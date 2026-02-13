Incendio en el Vagón Cultural de Castelar: comienzan las tareas de limpieza y recuperación

Incendio en el Vagón Cultural de Castelar que días atrás golpeó al emblemático lugar, dejó una postal de dolor y bronca entre los vecinos, pero también activó una rápida respuesta municipal: comenzaron las tareas de limpieza y recuperación en la Plaza del Vagón, un espacio clave para la vida cultural y comunitaria del barrio que ahora busca ponerse nuevamente de pie.

Solo tristeza puede dar destruir el patrimonio que es de todos, tristeza y bronca también

Tras el incendio ocurrido días atrás, el Municipio avanza con tareas de limpieza y reacondicionamiento en la Plaza del Vagón, en Castelar, un espacio emblemático para la comunidad. El fuego afectó el sector del Vagón Cultural, generando preocupación entre vecinos y organizaciones que suelen utilizar el predio para actividades recreativas y culturales.

Limpieza por dentro y por fuera del Vagón Cultural de Castelar

Las tareas la llevaron adelante los trabajadores municipales. Retiraron residuos, removieron el material dañado e hicieron un acondicionamiento general del lugar. Desde el Municipio señalaron que esta intervención constituye una primera etapa para la posterior recuperación integral y puesta en valor del espacio público.

Así lo dejaron, ahora empezó la restauración, llevará semanas: fue intencional o un accidente?

La Plaza del Vagón es utilizada habitualmente para encuentros vecinales, ferias, talleres culturales y actividades al aire libre, por lo que su recuperación resulta clave para la vida social del barrio. En cuanto a las causas del incendio, se informó que se inició una investigación para determinar cómo se originó el fuego y si hubo responsabilidad de terceros. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los daños y planificando las próximas obras para restituir plenamente el lugar.