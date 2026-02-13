CulturaHistoriasInseguridad

Incendio en el Vagón Cultural de Castelar: comienzan las tareas de limpieza y recuperación

Tras el incendio que afectó al Vagón Cultural en Castelar, el Municipio inició tareas de limpieza y recuperación en la Plaza del Vagón. El espacio, clave para actividades culturales y encuentros vecinales, busca ser puesto nuevamente en valor mientras avanza la investigación para determinar cómo se originó el fuego.

Por Andres Llinares

Publicación

Incendio en el Vagón Cultural de Castelar que días atrás golpeó al emblemático lugar, dejó una postal de dolor y bronca entre los vecinos, pero también activó una rápida respuesta municipal: comenzaron las tareas de limpieza y recuperación en la Plaza del Vagón, un espacio clave para la vida cultural y comunitaria del barrio que ahora busca ponerse nuevamente de pie.

Solo tristeza puede dar destruir el patrimonio que es de todos, tristeza y bronca también
Tras el incendio ocurrido días atrás, el Municipio avanza con tareas de limpieza y reacondicionamiento en la Plaza del Vagón, en Castelar, un espacio emblemático para la comunidad. El fuego afectó el sector del Vagón Cultural, generando preocupación entre vecinos y organizaciones que suelen utilizar el predio para actividades recreativas y culturales.

Limpieza por dentro y por fuera del Vagón Cultural de Castelar
Las tareas la llevaron adelante los trabajadores municipales. Retiraron residuos, removieron el material dañado e hicieron un acondicionamiento general del lugar. Desde el Municipio señalaron que esta intervención constituye una primera etapa para la posterior recuperación integral y puesta en valor del espacio público.

Así lo dejaron, ahora empezó la restauración, llevará semanas: fue intencional o un accidente?
La Plaza del Vagón es utilizada habitualmente para encuentros vecinales, ferias, talleres culturales y actividades al aire libre, por lo que su recuperación resulta clave para la vida social del barrio. En cuanto a las causas del incendio, se informó que se inició una investigación para determinar cómo se originó el fuego y si hubo responsabilidad de terceros. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los daños y planificando las próximas obras para restituir plenamente el lugar.

