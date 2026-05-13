Feriando-Ando en Ituzaingó: El proyecto para que estudiantes financien su viaje de egresados

El sueño del viaje de egresados y los proyectos estudiantiles cuentan ahora con un aliado estratégico en el oeste bonaerense. El programa Feriando-Ando abre sus inscripciones para que centros de estudiantes y grupos de jóvenes de Ituzaingó accedan a espacios de comercialización real en puntos clave del distrito.

Con este proyecto, los alumnos no solo reciben un lugar para feriar, sino que son capacitados por profesionales del INTI y el Instituto Nacional de Juventudes. Een un contexto económico complejo, el programa brinda una salida creativa y organizada para que los adolescentes financien sus metas sin depender exclusivamente del bolsillo familiar.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Juventudes, busca fortalecer el trabajo en equipo y el desarrollo de herramientas emprendedoras. Feriando-Ando se consolida así como una política pública que transforma la clásica «venta de rifas» en una experiencia de economía social y solidaria con estándares profesionales.

Capacitación profesional: El diferencial del programa

Participar en Feriando-Ando no se limita a poner un puesto en una plaza. El programa exige que los estudiantes atraviesen una etapa de formación técnica dictada por equipos interdisciplinarios del Municipio y organismos nacionales. Los contenidos están diseñados para dotar a los jóvenes de habilidades que les servirán mucho más allá del ámbito escolar.

Durante los encuentros de Feriando-Ando, los alumnos reciben herramientas sobre marketing digital para potenciar sus ventas, técnicas de manipulación de alimentos para garantizar la seguridad sanitaria de los productos comestibles y, fundamentalmente, educación financiera.

Este último punto es clave para que los centros de estudiantes aprendan a administrar los recursos generados, calcular costos y reinvertir sus ganancias de manera estratégica en sus proyectos colectivos.

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Viaje de egresados y proyectos estudiantiles en la mira

El principal motor de participación en Feriando-Ando es la necesidad de generar fondos para hitos escolares. Desde la compra de buzos de egresados hasta el financiamiento total o parcial del viaje a Bariloche, las ferias itinerantes permiten que el esfuerzo grupal se traduzca en dinero genuino.

Además de los viajes, el programa Feriando-Ando fomenta que los centros de estudiantes utilicen estos recursos para mejorar sus espacios comunes, organizar eventos culturales en sus escuelas o financiar acciones solidarias. La posibilidad de «hacerse de caja» a través de una actividad regulada y segura por el Estado local elimina los riesgos de las ventas informales y otorga a los jóvenes una identidad como productores locales.

Cómo inscribirse en Feriando-Ando y plazos vigentes

Los grupos interesados, ya sean cursos completos, grupos de amigos del último año o centros de estudiantes formalmente constituidos, tienen tiempo limitado para sumarse a esta edición. La convocatoria oficial cierra el próximo lunes 18 de mayo.

Para participar de Feriando-Ando, los alumnos deben completar un formulario digital de inscripción disponible en los canales oficiales del Municipio. La preselección dará paso a las jornadas de capacitación obligatorias, requisito sine qua non para ocupar un espacio en las ferias itinerantes que recorrerán los barrios de Ituzaingó durante los próximos meses.

El rol del INTI y el Instituto Nacional de Juventudes

La articulación con actores nacionales como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) eleva el estándar de la propuesta. El asesoramiento técnico asegura que los productos elaborados por los chicos cumplan con normativas de calidad, fomentando el aprendizaje de procesos productivos serios.

Por su parte, el Instituto Nacional de Juventudes aporta una mirada sobre el asociativismo y la participación ciudadana. Esta sinergia busca que Feriando-Ando sea percibido por los vecinos no solo como una feria escolar, sino como un mercado de nuevos emprendedores locales que apuestan al crecimiento del distrito desde sus aulas.

Información de contacto para interesados

Para despejar dudas sobre el formulario de inscripción o los rubros permitidos para feriar, el Municipio dispone de atención presencial y telefónica. Los interesados pueden acercarse a la Dirección de Juventudes ubicada en Av. Ratti 10, oficina 7.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o bien pueden comunicarse directamente al teléfono 2120-1833. Es fundamental que los grupos designen a un representante para centralizar el flujo de información y garantizar que toda la documentación solicitada se entregue antes de la fecha límite.

Pasos clave para participar:

Inscripción: Completar el formulario online hasta el lunes 18 de mayo.

Completar el formulario online hasta el lunes 18 de mayo. Capacitación: Asistir a los talleres de marketing, finanzas y manipulación de alimentos.

Asistir a los talleres de marketing, finanzas y manipulación de alimentos. Participación: Sumarse al calendario de ferias itinerantes en el distrito.

Sumarse al calendario de ferias itinerantes en el distrito. Proyectos: Destinar lo recaudado a fines colectivos y viajes de egresados.

La propuesta de Feriando-Ando es una invitación a la acción. En un tiempo donde la autonomía juvenil es clave, Ituzaingó ofrece el escenario perfecto para que el esfuerzo de los estudiantes se transforme en logros concretos, demostrando que con formación y organización, las metas grupales están al alcance de la mano.

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