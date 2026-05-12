Martín Sabbatella y Mansión Seré volvieron a quedar unidos en una jornada histórica para los organismos de derechos humanos tras la sentencia dictada en el Juicio Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II, donde cuatro represores de la Fuerza Aérea fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Subzona 16 del oeste bonaerense.

Acá te dejamos un extracto del encuentro entre Martín Sabbatella y ex detenidos desaparecidos en el Juzgado Oral Federal de San Martín ✅​✅​✅​👇:

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Condenas por crímenes de lesa humanidad en la zona oeste

El exintendente de Morón, Martín Sabbatella, participó el martes 28 de abril de 2026 de la audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, donde se conoció el veredicto contra los represores Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston, quienes recibieron penas de 25 años de prisión.

La presencia de Martín Sabbatella y Mansión Seré en el centro de la discusión pública volvió a reflejar el peso simbólico que tiene el excentro clandestino para la memoria colectiva de la región oeste.

Durante el proceso se investigaron delitos cometidos contra 133 víctimas en el circuito clandestino que operó en los municipios de Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham.

“Reconforta saber que los crímenes no quedan impunes y que la Memoria sigue activa gracias a la lucha incansable de los organismos y de quienes nunca bajamos los brazos frente al negacionismo o la reivindicación de los genocidas”, expresó Martín Sabbatella tras la sentencia.

Martín Sabbatella y Mansión Seré: 25 años atás inauguraban la Casa de la Memoria y la Vida. La inauguración en el años 2000.

Los cuatro juicios por Mansión Seré: cómo avanzó la causa histórica por los crímenes en la Subzona 16

Los procesos judiciales vinculados al centro clandestino de detención Mansión Seré, ubicado en Morón, se desarrollaron en distintas etapas a lo largo de los últimos años y permitieron juzgar a represores de la Fuerza Aérea involucrados en secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La causa se convirtió en uno de los expedientes más importantes sobre terrorismo de Estado en el oeste del conurbano bonaerense y terminó consolidando un largo recorrido judicial que derivó en cuatro juicios orales consecutivos.

Juicio Datos 1) 2008 Primer juicio oral por los crímenes vinculados a Mansión Seré. Fueron condenados Alberto Pedro Barda (prisión perpetua), César Miguel Comes (25 años de prisión) y Hipólito Rafael Mariani (25 años de prisión). 2) 2015 En el segundo tramo fueron condenados Miguel Ángel Osses (prisión perpetua), Luis Ángel Baraldini (prisión perpetua), Norberto Bianco (25 años), Aníbal Degastaldi (25 años), Carlos Alberto del Sel (25 años), José María Conditi (25 años), Alberto González (25 años) y Carlos García (25 años). 3) 2018 El tercer juicio avanzó sobre nuevos hechos y responsabilidades vinculadas al aparato represivo. Fueron condenados nuevamente César Miguel Comes, Miguel Ángel Osses, Norberto Bianco, José María Conditi, Aníbal Degastaldi, Carlos Alberto del Sel, Alberto González y Carlos García, en causas vinculadas a nuevas víctimas y hechos incorporados al expediente de la Subzona 16. 4) 2026 En el juicio Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II fueron condenados Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston, todos con penas de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra 133 víctimas.

La sucesión de los cuatro juicios consolidó uno de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia más importantes desarrollados en el oeste bonaerense y permitió reconstruir el funcionamiento del circuito represivo controlado por la Fuerza Aérea durante la dictadura.

Los cuatro juicios por Mansión Seré: cómo avanzó la causa histórica por los crímenes en la Subzona 16

1) Juicio Mansión Seré I

El primer juicio oral por los crímenes cometidos en Mansión Seré marcó el inicio del proceso judicial específico sobre el circuito represivo que operó bajo control de la Fuerza Aérea en la denominada Subzona 16.

En esa etapa comenzaron a juzgarse secuestros, tormentos y desapariciones ocurridas en el centro clandestino que funcionó en la antigua casona ubicada en Castelar, dentro del actual predio de la Casa de la Memoria y la Vida.

El proceso tuvo un valor histórico porque permitió instalar públicamente el funcionamiento del circuito clandestino de la zona oeste, durante años menos visibilizado que otros centros de detención del país.

2) Juicio Mansión Seré II

El segundo tramo amplió el universo de víctimas e imputados y profundizó la reconstrucción judicial sobre el funcionamiento represivo de la Fuerza Aérea en Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham.

Durante este juicio se incorporaron nuevos testimonios de sobrevivientes y familiares, además de documentación y pruebas surgidas del trabajo arqueológico impulsado en el predio de Mansión Seré.

La investigación permitió consolidar pruebas sobre las prácticas de tortura, cautiverio clandestino y persecución política desarrolladas en el oeste bonaerense.

Martín Sabbatella y Mansión Seré: 25 años de historia contra el genocidio y la impunidad. Parece increíble pero finalmente los represores tuvieron su condena ajustada a derecho.

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3) Juicio Mansión Seré III

El tercer juicio avanzó sobre nuevos responsables y continuó ampliando el mapa represivo de la Subzona 16.

Para ese momento, la causa ya había logrado reconstruir gran parte de la estructura operativa vinculada al centro clandestino y su conexión con otros espacios utilizados por la Fuerza Aérea durante la dictadura.

Los testimonios de sobrevivientes, junto con las pruebas materiales obtenidas en excavaciones arqueológicas, terminaron convirtiéndose en elementos centrales para sostener las acusaciones judiciales.

4) Juicio Mansión Seré IV

El cuarto juicio, denominado oficialmente Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II, comenzó en agosto de 2024 y culminó con la condena de los represores Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston.

El proceso investigó delitos cometidos contra 133 víctimas dentro del circuito represivo de la Subzona 16 y volvió a colocar en el centro del debate el rol de la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado.

La sentencia fue considerada un nuevo avance dentro del proceso de Memoria, Verdad y Justicia impulsado por organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas.

Mansión Seré, un símbolo de memoria en el oeste bonaerense

El predio de Mansión Seré fue recuperado en el año 2000 durante la gestión del entonces intendente Martín Sabbatella, quien inauguró allí la Casa de la Memoria y la Vida, el primer espacio de memoria recuperado en Latinoamérica en un excentro clandestino de detención.

Desde entonces, el lugar se transformó en uno de los principales símbolos de las políticas de derechos humanos en la región oeste del conurbano bonaerense y en una pieza clave para las investigaciones judiciales que terminaron derivando en los cuatro juicios históricos.

Acá te dejamos nuestra entrevista antes del inicio del segundo Juicio por Mansión Seré a Norita Cotiñas ✅​✅​✅​👇:

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Martín Sabbatella y Mansión Seré: una historia marcada por la memoria

La historia entre Martín Sabbatella y Mansión Seré comenzó formalmente el 1° de julio de 2000, cuando durante su primer año de gestión al frente del Municipio de Morón se inauguró la Casa de la Memoria y la Vida en el mismo predio donde funcionó el centro clandestino de detención.

Martín Sabbatella y Mansión Seré: el primer aniversario con el peronista Horacio Román y la radical Margarita Stolbizer en el predio

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Esa decisión convirtió al espacio en el primero de Latinoamérica recuperado para el ejercicio permanente de la memoria colectiva y transformó a Martín Sabbatella y Mansión Seré en una referencia constante dentro de las políticas públicas de derechos humanos en la Argentina.

“Donde ellos torturaron y mataron, cientos de vecinas y vecinos celebran la vida cada día. Eso también es Justicia”, recordó el dirigente de Nuevo Encuentro.

La misma foto pero coloreada. Martín Sabbatella y Mansión Seré: el primer aniversario con el peronista Horacio Román y la radical Margarita Stolbizer en el predio.

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El trabajo arqueológico que permitió avanzar en la Justicia

Otro de los capítulos centrales vinculados a Martín Sabbatella y Mansión Seré fue el impulso del Proyecto Arqueológico y Antropológico Mansión Seré, una iniciativa municipal que permitió recuperar pruebas materiales fundamentales para las investigaciones judiciales.

Las excavaciones comenzaron en 2002 y estuvieron encabezadas por la arqueóloga Antonella Di Bruno, exdirectora de Derechos Humanos del Municipio.

A partir de ese trabajo científico se recuperaron pisos, estructuras, objetos y restos que ayudaron a reconstruir el funcionamiento del circuito represivo clandestino instalado en la zona oeste durante la dictadura.

“Nosotros pusimos a disposición de la Justicia Federal todo lo que investigamos. Esa fue siempre nuestra obligación: que la verdad tuviera sustento, que los testimonios de los compañeros y compañeras tuvieran respaldo material”, sostuvo Martín Sabbatella.

La lucha, el esfuerzo, el trabajo no fue un vacío. Hoy tenemos una sociedad al menos que unos pocos perversos en la cárcel. De eso se trata Martín Sabbatella y la Mansión Seré.

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Un juicio histórico para la Subzona 16

El juicio Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II comenzó en agosto de 2024 y unificó causas vinculadas a delitos cometidos en la denominada Subzona 16.

Para sobrevivientes y organismos, el proceso judicial también consolidó el recorrido histórico de Martín Sabbatella y Mansión Seré como uno de los símbolos más fuertes de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas en el conurbano bonaerense.

“La Mansión Seré fue el corazón de ese circuito. Y nosotros siempre supimos que no alcanzaba con recuperar el espacio: había que condenar a los responsables. Eso es lo que se completa hoy”, afirmó el exintendente de Morón.

Democracia, memoria y reparación

La sentencia fue considerada un nuevo avance en el proceso de reparación histórica impulsado desde el regreso democrático.

En ese marco, la relación entre Martín Sabbatella y Mansión Seré volvió a adquirir centralidad política y simbólica en una jornada atravesada por el recuerdo de las víctimas y el reclamo permanente de justicia.

“Es un día muy importante para los sobrevivientes, para los familiares y para toda la comunidad de la zona oeste. Cada condena es una victoria de la Democracia frente a los que creyeron que podían matar, torturar y desaparecer personas sin rendir cuentas”, concluyó Martín Sabbatella.

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