técnicas. Los interesados que deseen acceder a este servicio informativo solo deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar desde el teléfono celular al enlace oficial abreviado provisto por la comuna https://surli.cc/ohxnzd. Una vez dentro de la aplicación de WhatsApp, presionar el botón superior que indica «Seguir». Activar el ícono de la campana de notificaciones para recibir los avisos en tiempo real, evitando que los mensajes queden archivados en la pestaña de novedades. ¡Listo! Ya estás en el nuevo canal de Ituzaingó

La red de plataformas digitales del Municipio

El despliegue del nuevo canal de Ituzaingó en la aplicación de Meta no anula las vías de comunicación preexistentes, sino que complementa un ecosistema digital que busca captar diferentes perfiles de usuarios en el Gran Buenos Aires. El Municipio mantiene activos sus perfiles en redes tradicionales para la difusión de piezas audiovisuales y crónicas de gestión.

Las vías alternativas en internet, más allá del nuevo canal de Ituzaingó, incluyen las cuentas de Instagram, la plataforma de videos cortos TikTok y la página oficial de Facebook. Sin embargo, a diferencia de estas redes donde los algoritmos limitan el alcance de las publicaciones, el canal de WhatsApp asegura un impacto directo en la pantalla del vecino.

Trámites en línea y la aplicación «Mi Ituzaingó»

Para gestiones que requieran interactuar con la administración, el portal web institucional y la aplicación móvil gratuita «Mi Ituzaingó» siguen siendo los únicos canales validados para la autogestión más allá del nuevo canal de Ituzaingó.

A través de estas plataformas, los vecinos pueden emitir boletas de tasas municipales, solicitar turnos para licencias de conducir, realizar denuncias por ruidos molestos o consultar el estado de expedientes iniciados. El objetivo de la Secretaría de Imagen y Comunicación es que el canal de WhatsApp funcione como el «faro informativo» que redireccione a los ciudadanos hacia estos servicios web cuando deban resolver una gestión administrativa concreta.

Ventanilla Única y atención presencial para reclamos

Para aquellos sectores de la población que prefieran los canales tradicionales o necesiten iniciar reclamos que requieran documentación física que el nuevo canal de Ituzaingó no pueda resolver, el Municipio mantiene operativas sus líneas telefónicas y dependencias descentralizadas de lunes a viernes, en el horario habitual de 8:00 a 15:00 horas.

Atención telefónica: Comunicándose a las líneas fijas 5068-9300 o 2120-1800 para asistencia guiada.

Comunicándose a las líneas fijas o para asistencia guiada. Atención presencial: En las oficinas de la Ventanilla Única de atención al vecino, situada en la Peatonal Eva Perón 848.

La digitalización de los servicios de cercanía y el nuevo canal de Ituzaingó es un paso clave para reducir las filas en los edificios públicos y mejorar los tiempos de respuesta del Estado local. Al sumarse al canal de mensajería, la comunidad de Ituzaingó adquiere una herramienta de control y consulta permanente, transformando su teléfono en un monitor directo de la realidad de su propio barrio.

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