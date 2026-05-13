Violencia de Género y más. La publicación de Diario Anticipos sobre el desarme preventivo del comisario Ricardo Núñez, hasta ahora titular del Comando de Patrullas Morón, terminó convirtiéndose en una verdadera bomba en redes sociales. En pocas horas, el posteo acumuló cerca de doscientos comentarios y abrió un debate feroz sobre la Policía Bonaerense, las relaciones internas dentro de las comisarías, el abuso de poder y las denuncias por violencia de género.

Lejos de limitarse a opiniones aisladas, la caja de comentarios de Anticipos Facebook se transformó en un espacio donde aparecieron policías retirados, usuarios que aseguraban conocer al comisario, críticas salvajes contra la Bonaerense, defensas encendidas y testimonios que describían situaciones supuestamente habituales dentro de distintas dependencias policiales vinculadas a episodios de violencia de género, acoso y abuso de autoridad.

Violencia de Género: Acá te contamos quién era el Jefe del Comando de Patrullas Morón. Le sacaron el arma y lo corrieron del cargo. Un papelón. Y la gente pide más seguridad.

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Qué pasó con Ricardo Núñez

La situación judicial de Ricardo Núñez surgió a partir de una providencia emitida por la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Rodríguez, con intervención del Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La resolución ordenó el retiro preventivo del arma reglamentaria del comisario bajo el encuadre de la Ley 12.569, normativa bonaerense vinculada a violencia de género y violencia familiar.

Violencia de Género: Ante las amenazas del Comisario le retiraron el arma

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Aunque continúa perteneciendo formalmente a la fuerza bonaerense, Núñez dejó de conducir operativamente el Comando de Patrullas Morón y quedó a disposición de la jefatura policial mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la denuncia por violencia de género.

La noticia provocó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a debatir no solo sobre el caso puntual del comisario, sino también sobre el funcionamiento interno de la Policía Bonaerense, las relaciones de poder dentro de las fuerzas de seguridad y los antecedentes de situaciones de violencia de género dentro de distintas dependencias.

Violencia de Género: El caso fue escalando hasta que ya no pudo detenerse. Mal ahí una vez más la Policía Bonaerense en la que nadie confía.

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“Siempre pasó”: el comentario que más se repitió

Uno de los ejes más repetidos fue la idea de que este tipo de situaciones vinculadas a violencia de género “siempre existieron” dentro de las fuerzas de seguridad.

“Siempre pasó eso”, escribió Luis Moyental. “No es el único y en la Ciudad y en la Federal”, agregó José Sánchez. “Todos fueron tomados con ese perfil sociológico y psicológico”, sostuvo Gustavo Mariano Stisi.

En la misma línea, Ale Jandro comentó: “Siempre pasó eso en todos los ámbitos”, mientras Pablo Alejandro Pérez resumió: “Qué raro que pase eso en la poli”.

También aparecieron comentarios mucho más explícitos sobre presuntas prácticas internas dentro de las comisarías. “En las comisarías la figura de abuso sexual no debería existir, es el lugar donde más se coge usando la jerarquía”, escribió Juan Carlos Chomicz, uno de los mensajes que más repercusiones generó dentro del posteo sobre la denuncia por violencia de género.

Violencia de Género: El caso Ricardo Nuñez fue ya nada la pudo detener. No era para menos. Un Comisario que tiene que cuidarnos de los delincuentes haciendo alarde con su arma. Para agarrarse la cabeza.

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Insultos, ironías y mensajes brutales contra el comisario

Con el correr de las horas, muchos usuarios comenzaron directamente a insultar al comisario desplazado tras la denuncia por violencia de género.

“Viejo paja. Bien rajado”, escribió Hugo Massutti. “Viejo verde violín”, publicó Ale Ale. “Alto viola”, comentó Héctor Zárate. “Si es un degenerado tiene que ir preso”, sostuvo Leo Samore.

Otros usuarios pidieron sanciones todavía más duras. “Colgalo y listo”, comentó Martín Rodríguez. “Hay que agarrarlo y pegarle una paliza”, escribió Beto Torres. “Estas basuras tendrían que ser fusilados”, publicó Jhon Spartan.

La publicación también quedó atravesada por burlas permanentes hacia la imagen del jefe policial. “Pasado de años para comisario”, escribió Checo Checo. “Tiene como 70 años de aporte”, ironizó Fabian Combi. “Parece que cuenta con 20 años de retirado”, agregó otro usuario.

También aparecieron comentarios cargados de sarcasmo: “Era Robocop, lo desarmaron, no funciona más”, publicó Walter Haberl. “Lo venden por poliparte”, ironizó Rodrigo Díaz. “Con esa cara no se coge ni solo”, escribió Marcelo Chino Koronel.

Violencia de Género: En la red social Facebook de Anticipos superó los 200 comentarios Ricardo Nuñez.

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Sospechas internas, conspiraciones y pases de factura

A medida que crecía la repercusión del caso de violencia de género, algunos usuarios comenzaron a insinuar internas policiales y operaciones dentro de la Bonaerense.

“Seguro al jefe departamental le molestaba”, comentó Daniel Iturbide. “Donde tocan salta pus”, escribió José Luis Sabadell. “Otro más”, resumió Ale Jandro.

También aparecieron mensajes vinculados a corrupción policial y narcotráfico. “¿Por qué no limpian Moreno? El jefe de calle cobra a todos los transas”, escribió Carlos Alberto Gonzalez. Mientras tanto, Roberto Andrés Torres publicó: “Ahora vamos por el que reparte la droga”.

Otros comentarios directamente mezclaron bronca social con desprecio hacia la fuerza policial. “Ratas disfrazadas”, escribió Gabito Ramones Jojot. “Cara de coimero”, publicó Roberto Guillermo Nagel. “Un ladri”, comentó Jorge Gonzalez.

Violencia de Género y los comentarios más duros

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Los que defendieron al comisario y hablaron de “principio de inocencia”

En medio de la catarata de críticas por la denuncia de violencia de género, también apareció un grupo de usuarios que defendió públicamente a Ricardo Núñez y cuestionó la condena social anticipada.

“Hay que ver qué pasó realmente, principio de inocencia”, escribió Lucas Pérez, en uno de los comentarios más respondidos de toda la publicación.

“No opinen si no saben, el hombre es un excelente jefe y persona”, sostuvo Alberto Valerio. “Un excelente funcionario”, agregó Javier Canuto. En tanto, Eduardo Sturla escribió: “Como se nota que no lo conocen y dicen cualquier cosa”.

Otros usuarios cuestionaron incluso que se difundiera la imagen del comisario. “Qué raro que muestren su cara si no está confirmada la denuncia”, comentó Ethel Rodríguez.

Violencia de Género: ¿Fue amigo?

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Machismo, relaciones internas y debates sobre violencia de género

Una parte importante de los comentarios derivó además en discusiones sobre machismo, abuso de autoridad y situaciones de violencia de género dentro de las fuerzas policiales.

“Son así los vigilantes, se creen dueños”, escribió Stella Marti. “Las mujeres buscan su comodidad”, comentó Leonardo Mesuraco. “Todos los jefes tienen amantes y se cubren entre ellos”, publicó María Neira.

También aparecieron referencias políticas y comparaciones con otros casos públicos de denuncias por violencia de género. Humberto Fabris preguntó: “Lo mismo tendría que pasarle a Fernando Espinoza, ¿qué esperan los jueces?”. Mientras tanto, Sergio Adrián Lambre mezcló el tema con discusiones partidarias y cuestionamientos contra dirigentes nacionales.

La publicación mostró además cómo una noticia policial terminó convirtiéndose en una discusión social mucho más profunda sobre violencia de género, estructuras de poder y funcionamiento interno de la Policía Bonaerense.

Esta es la jurisdicción que tenía a su cara el Comisario Ricardo Nuñez a quién le sacaron el arma por amedrentar a personas civiles. ¿En manos de quién estamos?

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Las comisarías que integran la estructura policial de Morón

El partido de Morón cuenta con siete comisarías territoriales distribuidas en distintas localidades del distrito. Todas trabajan articuladamente con el Comando de Patrullas Morón y forman parte del esquema operativo de seguridad bonaerense dentro del municipio.

Dependencia Jurisdicción 1) Comisaría 1ª Morón centro 2) Comisaría 2ª Haedo 3) Comisaría 3ª Castelar sur 4) Comisaría 4ª Gervasio Pavón 5) Comisaría 5ª Villa Sarmiento 6) Comisaría 6ª El Palomar 7) Comisaría 7ª Castelar norte

El despliegue territorial de estas dependencias se complementa con el trabajo operativo del Comando de Patrullas Morón, encargado de coordinar patrulleros, móviles y efectivos en distintos puntos del distrito.

La estructura policial del partido tiene intervención cotidiana en operativos preventivos, respuestas a emergencias y procedimientos vinculados a delitos, conflictos vecinales y llamados al 911 dentro de las distintas localidades de Morón.