Arte a la olla: el proyecto solidario que combina cultura, veganismo y asistencia en Morón, Ramos Mejía y Moreno

Arte a la olla se convirtió en una experiencia comunitaria que une cultura, asistencia social y veganismo en distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense: Morón, Ramos Mejía y Moreno. A través de recitales, ferias, proyecciones y eventos artísticos, un grupo de voluntarios recauda fondos para sostener a Olla Vegana, una organización que desde hace siete años reparte comida de origen vegetal en Morón, Ramos Mejía y Moreno.

La iniciativa nació con una doble intención: garantizar platos de comida para personas en situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, generar espacios de expresión cultural y participación comunitaria.

Qué es Arte a la olla y cómo funciona

“Arte a la olla se hizo para alimentar y expresar”, resume Agustina Gentile, una de las organizadoras del proyecto. Según explica, el objetivo es que personas atravesadas por dificultades económicas puedan encontrar no solo asistencia alimentaria, sino también un espacio para compartir experiencias, mostrar trabajos artísticos o vender productos.

La propuesta se sostiene mediante actividades culturales abiertas al público. En cada encuentro puede haber música en vivo, obras de teatro, muestras de pintura, ciclos de cine, ferias de emprendedores y documentales vinculados a temas sociales y ambientales.

La entrada suele tener un valor simbólico destinado íntegramente a financiar la compra de alimentos e insumos para las recorridas solidarias de Olla Vegana.

“Hoy pagar tres mil o cuatro mil pesos no es nada comparado con todo lo que se puede generar desde un espacio así”, señala Gentile.

En los eventos de Arte a la Olla hay obras de teatro, de pintura, de música y feriantes.

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Eventos culturales y espacios comunitarios

Gran parte de las actividades de Arte a la olla se realizan en espacios culturales autogestionados. Uno de los lugares habituales es la Casona Cultural de Morón, donde además de espectáculos se organizan ferias y ventas de merchandising solidario, como bolsas de tela y productos artesanales. Si tocas ahí, en donde figura en celeste, vas poder comunicarte con ellos.

La propuesta cultural cambia en cada edición. Durante el último 8 de marzo, por ejemplo, se proyectaron materiales audiovisuales relacionados con el debate sobre el aborto y las consecuencias de la clandestinidad. Más tarde, en el marco del 24 de marzo, el colectivo organizó la proyección de un documental sobre Norita Cortiñas, histórica referente de derechos humanos.

«Belén», la película que pasaron por el 8 de marzo en la Casona Cultural de Morón en el marco del evento de Arte a la Olla.

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“La mayoría son trabajadores que atraviesan momentos difíciles”

Desde la organización destacan que buena parte de quienes participan de Arte a la olla son trabajadores afectados por la crisis económica actual.

“Toda la gente que forma parte de la olla, incluso quienes reciben ayuda, es gente trabajadora. Muchos atraviesan situaciones de vulnerabilidad y tener un espacio donde vender sus productos o mostrar lo que hacen es muy importante”, explica Gentile.

En ese sentido, el proyecto busca funcionar también como una red de contención social y de visibilización para artistas, emprendedores y vecinos que quedaron fuera de los circuitos tradicionales.

Olla Vegana: siete años repartiendo comida en el Oeste

Detrás de Arte a la olla funciona Olla Vegana, una organización solidaria que desde hace siete años realiza jornadas de asistencia alimentaria en distintos puntos del Oeste bonaerense.

Actualmente, el grupo reparte comida todos los martes en la Plaza Céntrica General San Martín, los jueves en la Plaza La Roche y los viernes en la Plaza Mariano Moreno. Según detallan desde la organización, alrededor de 70 voluntarios participan de las actividades y unas 600 personas reciben asistencia semanalmente.

Toda la comida elaborada es de origen vegetal. Desde el colectivo sostienen que el veganismo no solo responde a una decisión alimentaria, sino también ambiental y ética.

La comunidad de Arte a la Olla en plena concentración

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Arte a la olla y una red solidaria que sigue creciendo

En medio de una situación económica cada vez más compleja, Arte a la olla comenzó a consolidarse como una experiencia comunitaria que mezcla cultura, organización barrial y asistencia social.

Con pocos recursos, trabajo voluntario y una fuerte presencia territorial, el proyecto intenta construir espacios de encuentro y acompañamiento en barrios donde la crisis golpea con fuerza creciente.