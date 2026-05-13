HistoriasInformes EspecialesItuzaingó

Juicio Mansión Seré: quiénes fueron condenados y por qué recibieron 25 años de prisión

Por Andres Llinares

Publicación

El Tribunal Federal de San Martín a pleno para escuchar las sentencias de los represores de Moreno y RIBA. No hubo un solo intendente de la región.
El Tribunal Federal de San Martín a pleno para escuchar las sentencias de los represores de Moreno y RIBA. No hubo un solo intendente de la región.

El Tribunal Federal de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la denominada Subzona 16, que comprende municipios del oeste bonaerense como Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham.

Las condenas alcanzaron a Julio César Leston, Ernesto Rafael Lynch, José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera, quienes además fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín.

El Tribunal Federal de San Martín actuó sobre los Juicios de Mansión Seré, Centro Clandestino de Detención de la Fuerza Aérea
El Tribunal Federal de San Martín actuó sobre los Juicios de Mansión Seré, Centro Clandestino de Detención de la Fuerza Aérea. La foto es de los fines de los ’80. Los niños paseaban por el lugar.

Los condenados por delitos de lesa humanidad

El juicio investigó el funcionamiento del circuito represivo de la Subzona 16 y la actuación de ex integrantes de la Fuerza Aérea Argentina vinculados a secuestros, torturas y homicidios durante el terrorismo de Estado.

NombreActuación en la dictaduraCondena
1) Julio César LestonEx integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 1625 años de prisión e inhabilitación perpetua
2) Ernesto Rafael LynchEx integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 1625 años de prisión e inhabilitación perpetua
3) José Juan ZyskaEx integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 1625 años de prisión e inhabilitación perpetua
4) Juan Carlos HerreraEx integrante de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la Subzona 1625 años de prisión e inhabilitación perpetua
Los cuatro juicios por Mansión Seré: cómo avanzó la causa histórica por los crímenes en la Subzona 16 Los procesos judiciales vinculados al centro clandestino de detención Mansión Seré, ubicado en Morón, se desarrollaron en distintas etapas a lo largo de los últimos años y permitieron juzgar a represores de la Fuerza Aérea involucrados en secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La causa se convirtió en uno de los expedientes más importantes sobre terrorismo de Estado en el oeste del conurbano bonaerense y terminó consolidando un largo recorrido judicial que derivó en cuatro juicios orales consecutivos. JuicioDatos1) 2008Primer juicio oral por los crímenes vinculados a Mansión Seré. Fueron condenados Alberto Pedro Barda (prisión perpetua), César Miguel Comes (25 años de prisión) y Hipólito Rafael Mariani (25 años de prisión).2) 2015En el segundo tramo fueron condenados Miguel Ángel Osses (prisión perpetua), Luis Ángel Baraldini (prisión perpetua), Norberto Bianco (25 años), Aníbal Degastaldi (25 años), Carlos Alberto del Sel (25 años), José María Conditi (25 años), Alberto González (25 años) y Carlos García (25 años).3) 2018El tercer juicio avanzó sobre nuevos hechos y responsabilidades vinculadas al aparato represivo. Fueron condenados nuevamente César Miguel Comes, Miguel Ángel Osses, Norberto Bianco, José María Conditi, Aníbal Degastaldi, Carlos Alberto del Sel, Alberto González y Carlos García, en causas vinculadas a nuevas víctimas y hechos incorporados al expediente de la Subzona 16.4) 2026En el juicio Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II fueron condenados Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston, todos con penas de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra 133 víctimas. 1) Juicio Mansión Seré I El primer juicio oral por los crímenes cometidos en Mansión Seré marcó el inicio del proceso judicial específico sobre el circuito represivo que operó bajo control de la Fuerza Aérea en la denominada Subzona 16. En esa etapa comenzaron a juzgarse secuestros, tormentos y desapariciones ocurridas en el centro clandestino que funcionó en la antigua casona ubicada en Castelar, dentro del actual predio de la Casa de la Memoria y la Vida. El proceso tuvo un valor histórico porque permitió instalar públicamente el funcionamiento del circuito clandestino de la zona oeste, durante años menos visibilizado que otros centros de detención del país. 2) Juicio Mansión Seré II El segundo tramo amplió el universo de víctimas e imputados y profundizó la reconstrucción judicial sobre el funcionamiento represivo de la Fuerza Aérea en Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham. Durante este juicio se incorporaron nuevos testimonios de sobrevivientes y familiares, además de documentación y pruebas surgidas del trabajo arqueológico impulsado en el predio de Mansión Seré. La investigación permitió consolidar pruebas sobre las prácticas de tortura, cautiverio clandestino y persecución política desarrolladas en el oeste bonaerense. 3) Juicio Mansión Seré III El tercer juicio avanzó sobre nuevos responsables y continuó ampliando el mapa represivo de la Subzona 16. Para ese momento, la causa ya había logrado reconstruir gran parte de la estructura operativa vinculada al centro clandestino y su conexión con otros espacios utilizados por la Fuerza Aérea durante la dictadura. Los testimonios de sobrevivientes, junto con las pruebas materiales obtenidas en excavaciones arqueológicas, terminaron convirtiéndose en elementos centrales para sostener las acusaciones judiciales. 4) Juicio Mansión Seré IV El cuarto juicio, denominado oficialmente Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II, comenzó en agosto de 2024 y culminó con la condena de los represores Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston. El proceso investigó delitos cometidos contra 133 víctimas dentro del circuito represivo de la Subzona 16 y volvió a colocar en el centro del debate el rol de la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado. La sentencia fue considerada un nuevo avance dentro del proceso de Memoria, Verdad y Justicia impulsado por organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas.
Los cuatro juicios por Mansión Seré: cómo avanzó la causa histórica por los crímenes en la Subzona 16

Por qué fueron condenados

Durante el juicio se investigaron 127 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, además de tres homicidios cometidos dentro del circuito represivo de la Subzona 16. También se incorporó otra causa vinculada al secuestro de tres víctimas adicionales.

Según resolvió El Tribunal Federal de San Martín, los acusados participaron en secuestros, torturas y hechos represivos desarrollados en centros clandestinos de detención que funcionaron en el oeste bonaerense, entre ellos estructuras represivas ligadas a la RIBA y a la VII Brigada Aérea de Moreno.

El fallo determinó además que los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad e incorporó los delitos sexuales sufridos por mujeres detenidas durante el terrorismo de Estado.

Cuando empezó la apertura democrática la casa estaba en tal mal estado que organismos de Derechos Humanos coincidieron en tirarla abajo.
Cuando empezó la apertura democrática la casa estaba en tal mal estado que organismos de Derechos Humanos coincidieron en tirarla abajo. No fue el Tribunal Federal de San Martín quién dio la orden pero si la justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Un juicio histórico para el oeste bonaerense

El proceso oral había sido previsto inicialmente para diciembre de 2023, aunque sufrió dos postergaciones y finalmente comenzó el 27 de agosto de 2024. La fiscalía estuvo encabezada por el fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.

El debate oral se extendió durante dos años y tuvo 47 audiencias. Uno de los imputados originales era Juan Carlos Vázquez Sarmiento, alias “El Colo”, aunque falleció en 2025 antes de recibir sentencia.

Durante la lectura del veredicto, El Tribunal Federal de San Martín anunció además que se realizará un Juicio por la Verdad respecto de los hechos atribuidos a Vázquez Sarmiento, a pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella bonaerense.

La sentencia fue leída ante una sala colmada de público y los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 26 de junio.

Aca te dejamos una simulación hecha con Inteligencia Artificial de Mansión Seré. Esta hecha en base a la foto original que figura en esta nota, pero la imagen no es real. Incluso, al no contar con los planos no podemos asegurar que fuera exactamente así. Sin embargo, se acerca a lo que fue en sus mejores tiempos.
Aca te dejamos una simulación hecha con Inteligencia Artificial de Mansión Seré. Esta hecha en base a la foto original que figura en esta nota, pero la imagen no es real. Incluso, al no contar con los planos no podemos asegurar que fuera exactamente así. Sin embargo, se acerca a lo que fue en sus mejores tiempos.

Noticias relacionadas

El ajuste del Gobierno golpea a las Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas: atraviesan horas de fuerte preocupación tras un nuevo ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre el Presupuesto 2026. La reducción del 2,6%...

Desarrollo económico: 4 pilares clave que impulsan el crecimiento en Ituzaingó

El mapa productivo del oeste está viviendo una transformación acelerada que pone al trabajo local en el centro de la escena. El desarrollo económico...

Morón y All Boys: cambio de día y horario

Morón vs All Boys horario confirmado: el partido de la Primera Nacional se jugará finalmente el lunes a las 20 horas en Floresta. Se...

Casos de meningitis: alerta urgente por aumento de contagios en Argentina

La salud pública argentina enfrenta un desafío crítico tras detectarse una subida inesperada en la curva de contagios. Los casos de meningitis en Argentina...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img