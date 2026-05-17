Emilio Pettoruti: el hombre que dinamitó el arte argentino y escandalizó Buenos Aires, su obra llega a Ituzaingó

Emilio Pettoruti no fue solamente un pintor. Fue una explosión cultural. Un artista que regresó de Europa en 1924 y le declaró la guerra estética a la Argentina conservadora. Mientras el país todavía veneraba cuadros clásicos de gauchos solemnes, vacas, paisajes rurales y escenas costumbristas, apareció con cubismo, geometría, futurismo, abstracción, máscaras, músicos fragmentados y composiciones imposibles. Lo trataron de loco, de provocador y hasta de destructor del arte tradicional. Pero con el tiempo, Emilio Pettoruti terminó cambiando para siempre la historia del arte argentino.

Emilio Pettroruti. de joven, en su estudio en la Ciudad de Buenos Aires

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Dónde nació Emilio Pettoruti y cómo comenzó su revolución artística

Emilio Pettoruti nació el 1 de octubre de 1892 en La Plata, dentro de una familia italiana de clase media acomodada. Su padre, José Pettoruti, trabajaba en actividades comerciales y administrativas, mientras que su madre, Adela Tarsia, también provenía de inmigrantes italianos. Desde muy joven, mostró un talento extraordinario para el dibujo y la pintura. Uno de los primeros en detectar ese potencial fue su abuelo materno, José Casaburi, quien impulsó activamente su formación artística.

La infancia del artista transcurrió en una ciudad completamente distinta al viejo Buenos Aires tradicionalista. La geometría perfecta y el diseño moderno de La Plata terminarían influyendo profundamente en su mirada artística, especialmente en la obsesión posterior por las formas geométricas y la precisión visual.

Pettoruti y una crítica favorable en el diario La Razón de 1935

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Las caricaturas que le abrieron las puertas de Europa

Antes de convertirse en el gran revolucionario del arte argentino, Emilio Pettoruti ya llamaba la atención en La Plata por sus caricaturas y retratos satíricos. En 1911, con apenas entre 18 y 19 años, llegó a exhibir 46 caricaturas en la sala de exposiciones de un periódico local.

En aquella época, las caricaturas tenían enorme importancia dentro del mundo político y periodístico porque la reproducción fotográfica todavía era limitada y costosa. Muchas veces funcionaban como el equivalente visual de las fotografías actuales: servían para representar políticos, ilustrar noticias y generar impacto inmediato.

Uno de esos dibujos cambiaría para siempre su vida: una caricatura del dirigente político Rodolfo Sarrat, quien quedó impactado por el talento del joven artista. Rodolfo Sarrat terminó ayudándolo económicamente para facilitar la beca que le permitió viajar a Europa en 1913.

Entre las obras más importantes de aquella etapa aparece el “Retrato de Cleto Ciochini” (1913), realizado en tinta sobre cartón fino. La pieza ya mostraba rasgos que después marcarían toda su obra: deformación de figuras, síntesis visual y ruptura con el realismo clásico.

«El Quinteto» de Emilio Pettorutti con músicos geométricos y estilo cubista argentino

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El viaje a Europa que transformó a Emilio Pettoruti

En 1913, el pintor consiguió una beca para viajar a Europa gracias a sus caricaturas y dibujos. Aquel viaje cambió para siempre su vida y también la historia del arte argentino.

En Italia, estudió a maestros del Renacimiento como Giotto, Masaccio y Fra Angelico, pero al mismo tiempo comenzó a vincularse con las vanguardias europeas que revolucionaban el arte moderno. Leía la revista futurista Lacerba, conoció artistas de avanzada y expuso en la mítica galería Der Sturm de Berlín. Más tarde, en París, conoció al cubista español Juan Gris, una influencia decisiva para su evolución artística.

Durante esos años europeos, también coincidió con algunas de las figuras más revolucionarias del siglo XX: A) Pablo Picasso; B) Marc Chagall; C) Paul Klee; D) Gino Severini y otros referentes de las vanguardias europeas. En Argentina, sus contemporáneos fueron figuras como Xul Solar, Antonio Berni, Raúl Soldi, Lino Enea Spilimbergo y Benito Quinquela Martín, aunque ninguno provocó una ruptura estética tan explosiva como la que generó el artista platense en 1924.

Cuando regresó a Argentina en 1924, ya no era solamente un dibujante talentoso de La Plata: volvía convertido en uno de los artistas más modernos y disruptivos de América Latina.

Emilio Pettoruti y la ruptura total con el arte clásico argentino

Desde muy joven, mostró una personalidad rebelde. Abandonó la Academia de Bellas Artes porque consideraba que podía aprender más fuera del sistema académico tradicional. Esa decisión anticipaba lo que sería toda su carrera: una pelea constante contra las estructuras rígidas y conservadoras.

Durante sus años en Europa, Emilio Petorutti absorbió influencias del cubismo, el futurismo, el constructivismo y la abstracción, aunque siempre rechazó quedar encerrado dentro de un único movimiento artístico. También trabajó en escenografías, vitrales y mosaicos, incorporando materiales y efectos lumínicos innovadores para la época.

El día que Emilio Pettoruti escandalizó Buenos Aires

Cuando volvió a Argentina en 1924, el ambiente artístico local seguía dominado por el academicismo clásico y las escenas rurales tradicionales. Entonces llegó la muestra que cambió todo. La exposición en la histórica Galería Witcomb, ubicada sobre la calle Florida y considerada el gran epicentro artístico de la época en Buenos Aires, provocó un escándalo gigantesco. La galería pertenecía al fotógrafo y empresario inglés nacionalizado argentino Alejandro Witcomb, y exponer allí significaba ingresar directamente al corazón del establishment cultural argentino.

El 13 de octubre de 1924, una multitud enfurecida llegó a amenazar con destruir las pinturas “futuristas” del recién llegado Emilio Pettoruti, quien volvía tras once años becado en Europa. El rechazo fue tan feroz que durante años el artista mantuvo sus cuadros protegidos con vidrio porque mucha gente los escupía. Apenas algunos intelectuales del grupo Martín Fierro, especialmente Oliverio Girondo, salieron a defenderlo, mientras el pintor ya había expuesto en la prestigiosa galería berlinesa Der Sturm, junto a artistas como Pablo Picasso, Marc Chagall y Paul Klee.

Las obras parecían llegadas de otro planeta. Había figuras fragmentadas, geometría extrema, cubismo, abstracción y personajes sin ojos. Muchos se burlaban frente a las pinturas y otros directamente las insultaban. Algunos críticos llegaron a definirlas como “una grave ofensa inferida a la dignidad del país”, mientras otros trataban sus cuadros de “mamarrachos” influenciados por corrientes extranjeras.

El rechazo fue tan fuerte que la revista de vanguardia Martín Fierro terminó convirtiéndose en uno de los pocos espacios culturales que defendieron públicamente al pintor frente a la crítica conservadora. El gran artista Xul Solar aseguró entonces que nadie podría negar la potencia transformadora de su obra.

La polémica continuó incluso años después. Obras como “Bailarines” también generaron escándalo cuando comenzaron a ingresar en instituciones públicas argentinas, donde muchos sectores todavía rechazaban el cubismo y el futurismo que representaba el creador platense.

Pese a las fuerzas críticas, ataques a sus obras y a su personas, la revista Martín Fierro salió a respalda al Emilio Petorutti

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El reconocimiento que tardó años en llegar

La consagración institucional de Emilio Pettoruti tardó muchísimo más de lo que imaginaban incluso sus propios defensores. Durante años, gran parte del establishment artístico argentino rechazó sus pinturas cubistas y futuristas, considerándolas incomprensibles y peligrosas para el arte tradicional.

Sin embargo, la historia terminó cambiando. Nota publicada por La Razón el 31 de octubre de 1935, donde Emilio Pettoruti confesó tras el ingreso de “El Arlequín” al Museo Nacional de Bellas Artes: “Yo creí que nunca iba a figurar un cuadro mío en el Museo y cuando ayer me dieron la noticia, pensé: ‘Ya estás muerto y en el cementerio, Pettor’”, una frase con la que el artista expresó que ya se había resignado a no recibir nunca reconocimiento oficial en Argentina tras años de rechazo a su obra de vanguardia.

El propio diario resumía el momento como una verdadera reivindicación artística: “Pettoruti, pintor rechazado durante muchos años en el Salón, logró finalmente ingresar al Museo Nacional de Bellas Artes con su obra ‘El Arlequín’, en una consagración que marcó el reconocimiento oficial a uno de los artistas más discutidos de la vanguardia argentina.”

Un trío de arlequines de Emilio Petorutti

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Todos los puntos escandalosos que atravesaron la carrera de Emilio Pettoruti

La carrera del artista estuvo atravesada por polémicas permanentes y conflictos culturales: A) la exposición de 1924 fue considerada un escándalo nacional; B) muchos críticos lo acusaban de destruir el arte argentino tradicional; C) sus cuadros cubistas y abstractos eran tratados como “incomprensibles”; D) las figuras sin ojos y los arlequines provocaban desconcierto y rechazo; E) sectores conservadores afirmaban que “europeizaba” la cultura argentina; F) durante su paso por Italia, convivió con el clima político del ascenso fascista; G) terminó enfrentado con sectores conservadores dentro del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata; H) renunció a la dirección del museo en medio de tensiones políticas durante el peronismo; I) finalmente, decidió volver a Europa en 1952, alejándose definitivamente de Argentina, y murió en París, Francia, el 16 de octubre de 1971, a los 79 años.

Emilio Pettoruti y los músicos sin ojos que marcaron época

Uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Emilio Pettoruti fue la presencia constante de músicos y arlequines con los ojos ocultos. Para el artista, estas figuras funcionaban como representaciones universales y anónimas de la condición humana. Muchos de esos músicos estaban directamente vinculados al tango y a la identidad cultural porteña.

Obras fundamentales como “La Canción del Pueblo”, “Quinteto”, “Arlequín”, “El Improvisador” y “Sol Argentino” terminaron convirtiéndose en piezas centrales del arte moderno argentino.

«La Canción del Pueblo», después del «Arlequín» una de sus obras más conocidas

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Cómo Emilio Pettoruti terminó imponiéndose sobre sus críticos

Con el paso de los años, aquello que había sido tratado como un escándalo terminó convirtiéndose en referencia obligatoria. Museos internacionales comenzaron a adquirir obras del pintor. En 1942, incluso realizó su primera gran exposición en Estados Unidos, ampliando todavía más su prestigio internacional.

Hoy, hablar de modernidad artística argentina es hablar de Emilio Pettoruti. Porque fue el hombre que rompió el molde clásico, enfrentó al conservadurismo cultural y obligó a la Argentina a mirar de frente las vanguardias internacionales. La verdadera revolución del artista no estuvo solamente en sus cuadros: estuvo en el terremoto cultural que provocó en todo un país.