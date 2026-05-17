El Museo Pettoruti volvió a salir de La Plata para desembarcar esta vez en el oeste bonaerense. Desde el jueves 8 de mayo de 2026, la Galería de Arte Municipal de Ituzaingó exhibe la muestra itinerante “Museo rodante. Colecciones en movimiento”, una propuesta cultural gratuita que reúne obras patrimoniales de algunos de los artistas más importantes del arte bonaerense contemporáneo y moderno.

La exposición del Museo Pettoruti podrá recorrerse hasta el próximo 7 de junio (paradójicamente Día del Periodista) en la sede ubicada en Soler 217, con entrada libre y gratuita de martes a sábados entre las 10.00 y las 17.00. La iniciativa forma parte del programa impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que busca descentralizar el acceso al patrimonio artístico provincial y acercar las colecciones públicas a distintos municipios bonaerenses.

Sol de Buenos Aires de Emilio Pettoruti y la obra que revolucionó el arte argentino

El artista que escandalizó a la Argentina

Cuando Emilio Pettoruti presentó sus obras modernas en Buenos Aires en 1924, gran parte del público quedó desconcertada. Sus figuras geométricas, prismáticas y fragmentadas rompían con la pintura tradicional que dominaba la escena artística argentina. Para muchos espectadores, aquellos cuadros parecían directamente “mal pintados”. Sin embargo, con el paso de las décadas, esas mismas obras terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales del arte moderno nacional y hoy forman parte del patrimonio cultural asociado al Museo Pettoruti.El artista que hoy da nombre a un museo bonaerense fue acusado de destruir la pintura argentina.

Arlequines de Emilio Pettoruti y la obra que revolucionó el arte argentino

El Museo Pettoruti y la idea de un museo itinerante

La propuesta retoma una idea histórica del propio Emilio Pettoruti, quien asumió la dirección del Museo Pettoruti en 1930 y promovió desde entonces una visión innovadora para la época: un museo dinámico, móvil y conectado con los territorios, lejos del modelo tradicional de las grandes pinacotecas europeas.

Ese concepto vuelve a tomar forma casi un siglo después con “Museo rodante. Colecciones en movimiento”, una exposición que busca que las obras viajen, dialoguen con nuevas comunidades y generen experiencias culturales fuera de los grandes centros urbanos.

Entre los artistas cuyas piezas integran la muestra del Museo Pettoruti aparecen nombres como Enrique De Larrañaga, Lucas Mercado, Mónica Millán, Andrés Compagnucci, Nahuel Ferreira y Fernando Santana, entre otros exponentes del arte provincial.

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Qué busca la muestra del Museo Pettoruti

El director del Museo Pettoruti, Federico Ruvituso, explicó que el proyecto intenta recuperar “el espíritu de aquel sueño de dinamismo para las instituciones del arte” que impulsaba Pettoruti y convertir a la itinerancia en una herramienta permanente de vínculo entre las colecciones públicas y la comunidad.

Según señaló, el objetivo no es solamente trasladar obras, sino también repensar el rol social y cultural del arte dentro de las ciudades bonaerenses.

“Las colecciones de los museos viajan, se asocian con otras y transcurren en una particular naturaleza hecha siempre de porvenir”, sostuvo el director del Museo Pettoruti, quien además remarcó que la circulación de las obras permite discutir cómo el arte forma parte de la identidad cultural de la provincia.

Ruvituso también recordó que Pettoruti había imaginado un proyecto denominado “Vagón de Arte”, una iniciativa itinerante pensada para llevar actividades culturales y colecciones artísticas a diferentes localidades bonaerenses. La muestra presentada en Ituzaingó aparece así como una continuidad contemporánea de aquella mirada.

El vínculo entre Ituzaingó y el Museo Pettoruti

La llegada de esta nueva exposición no surgió de manera aislada. Durante marzo y abril de 2024, el municipio ya había trabajado junto al Museo Pettoruti en una primera experiencia conjunta, dedicada exclusivamente a artistas mujeres. Ahora, la nueva edición profundiza ese vínculo institucional y amplía el acceso local a obras que forman parte del patrimonio artístico bonaerense.

La responsable de las exposiciones de la Galería Municipal de Arte de Ituzaingó, la licenciada en Curaduría e Historia de las Artes Victoria Ciezar, destacó la importancia que tienen este tipo de acuerdos para municipios que no cuentan con una colección propia.

“Para municipios chicos como el nuestro, que no poseemos colección, es de suma importancia el trabajo mancomunado con una institución como el Museo Pettoruti”, explicó.

Además, subrayó que el Museo Pettoruti conserva “el acervo más importante de arte moderno y contemporáneo de la provincia”, por lo que la posibilidad de recibir estas obras permite acercar propuestas culturales de alto nivel a vecinos que muchas veces no tienen acceso frecuente a este tipo de exhibiciones.

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Una apuesta cultural para el oeste bonaerense

Desde la organización también remarcaron que la muestra del Museo Pettoruti busca generar impacto cultural en el distrito y transformarse en una fuente de inspiración para artistas locales, estudiantes y nuevos públicos.

“Esto posibilita un paseo diferente para los visitantes y, a largo plazo, también pretende ser un disparador y una fuente de inspiración para nuestros artistas locales”, señaló Ciezar. La exposición combina obras de distintas épocas, técnicas y movimientos artísticos, pero mantiene un eje conceptual común: la circulación del arte como herramienta pública, territorial y comunitaria.

Para Ruvituso, defender la itinerancia también implica sostener el carácter público de las colecciones y generar espacios de encuentro social a través de la cultura. “Las colecciones de arte deben dar cuenta de su lugar como formas de transformar la realidad, como memoria de las búsquedas de nuestros y nuestras artistas”, afirmó el director del Museo Pettoruti.

Y agregó: “La propuesta invita a pensar el arte en el territorio, su memoria en el presente y la recuperación de una red de relaciones que defienden el dinamismo como un lugar posible para nuestro arte bonaerense”.

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Dónde queda y cómo visitar la muestra

“Museo rodante. Colecciones en movimiento” puede visitarse en la Galería de Arte Municipal de Ituzaingó, ubicada en Soler 217, hasta el 7 de junio de 2026.

La entrada es libre y gratuita y la exposición del Museo Pettoruti abre de martes a sábados entre las 10 y las 17.

Más contexto histórico sobre el Museo Pettoruti

El Museo Pettoruti es una de las instituciones culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires y concentra buena parte de la memoria artística bonaerense. Fundado en 1922 como Museo Provincial de Bellas Artes, atravesó distintas etapas históricas y políticas hasta consolidarse como un espacio clave para el arte argentino moderno. Su actual sede en la ciudad de La Plata se convirtió en un punto de referencia para investigadores, artistas y estudiantes. A lo largo de décadas, el Museo Pettoruti reunió pinturas, esculturas y grabados de enorme valor patrimonial. Además de conservar obras históricas, el museo mantiene una fuerte agenda de exhibiciones contemporáneas y programas educativos.