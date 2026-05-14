Fin de semana en Ituzaingó: 7 eventos clave gratis que no te podés perder

La Zona Oeste se prepara para vivir jornadas de intensa actividad recreativa. El próximo fin de semana, Ituzaingó se perfila como un verdadero éxito de convocatoria masiva debido a la confluencia de grandes ferias gastronómicas y propuestas artísticas de relieve provincial.

Uno de los eventos más esperados del fin de semana en Ituzaingó es el festival West Food Fest, que transformará el Boulevard Fleming en un polo de sabores y música en vivo durante tres días consecutivos ofreciendo una alternativa de esparcimiento de primer nivel sin necesidad de gastar en entradas.

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una agenda con fuerte impronta al aire libre, las actividades en plazas y paseos públicos durante el fin de semana en Ituzaingó quedan estrictamente sujetas a las condiciones climáticas y se suspenden por lluvia.

El plato fuerte: Gastronomía y música en el West Food Fest

La actividad económica y social de este fin de semana en Ituzaingó comenzará a vibrar desde el viernes con el desembarco del «West Food Fest: Música y sabores». Este festival itinerante ocupará el Boulevard Fleming durante el viernes, sábado y domingo, atendiendo en un horario extendido de 12:00 del mediodía a 00:00 horas.

La propuesta de fin de semana combina una variada oferta de food trucks con opciones gastronómicas para todos los paladares, acompañada por escenarios donde bandas locales y regionales aportarán el ritmo a las jornadas. Se espera que este nodo se convierta en el punto de encuentro juvenil y familiar más concurrido del fin de semana en la región.

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Sábado de folklore, cine documental y cultura barrial

El sábado 16 de mayo concentrará la mayor cantidad de actividades simultáneas. De 15:00 a 18:00 horas, la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre) recibirá a los apasionados de las danzas nativas en el ya clásico «Patio de Folklore», un espacio de baile y tradición arraigado en el centro del distrito.

En paralelo, los barrios periféricos tendrán su propio protagonismo. De 16:30 a 18:30 horas, se desarrollará la jornada «Recreación y Cultura en la Plaza de Tu Barrio» en la Plaza Manuel Rodríguez Fragio (Villa Alegre y Pacheco), una iniciativa pensada especialmente para acercar juegos, talleres y espectáculos infantiles a los más chicos cerca de sus hogares.

Cine y debate en el Centro Cultural Ituzaingó

Para los amantes del séptimo arte, el sábado por la tarde ofrecerá una cita ineludible en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla). De 18:00 a 21:00 horas, se proyectará «Maravillas Argentinas el documental», una producción de Trippin Argentina.

Esta pieza audiovisual funciona como un registro histórico de la biodiversidad y los paisajes naturales del país, concebida con el objetivo de concientizar a las futuras generaciones sobre el cuidado del medio ambiente. Al finalizar la proyección, se abrirá un espacio de debate entre los presentes, enriqueciendo la experiencia cultural comunitaria.

Domingo de tango y ferias artesanales permanentes

El domingo 17 de mayo, el ritmo del distrito cambiará para dar paso a la nostalgia y la elegancia del 2×4. De 15:00 a 18:00 horas, la Plaza San Martín mudará su fisonomía para albergar el tradicional «Baldosón de Tango», una pista abierta que convoca a milongueros de todo el conurbano.

Además, el paseo de compras artesanal estará garantizado por la Feria de Artesanos en la intersección de Mansilla y Las Heras. Este espacio, ideal para adquirir productos únicos y apoyar el trabajo autogestivo local, funcionará con los siguientes horarios:

Viernes y sábado: De 10:00 a 20:00 horas.

Domingo: De 14:00 a 20:00 horas.

Circuitos de museos: Últimas oportunidades para visitar muestras de nivel

Quienes prefieran las artes visuales tendrán una excelente opción para enriquecer su fin de semana en Ituzaingó. El sábado, de 10:00 a 17:00 horas, los museos y galerías locales mantendrán abiertas sus puertas con dos exposiciones de gran impacto crítico.

En la Galería Municipal de Arte (Soler 217), continúa exhibida la prestigiosa “Muestra Rodante” perteneciente a la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. En sintonía, el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855) ofrecerá las últimas salas de la muestra de pintura “Argentina no lo entenderías”, del reconocido artista Luc Mogni, una obra que retrata con ironía y genialidad las costumbres de nuestra identidad nacional.

Canales de información oficial para los vecinos

Para evitar contratiempos, el Municipio recuerda que ante dudas o modificaciones en la grilla horaria por cuestiones organizativas durante el fin de semana en Ituzaingó, los vecinos pueden acercarse directamente a las instalaciones del Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o comunicarse telefónicamente al 2120-1872.

La planificación de un fin de semana en Ituzaingó demuestra que el espacio público puede transformarse en un motor de acceso democrático a la cultura, combinando la gastronomía, la danza, el cine y las artes plásticas en una propuesta integral pensada por y para la comunidad del oeste.

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