Tragedia en Morón: una beba murió ahogada al caer en un balde

Tragedia en Morón: una beba de un año y tres meses murió ahogada tras caer dentro de un balde con agua en una vivienda de Castelar. La menor fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero los médicos no lograron salvarle la vida. La Justicia bonaerense investiga cómo ocurrió el dramático episodio.

Conmoción en Castelar por la tragedia en Morón

La tragedia en Morón ocurrió durante la tarde del martes 2 de abril en la localidad de Castelar, donde la pequeña se encontraba al cuidado de su abuela.

Según reconstruyeron los investigadores, la madre de la víctima —una adolescente— había dejado a la beba en la vivienda familiar. En medio de un descuido, la menor habría caído dentro de un balde con agua y terminó asfixiándose en cuestión de minutos.

La desesperación fue inmediata. El abuelo de la criatura la trasladó de urgencia a la UPA 9 de Villa Tesei, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, la nena llegó sin signos vitales.

Vecinos de la zona aseguraron que todo ocurrió en medio de una escena de profunda angustia familiar y conmoción barrial.

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La Justicia investiga cómo ocurrió la tragedia en Morón

Tras confirmarse el fallecimiento, tomó intervención la Comisaría Séptima de Castelar Norte y la causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Corripio, titular de la UFIyJ N°8 de Morón.

Los investigadores intentan determinar con precisión cómo ocurrió el accidente doméstico y reconstruir los minutos previos a la caída de la menor dentro del recipiente con agua.

Hasta el momento, el expediente es investigado como una muerte accidental.

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Los riesgos de los accidentes domésticos con bebés

Especialistas advierten que los ahogamientos en recipientes pequeños representan uno de los accidentes domésticos más peligrosos para bebés y niños pequeños, debido a que pueden producirse en pocos segundos y en muy poca cantidad de agua.

La tragedia en Morón volvió a generar preocupación por este tipo de episodios, que suelen producirse en momentos de distracción dentro del hogar.

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Dolor y conmoción en Morón

La tragedia en Morón generó un fuerte impacto en vecinos de Castelar, especialmente entre familias del barrio que siguieron con conmoción las primeras horas posteriores al hecho. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los peritos trabajan para establecer cuánto tiempo permaneció la menor dentro del recipiente con agua antes de ser encontrada por sus familiares.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, la beba fue trasladada de urgencia por su abuelo hacia la UPA 9 de Villa Tesei, ubicada en Villa Tesei. Allí, el personal médico activó inmediatamente el protocolo de emergencia pediátrica y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, aunque finalmente se confirmó el fallecimiento de la menor por asfixia por inmersión.

La tragedia en Morón volvió a poner el foco sobre los accidentes domésticos que involucran a bebés y niños pequeños dentro del hogar. Especialistas en pediatría y emergencias suelen advertir que recipientes con poca cantidad de agua —como baldes, palanganas o bañeras— pueden representar un riesgo extremo para menores de corta edad, debido a que un accidente de este tipo puede producirse en apenas segundos.

Otro caso similar que conmocionó al país

Un episodio de características similares ocurrió en febrero de 2025 en la provincia de Mendoza, cuando un bebé de un año y medio murió ahogado tras caer dentro de una pileta en un quincho alquilado de Maipú.

Según informaron fuentes oficiales en aquel momento, el niño cayó al agua durante un momento de distracción de los adultos. Tras advertir su ausencia, sus familiares comenzaron a buscarlo y lo encontraron dentro de la pileta.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos realizaron maniobras de RCP, aunque finalmente confirmaron su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento.