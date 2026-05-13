El Tribunal Federal de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la denominada Subzona 16, que comprende municipios del oeste bonaerense como Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham.
Las condenas alcanzaron a Julio César Leston, Ernesto Rafael Lynch, José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera, quienes además fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín.
Los condenados por delitos de lesa humanidad
El juicio investigó el funcionamiento del circuito represivo de la Subzona 16 y la actuación de ex integrantes de la Fuerza Aérea Argentina vinculados a secuestros, torturas y homicidios durante el terrorismo de Estado.
|Nombre
|Actuación en la dictadura
|Condena
|1) Julio César Leston
|Ex integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 16
|25 años de prisión e inhabilitación perpetua
|2) Ernesto Rafael Lynch
|Ex integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 16
|25 años de prisión e inhabilitación perpetua
|3) José Juan Zyska
|Ex integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 16
|25 años de prisión e inhabilitación perpetua
|4) Juan Carlos Herrera
|Ex integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 16
|25 años de prisión e inhabilitación perpetua
Por qué fueron condenados
Durante el juicio se investigaron 127 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, además de tres homicidios cometidos dentro del circuito represivo de la Subzona 16. También se incorporó otra causa vinculada al secuestro de tres víctimas adicionales.
Según resolvió El Tribunal Federal de San Martín, los acusados participaron en secuestros, torturas y hechos represivos desarrollados en centros clandestinos de detención que funcionaron en el oeste bonaerense, entre ellos estructuras represivas ligadas a la RIBA y a la VII Brigada Aérea de Moreno.
El fallo determinó además que los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad e incorporó los delitos sexuales sufridos por mujeres detenidas durante el terrorismo de Estado.
Un juicio histórico para el oeste bonaerense
El proceso oral había sido previsto inicialmente para diciembre de 2023, aunque sufrió dos postergaciones y finalmente comenzó el 27 de agosto de 2024. La fiscalía estuvo encabezada por el fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.
El debate oral se extendió durante dos años y tuvo 47 audiencias. Uno de los imputados originales era Juan Carlos Vázquez Sarmiento, alias “El Colo”, aunque falleció en 2025 antes de recibir sentencia.
Durante la lectura del veredicto, El Tribunal Federal de San Martín anunció además que se realizará un Juicio por la Verdad respecto de los hechos atribuidos a Vázquez Sarmiento, a pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella bonaerense.
La sentencia fue leída ante una sala colmada de público y los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 26 de junio.