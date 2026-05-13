Patricia Walsh declarará en el juicio por la Masacre de la calle Corro este miércoles 13 de mayo de 2026 en una nueva audiencia oral por uno de los episodios más emblemáticos y brutales del terrorismo de Estado en la Argentina. El testimonio de Patricia Walsh será parte central del proceso judicial que investiga el operativo represivo realizado el 29 de septiembre de 1976 en una vivienda de la calle Corro, en el barrio porteño de Villa Luro, donde fueron asesinados cinco integrantes del Secretariado Político de Montoneros, entre ellos María Victoria “Vicki” Walsh, hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh.

Qué fue la Masacre de la calle Corro

La llamada Masacre de la calle Corro fue uno de los operativos militares más violentos ejecutados durante la última dictadura militar argentina. La vivienda ubicada en Corro 105 funcionaba como lugar de reunión de dirigentes montoneros perseguidos por el aparato represivo.

En el interior de la casa se encontraban:

1) Integrante Datos 1) Vicki Walsh Hija de Rodolfo Walsh 2) José Coronel Militante montonero 3) Alberto Molina Integrante de la conducción 4) Raúl Yager Militante perseguido por la dictadura 5) Carlos Del Rey Miembro del Secretariado

El operativo fue dirigido por efectivos vinculados al Grupo de Artillería 101 de Ciudadela, actualmente juzgados por delitos de lesa humanidad.

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Cómo fue el operativo represivo

Según investigaciones históricas y testimonios judiciales, el barrio quedó completamente rodeado por fuerzas militares durante varias horas. Vecinos relataron que el despliegue fue descomunal.

El procedimiento incluyó: A) tropas armadas; B) vehículos militares; C) helicópteros; D) francotiradores; E) ametralladoras pesadas; F) explosivos; G) efectivos rodeando varias cuadras.

Diversos testimonios sostienen que el objetivo del operativo no era detener a los militantes sino directamente eliminarlos. La vivienda recibió una enorme cantidad de disparos y ataques explosivos. Con el paso de los años, ex conscriptos revelaron que muchos soldados fueron obligados a participar sin conocer completamente la magnitud del procedimiento represivo. En el juicio donde declarará Patricia Walsh, también brindarán testimonio ex conscriptos y vecinos que presenciaron el operativo en Villa Luro.

El impacto histórico de Vicki Walsh

La muerte de Vicki Walsh transformó la Masacre de la calle Corro en un símbolo político, histórico y cultural de la Argentina. A partir de testimonios recogidos tras el operativo, Rodolfo Walsh reconstruyó los últimos momentos de su hija en textos que luego se volvieron históricos. En uno de sus escritos más recordados afirmó: “El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha se parapetaron en la terraza. Ella era mi hija”. La escena quedó grabada en la memoria colectiva argentina como uno de los retratos más dramáticos de la violencia política y el terrorismo de Estado.

Patricia Walsh y la Masacre de la calle Corro. Una infografía sobre cómo fueron los hechos. Nadie tenía que salir con vida.

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La Carta Abierta de Rodolfo Walsh

Meses después de la masacre, Rodolfo Walsh incorporó el caso en su histórica “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”, difundida el 24 de marzo de 1977.

En ese documento denunció: A) desapariciones; B) torturas; C) fusilamientos clandestinos; D) persecución política; E) censura; F) el modelo económico de la dictadura.

La mención a la muerte de Vicki Walsh y sus compañeros fue una de las partes más personales y estremecedoras del texto.

Un día después de distribuir la carta, el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh fue emboscado y asesinado por integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada en la intersección de San Juan y Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires. La estructura operativa de ese grupo funcionaba en la ESMA.

Qué se investiga en el juicio actual

El juicio oral busca establecer responsabilidades penales sobre seis ex integrantes del Grupo de Artillería 101 de Ciudadela acusados de haber dirigido el operativo represivo.

1) Punto investigado Detalle 1) Operativo militar Cómo se organizó el ataque 2) Inteligencia previa Cómo localizaron la vivienda 3) Cadena de mando Responsabilidad de oficiales 4) Participación de soldados Conscriptos obligados a intervenir 5) Ejecuciones Cómo ocurrieron las muertes

La declaración de Patricia Walsh es considerada uno de los testimonios más importantes de esta etapa judicial porque representa décadas de reclamo de memoria, verdad y justicia.

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Dónde será la audiencia

La audiencia donde declarará Patricia Walsh será presencial y comenzará a las 9 horas en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.

Se espera la presencia de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y referentes vinculados a los juicios de lesa humanidad.

La familia de Rodolfo Walsh: quiénes sobrevivieron y quiénes fueron asesinados

La familia de Rodolfo Walsh quedó marcada por la represión de la última dictadura militar argentina. Dos de sus integrantes fueron asesinados y otros sobrevivieron manteniendo viva la lucha por memoria y justicia.

Integrante Situación 1) Rodolfo Walsh Asesinado en 1977 tras la Carta Abierta 2) Vicki Walsh Asesinada en la Masacre de Corro 3) Patricia Walsh Sobreviviente y referente de DDHH 4) Elina Walsh Sobreviviente 5) Lilia Ferreyra Compañera de Walsh. Falleció en 2016

La muerte de Vicki Walsh y el asesinato de Rodolfo Walsh transformaron a la familia en uno de los símbolos más fuertes del terrorismo de Estado en la Argentina.

Décadas después, Patricia Walsh continúa participando de actividades y juicios vinculados a memoria, verdad y justicia.

El peso histórico del testimonio de Patricia Walsh

El testimonio de Patricia Walsh tiene una enorme relevancia judicial, política e histórica. A casi cincuenta años de la Masacre de la calle Corro, su declaración vuelve a colocar en el centro de la escena uno de los episodios más impactantes de la represión ilegal argentina.

La presencia de Patricia Walsh en el juicio no sólo reconstruye la historia de su hermana Vicki Walsh, sino también la de una generación atravesada por la persecución, la clandestinidad y el terrorismo de Estado impulsado por la dictadura militar.

María Victoria “Vicki” Walsh nació en 1950 y fue una de las hijas del periodista y escritor Rodolfo Walsh, una de las figuras más influyentes del periodismo argentino del siglo XX. La historia de Vicki Walsh volvió a cobrar fuerte relevancia pública en el marco del juicio donde declarará Patricia Walsh, su hermana, por la Masacre de la calle Corro. Desde muy joven, Vicki Walsh estuvo atravesada por el clima político y cultural de una época marcada por la militancia, la radicalización política y la violencia creciente en la Argentina. Quienes la conocieron la describieron como una mujer inteligente, intensa y profundamente comprometida con sus convicciones políticas y sociales.

Durante la década de 1970, Vicki Walsh se incorporó a la organización Montoneros, donde llegó a desempeñar tareas políticas dentro de la estructura de conducción. En aquellos años, gran parte de la militancia juvenil consideraba que la participación política revolucionaria era una herramienta para enfrentar la proscripción, la represión estatal y las desigualdades sociales. La reconstrucción histórica impulsada por Patricia Walsh permitió mantener viva la memoria de aquellos años y del contexto de clandestinidad y persecución desplegado por las fuerzas represivas antes y después del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

El 29 de septiembre de 1976, Vicki Walsh fue asesinada durante la Masacre de la calle Corro, en una vivienda de Villa Luro rodeada por fuerzas militares. Tenía apenas 26 años. Su muerte impactó profundamente en Rodolfo Walsh, quien meses después transformó ese dolor en uno de los testimonios más conmovedores de la historia argentina al escribir sobre los últimos momentos de su hija. Décadas después, el testimonio de Patricia Walsh en los juicios de lesa humanidad volvió a colocar el nombre de Vicki Walsh en el centro de la memoria colectiva argentina y de las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

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