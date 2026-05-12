Morón vs All Boys horario confirmado: el partido de la Primera Nacional se jugará finalmente el lunes a las 20 horas en Floresta. Se disputará el próximo lunes a las 20.00 horas en Floresta, luego de una reprogramación impulsada por Jorge Macri aduciendo cuestiones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

El partido entre Deportivo Morón y All Boys estaba previsto originalmente para el sábado a las 15.00, pero el comité de seguridad de la CABA decidió modificar el cronograma debido a la coincidencia con otro encuentro de convocatoria importante que se jugará en el estadio de Atlanta, ubicado a pocas cuadras de la cancha de All Boys.

Moron vs All Boys horario confirmado para el lunes

El encuentro correspondiente a la fecha 14 ya tiene todo definido y Morón vs All Boys horario confirmado pasó oficialmente para el lunes a las 20 horas en Floresta. El cambio obligó a modificar la planificación de ambos equipos en una semana clave para el campeonato.

Producto de este cambio de día y horario, de sábado a lunes, el partido que se iba a jugar el sábado con Estudiantes de Buenos Aires en el Nuevo Francisco Urbano se pasó al domingo a las 15.00 horas para que Deportivo Morón tenga un día más.

Morón vs All Boys horario confirmado: obligado a volver al triunfo

El equipo dirigido por Walter Otta afrontará una parada compleja en un momento donde necesita recuperar terreno tras dos empates consecutivos. Aunque el “Gallo” continúa en la pelea grande del campeonato en la Zona A, cada vez son más los equipos que se acercan en la tabla y la obligación de sumar de a tres comienza a ser determinante.

Morón y All Boys: cambio de día y horario. En este contexto aparece como un partido bisagra para sostener las aspiraciones de pelear arriba y defender el protagonismo construido durante gran parte del torneo.

Morón vs All Boys horario confirmado: el partido de la Primera Nacional se jugará finalmente el lunes a las 20 horas en Floresta.

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El delicado presente de All Boys

El conjunto de Floresta atraviesa una situación futbolística complicada que derivó incluso en un cambio de entrenador. El “Albo” marcha en el puesto 15 del campeonato y acumula una campaña irregular con apenas dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.

Como consecuencia de los malos resultados, la dirigencia decidió finalizar el ciclo de Aníbal Biggeri, buscando un golpe de efecto que le permita reaccionar en las próximas fechas.

El historial entre Deportivo Morón y All Boys

El cruce entre ambos equipos tiene una larga tradición dentro del ascenso argentino y muestra una leve ventaja para el conjunto del oeste.

Dato Información 1) Partidos jugados 78 encuentros oficiales 2) Victorias de Morón 28 triunfos 3) Empates 26 igualdades 4) Victorias de All Boys 24 triunfos 5) Último enfrentamiento 17 de septiembre de 2023 6) Resultado más reciente Empate 0 a 0

Más allá de la paridad histórica, Deportivo Morón mantiene una diferencia favorable de cuatro partidos sobre el conjunto de Floresta.

El antecedente más reciente terminó sin goles, aunque el contexto actual presenta un escenario completamente distinto. Mientras All Boys intenta salir de una profunda crisis futbolística, el “Gallo” llega con la necesidad de ganar para sostenerse en la parte alta de la tabla y no perder terreno en la lucha por el campeonato.

Con cambio de día y horario confirmado, el equipo de Walter Otta afrontará una visita exigente en un estadio siempre complicado y ante un rival que jugará presionado por su delicado presente.

Morón vs All Boys horario confirmado: el partido de la Primera Nacional se jugará finalmente el lunes a las 20 horas en Floresta. Un recorrido de los encuentros entre Deportivo Morón y All Boys a lo largo del tiempo (Infografía realizada por FX 5G)

Morón vs All Boys

Morón vs All Boys: cambió el horario y el partido aparece como una verdadera prueba de carácter para el equipo dirigido por Walter Otta. Luego de dos empates consecutivos, el “Gallo” necesita volver a sumar de a tres para sostenerse en los primeros puestos y evitar que sus perseguidores continúen descontando puntos en la tabla de la Primera Nacional.

En ese contexto, Morón vs All Boys: cambió el horario pero no la obligación del conjunto del oeste de conseguir una victoria en Floresta. Más allá del presente irregular del “Albo”, el encuentro representa una oportunidad clave para que Deportivo Morón recupere confianza, reafirme su candidatura y llegue fortalecido al tramo decisivo del campeonato.



Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto Arbitro: Alejandro Porticella

(Producción e Informe: Tobías Chammah)