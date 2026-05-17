Sumo empezó a gestarse mucho antes de convertirse en una de las bandas más influyentes del rock argentino. Antes de los escenarios masivos, de los discos históricos y de la explosión cultural que encabezó Luca Prodan, hubo un pequeño garage en Hurlingham donde comenzaron a escucharse los primeros acordes de una revolución musical que cambiaría para siempre la escena nacional.

Acá te dejamos una entrevista muy simple pero con gran humor en el que Luca rechaza que es un reventado. Y sobre el final de la nota, otro video que es una perla. ✅​✅​✅​👇​:

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Todo ocurrió en 1982, en la casa de Tito “Fargo” Daviero, sobre la calle Gounod, casi esquina Villarroel. Allí, durante el cumpleaños número 24 del guitarrista, quedó retratada una postal histórica: Fargo, Diego Arnedo, Luca Prodan y el joven baterista Superman Troglio, nombres que poco tiempo después quedarían ligados para siempre a la historia de Sumo.

Suma y Luca fueron el alma bohemia para sentir cada día los pies en la tierra.

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Por entonces, Fargo integraba un trío de ska llamado Oiga Diga, junto a Troglio y Leandro Carrizo, mientras comenzaba a moverse en el circuito under porteño. En una de esas noches de ensayo en el mítico Café Einstein, Luca escuchó tocar a los músicos y rápidamente conectó con ellos, especialmente con Fargo, quien terminó invitándolo a improvisar en su casa de Hurlingham.

Luca, el hombre de su sumo que dejó su legado: Divididos y Las Pelotas.

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El garage donde comenzó a tomar forma Sumo

Fue en ese garage del Oeste bonaerense, a metros de Bustamante y Vergara, donde empezaron a surgir las primeras bases musicales que luego marcarían la identidad de Sumo. Allí nació también la experiencia de la Hurlingham Reggae Band, un proyecto breve pero decisivo para el desarrollo del reggae argentino.

La Hurlingham Reggae Band que luego se convertiría en SUMO.

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Luca detectó enseguida el talento de Superman Troglio para tocar ritmos jamaiquinos, algo totalmente inusual en la Argentina de comienzos de los años ‘80. Apenas dos años después, el baterista terminaría incorporándose oficialmente a Sumo.

En el bajo apareció además otro nombre fundamental: Diego Arnedo, futuro integrante de Divididos, que comenzó a participar de aquellas zapadas donde reggae, ska y rock experimental convivían de manera natural.

Gran parte de los reggaes que luego grabaría Sumo nacieron justamente en ese contexto de improvisaciones nocturnas, largas reuniones musicales y ensayos under que se desarrollaban en Hurlingham.

La Hurlingham Reggae Band que luego se convertiría en SUMO. Ensayando en el primer garage de Hurlingham.

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Cómo Sumo cambió la historia del rock argentino

Mientras Sumo comenzaba lentamente a crecer, la Hurlingham Reggae Band recorrió durante un año el circuito alternativo de Buenos Aires. El proyecto se mantuvo activo hasta fines de 1983, cuando Fargo decidió dar un paso clave en su carrera y sumarse a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su marca quedó especialmente reflejada en Oktubre, donde las guitarras de Fargo mostraban una fuerte influencia del estilo de Mark Knopfler.

El nacimiento de Sumo en el Oeste

La historia de Sumo no comenzó en un gran estudio ni en un escenario importante. Empezó en un pequeño garage de Hurlingham, entre amigos, instrumentos y noches interminables de música experimental. Lo que parecía una simple reunión under terminó convirtiéndose en uno de los momentos fundacionales más importantes del rock argentino.

Con el paso de los años, ese rincón del Oeste quedó ligado para siempre al origen de Sumo, una banda que transformó la música nacional y dejó una huella imposible de borrar.

Acá te dejamos lo más groso, la famosa entrevista hecha en 1987 por dos adolescentes con la cual Jorge Lanata hiciera un programa de antología ✅​✅​✅​👇​:

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Fotos de la muy recomendable y generasa Fan Page: Hurlingham tiene Historia (accedes haciendo click)

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