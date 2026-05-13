Fuerzas Armadas: atraviesan horas de fuerte preocupación tras un nuevo ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre el Presupuesto 2026. La reducción del 2,6% en distintas partidas del Ministerio de Defensa amenaza con impactar en áreas sensibles del funcionamiento militar, desde el pago de servicios básicos hasta la alimentación diaria de soldados en distintos cuarteles del país.

La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y generó fuerte malestar dentro de las Fuerzas Armadas. El ajuste aparece además en contradicción con el discurso del presidente Javier Milei, que en reiteradas ocasiones prometió fortalecer y reequipar a las Fuerzas Armadas argentinas.

Alertan por alimentos, luz y gas en unidades militares

De acuerdo con fuentes del Ejército citadas en el informe original, la reducción presupuestaria agravará problemas que ya venían registrándose en las Fuerzas Armadas. Entre las principales preocupaciones aparecen las dificultades para garantizar raciones alimentarias y sostener servicios esenciales como luz, gas y agua en unidades militares de todo el país.

Dentro de las Fuerzas Armadas sostienen que muchos soldados dependen directamente de la comida que reciben en los cuarteles debido a los bajos salarios actuales. También advirtieron que la reducción afectará la operatividad, el mantenimiento logístico y el funcionamiento general del sistema de Defensa.

El detalle del recorte en las Fuerzas Armadas

El ajuste supera los $48.900 millones y alcanza a todas las áreas vinculadas al sistema de Defensa nacional. La decisión impacta sobre las tres fuerzas, el Estado Mayor Conjunto y distintas áreas operativas relacionadas con las Fuerzas Armadas.

Área afectada Recorte 1) Fuerza Aérea Argentina Más de $16.500 millones 2) Ejército Argentino Más de $12.622 millones 3) Armada Argentina Más de $11.820 millones 4) Estado Mayor Conjunto $1.962 millones 5) Ministerio de Defensa Más de $6.055 millones 6) IAF $55 millones

La fuerza más afectada por la reducción presupuestaria es la Fuerza Aérea Argentina, seguida por el Ejército Argentino y la Armada Argentina. Dentro de las Fuerzas Armadas existe preocupación porque parte de esos fondos estaban destinados al sostenimiento operativo, mantenimiento logístico y funcionamiento básico de unidades militares en todo el país.

Además del impacto sobre equipamiento y operatividad, el ajuste también amenaza áreas sensibles de las Fuerzas Armadas como la provisión de alimentos, servicios esenciales y programas vinculados al reequipamiento militar.

Un infografía para saber el estado de las Fuerzas Armadas luego de que Milei y Villarruel se pasearan arriba de un tanque por la Ciudad de Buenos Aires

Se frena financiamiento para helicópteros navales

Uno de los puntos más sensibles del ajuste en las Fuerzas Armadas es la eliminación del crédito externo destinado a la compra de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano. Ese financiamiento formaba parte de un proyecto de modernización de la capacidad aeronaval argentina.

Las fuentes consultadas señalaron además que continúa el programa de incorporación de aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, aunque reconocieron incertidumbre sobre la continuidad financiera futura. Hasta el momento llegaron seis de las 24 aeronaves previstas para las Fuerzas Armadas argentinas.

También golpea al FONDEF y a la obra social militar

El ajuste también alcanza al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), herramienta creada para financiar reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Según el informe, perderá alrededor de $3.300 millones destinados a equipamiento y seguridad.

En paralelo, persiste la crisis de la obra social militar OSFA, que arrastra una deuda cercana a los $300.000 millones y atraviesa serios problemas de atención para sus afiliados. La situación derivó incluso en cambios recientes dentro de su conducción.

Desconfianza dentro de las Fuerzas Armadas

Aunque el Gobierno anunció un “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, que promete destinar parte de los ingresos por venta de inmuebles estatales y privatizaciones al área de Defensa, dentro de las Fuerzas Armadas existe fuerte escepticismo respecto de que esos recursos terminen impactando realmente en el funcionamiento cotidiano de los cuarteles y las capacidades operativas.